Griselda Siciliani junto a Leo Sbaraglia y Pablo Rago en Uruguay, donde graban la segunda temporada de la serie Menem

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Griselda Siciliani compartió un asado en Uruguay con Leonardo Sbaraglia y Pablo Rago, sus compañeros de elenco en la segunda temporada de Menem, y usó las redes sociales para recordar a los personajes que los hicieron famosos casi cuatro décadas atrás: Lucho y Diego, los protagonistas de Clave de Sol.

“Más feliz no puede estar mi niña de 8 años fan de ‘Clave de Sol’. Anoche comiendo un asado en Uruguay con mis compañeros de elenco en #MENEM2”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una foto de los tres. En el mismo posteo, Siciliani les dedicó unas palabras directamente a ellos: “Siempre serán LUCHO y DIEGO en mi corazón. Los quiero”. La publicación, cargada de afecto, llamó la atención por la referencia a aquella tira juvenil que marcó a toda una generación, y que hoy vuelve a unir a dos de sus protagonistas bajo un mismo proyecto.

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La conexión entre los actores viene de lejos. Rago y Sbaraglia no compartían un trabajo conjunto desde los tiempos de aquella serie, es decir, hace aproximadamente 40 años. Que ahora se reencuentren frente a cámara en una producción de esta escala le da al posteo de Siciliani una dimensión que va más allá de la anécdota.

Griselda Siciliani y su mensaje recordando los personajes de Leo Sbaraglia y Pablo Rago la tira Clave de Sol

Clave de Sol: la tira que lanzó a Rago y Sbaraglia en 1987

Clave de Sol se estrenó el 2 de febrero de 1987 por Canal 13 y se extendió hasta 1991, con aproximadamente 1.000 episodios y un promedio de 25 puntos de rating. La tira narraba las historias de un grupo de adolescentes en el barrio de La Lucila y se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más recordados de los ochenta en la Argentina.

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Rago interpretaba a Lucho y Sbaraglia a Diego, los dos referentes masculinos del grupo y los galanes del elenco. El personaje de Diego, en particular, acumuló varios romances a lo largo de la tira, aunque el más recordado fue el que sostuvo con Julieta, interpretada por Cecilia Dopazo, que se incorporó en la segunda temporada. Además de Dopazo, el elenco original incluyó a Viviana Saccone, Emiliano Kaczka, Guido Kaczka y Julián Weich, entre otros.

La serie catapultó a buena parte de su elenco a la fama y dejó una huella duradera en la televisión argentina. Que Siciliani, fan confesa de la tira desde los 8 años, hoy comparta set con dos de sus protagonistas originales le da al reencuentro un componente afectivo que ella misma se encargó de subrayar en su posteo.

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Leonardo Sbaraglia (en el centro en la fila del medio) y Pablo Rago (segundo desde la izquierda en la fila de abajo), parte del elenco de Clave de Sol

Rago vuelve a trabajar con Sbaraglia por primera vez desde aquella tira

En Menem 2, Sbaraglia regresa como el expresidente Carlos Saúl Menem, papel que ya había construido para la primera temporada con un proceso de preparación que incluyó documentación exhaustiva, conversaciones con allegados al exmandatario y trabajo con una foniatra para reproducir el acento riojano. “Traté de entenderlo, no de juzgarlo. Es un personaje tremendamente variopinto”, señaló el actor en declaraciones a la agencia EFE recogidas por Infobae. Siciliani, por su parte, retoma el rol de Zulema Yoma, ex esposa del mandatario.

Rago suma un personaje nuevo al universo de la serie: interpretará a un operador político que actúa como enlace entre el gobierno de Menem y el de Fernando de la Rúa, en un tramo clave del traspaso del poder. Dado que la persona real en la que se inspira el rol no autorizó el uso de su imagen, el personaje se presentará bajo formato de ficción.

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Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia como Zulema Yoma y Carlos Menem

La segunda temporada avanza sobre el desgaste del poder y el segundo mandato

La nueva entrega retoma la historia después de la reelección de 1995, en un período distinto al que mostró la primera parte. Si los seis episodios iniciales —estrenados el 9 de julio de 2025 en Prime Video— siguieron el ascenso del dirigente riojano desde su etapa como gobernador de La Rioja hasta la presidencia, la segunda temporada se moverá sobre el desgaste político, la presión mediática y las señales de agotamiento del ciclo. Entre los ejes previstos figuran el impacto de la muerte de Carlos Menem Jr., ya anticipado en el cierre de la primera entrega, y la exposición creciente de Menem en un universo donde la política y el espectáculo se superponían cada vez más.

A diferencia de la primera temporada, filmada en Buenos Aires y La Rioja, la segunda se rueda en su totalidad en Uruguay. Las grabaciones comenzaron a fines de septiembre de 2026, con Montevideo y Piriápolis como escenarios principales, y tienen previsto extenderse hasta noviembre. La dirección continúa a cargo de Ariel Winograd. La producción está prevista para estrenarse en 2027 y llegará a 240 países a través de Prime Video. En los últimos meses también se confirmaron incorporaciones destacadas al elenco, entre ellas las de Susana Giménez en un rol especial, Julián Kartún y Freddy Villarreal.

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