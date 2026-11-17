El aumento de casos de cáncer persiste a pesar de que las nuevas generaciones fuman menos y consumen menos carne roja y alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante las últimas dos décadas, médicos e investigadores han monitoreado con preocupación el aumento de las tasas de cáncer de colon entre los jóvenes. En Estados Unidos, las tasas de cáncer colorrectal crecieron un 3% anual entre los adultos de 20 a 49 años entre 2013 y 2022. Los investigadores sospechan que la causa son los alimentos altamente procesados, las toxinas en el intestino y el sedentarismo.

Ahora hay un nuevo sospechoso: los microplásticos.

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Un estudio publicado el mes pasado por investigadores de la Universidad Central del Sur en China reveló que la exposición prolongada a nanoplásticos de poliestireno —el plástico utilizado en vasos de espuma de poliestireno y envases para comida para llevar— promovió el crecimiento de tumores en ratones modificados genéticamente para predisponerlos al cáncer de colon con fines de investigación. Los investigadores descubrieron que los nanoplásticos se acumulaban en el colon, alterando las células que recubren el intestino y dañando el equilibrio de la microbiota intestinal. Los ratones expuestos a los nanoplásticos presentaron más tumores y tumores más graves que los que no estuvieron expuestos.

Esta investigación se suma a un número creciente de estudios que han encontrado indicios de que los microplásticos y nanoplásticos podrían estar contribuyendo a la aparición y progresión del cáncer colorrectal. Un estudio publicado el año pasado halló una mayor concentración de microplásticos en los tumores de pacientes con cáncer colorrectal en comparación con el tejido sano circundante.

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Las tasas de cáncer colorrectal en Estados Unidos aumentaron un 3 % anual entre los adultos de 20 a 49 años entre 2013 y 202 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi intuición me dice que es un factor importante”, afirmó Lorne Hofseth, profesor y vicedecano de investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Carolina del Sur.

Parte de la sospecha surge del momento en que se produjo el aumento de casos de cáncer de colon entre los jóvenes. Los epidemiólogos comenzaron a identificar este incremento en la década de 1990. Dado que el cáncer colorrectal suele tardar unos 20 años en desarrollarse tras la exposición a la enfermedad, los investigadores buscan un factor de riesgo que surgió en la década de 1970 y que se ha mantenido hasta la actualidad. Y como el aumento es global, también buscan algo que afecte a personas de todo el mundo.

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“Si sumamos todo esto, ciertos factores afloran”, dijo Hofseth. “Ha habido un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados. Ha habido un aumento en los ‘químicos persistentes’. Ha habido un aumento en los colorantes alimentarios sintéticos. Pero también ha habido un aumento en los microplásticos, un aumento significativo”.

Los epidemiólogos vinculan el aumento del cáncer colorrectal temprano con factores de riesgo surgidos en la década de 1970 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el cáncer colorrectal de aparición temprana ha ido en aumento de forma constante desde la década de 1990, con un incremento aún mayor en los últimos años. Este repunte reciente probablemente se deba a un cambio en las directrices de detección precoz en 2021, que recomendaba comenzar las pruebas de detección a los 45 años en lugar de a los 50.

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En muchos sentidos, los jóvenes de hoy gozan de mejor salud que los de generaciones anteriores, afirmó Frank Frizelle, profesor de cirugía de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Señaló que los jóvenes consumen menos carne roja y más verduras, fuman menos y beben menos alcohol. Sin embargo, el aumento de los cánceres de aparición temprana persiste.

Frizelle cree que los microplásticos podrían estar contribuyendo al aumento del cáncer de colon al alterar la capa de moco, una barrera protectora de líquido que impide que las toxinas y los microbios peligrosos lleguen a la pared del colon. Los diminutos fragmentos de plástico podrían estar penetrando la capa de moco —«como si se rompiera un preservativo», explicó—, lo que aumenta la probabilidad de que las toxinas dañen el colon.

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Los cánceres de aparición temprana también tienen más probabilidades de afectar la capa mucosa del colon que los cánceres de colon en personas mayores; al mismo tiempo, algunos estudios en animales han descubierto que los microplásticos pueden dañar la capa mucosa.

Los investigadores detectaron una mayor concentración de microplásticos en los tumores de pacientes con cáncer de colon que en el tejido sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En mi opinión, no se demostrará que el problema reside en los microplásticos en sí mismos, sino que los microplásticos son una forma de atravesar la capa de mucosidad”, dijo Frizelle.

Los investigadores afirman que se necesita mucha más investigación para establecer una relación clara entre el cáncer colorrectal y los microplásticos. Sin embargo, los datos disponibles son preocupantes.

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Sin embargo, algo que está claro es qué hacer mientras tanto: realizar exámenes de detección precoces en jóvenes. Estos exámenes permiten eliminar los pólipos precancerosos del colon y el recto antes de que se conviertan en cáncer. En países como Austria, donde los exámenes comienzan a los 40 años en lugar de a los 45 o 50, los científicos no observan un aumento significativo del cáncer de aparición temprana. De hecho, las tasas están disminuyendo.

“El cribado será una forma de gestionar el problema”, afirmó Frizelle. Pero también cree que es necesario empezar a pensar en cómo gestionar la gran cantidad de alimentos expuestos al plástico. “En lo que respecta a los alimentos, me pregunto si no deberíamos replantearnos las cosas”, añadió. “Y pensar en cómo podemos reducir la contaminación en nuestros alimentos”.

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Una de las mejores maneras de evitar la exposición a los microplásticos es no calentar alimentos ni bebidas en recipientes de plástico, ya que esto provoca que los productos químicos se filtren a un ritmo mayor.

© 2026, The Washington Post, por Shannon Osaka