Infobae desarrolló una herramienta basada en las tablas de vida de la Organización Mundial de la Salud para estimar la longevidad según los hábitos de movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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*Con Diego Pero y Fermín Filloy

La actividad física regular reduce el riesgo de muerte por todas las causas y fortalece la salud cardiovascular, mental y cognitiva en adultos y personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), también contribuye a prevenir y controlar las enfermedades graves, el cáncer y la diabetes; atenúa los síntomas de depresión y ansiedad, y favorece el bienestar general.

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Bajo esa premisa, una caminata de 30 minutos puede ocupar un lugar modesto en la rutina diaria, aunque su efecto acumulado puede ser relevante. Un cálculo basado en datos de actividad física de personas mayores de 40 años indica que, entre quienes se mueven poco, incorporar esa media hora diaria se asocia con más años de vida. No se trata de una predicción sobre el futuro de cada persona, sino de una estimación que permite dimensionar la relación entre el movimiento cotidiano y la salud a largo plazo.

A partir de estos datos y de las recomendaciones de la OMS, Infobae desarrolló una calculadora que permite observar cómo varía esa estimación de acuerdo con la edad y el nivel de actividad física habitual.

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La herramienta toma como base las tablas de vida de la Organización Mundial de la Salud y las pautas del organismo sobre movimiento semanal. El resultado presenta escenarios promedio y no constituye un pronóstico individual.

El cálculo parte de una pregunta cotidiana: qué podría cambiar si una persona añadiera algunos minutos de actividad a una rutina que ya conoce. La herramienta permite ingresar la edad y ubicar el nivel habitual de movimiento en una escala que va desde menos de una hora de caminata diaria —o un equivalente— hasta más de dos horas.

Luego, propone sumar tiempo en categorías de distinta intensidad. Una caminata tranquila o permanecer de pie figuran entre las opciones más suaves. Las tareas domésticas y la bicicleta ligera se ubican en un nivel intermedio. El objetivo no es transformar cada desplazamiento en entrenamiento, sino mostrar que el movimiento acumulado durante el día también integra la actividad física.

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La Organización Mundial de la Salud señala que la actividad física regular previene enfermedades graves como el cáncer y la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir de la rutina sedentaria

En el mismo sentido, un análisis divulgado por The Washington Post utilizó registros de actividad de cerca de 3.800 adultos de Estados Unidos mayores de 40 años, además de tablas nacionales de esperanza de vida e investigaciones previas sobre actividad y mortalidad. Según sus cálculos, una persona situada en el grupo menos activo —con menos de una hora diaria de caminata o un equivalente— tendría una esperanza de vida cercana a los 73 años.

Para ese grupo, incorporar 30 minutos de movimiento al día podría traducirse en el mayor salto estimado: entre cinco y siete años. En esa relación promedio, una hora de caminata equivaldría a unas seis horas más de vida, de acuerdo con el modelo.

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La cuenta pierde fuerza a medida que aumenta la actividad. El ejercicio no ofrece una fórmula para extender indefinidamente la vida y los beneficios marginales disminuyen para quienes ya mantienen una rutina activa.

Caminar, hacer tareas o pedalear también suma movimiento

La actividad no tiene que ser una sesión deportiva exigente. Caminar, permanecer de pie, realizar tareas domésticas o andar en bicicleta a un ritmo suave pueden sumar tiempo de movimiento durante la jornada.

El investigador Emmanuel Stamatakis, especialista en actividad física de la Universidad de Monash, explicó a The Washington Post que una pauta práctica ayuda a identificar la intensidad: si una persona puede cantar mientras se mueve, se trata de actividad ligera; si puede hablar pero no cantar, el esfuerzo ya entra en un nivel moderado.

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Un análisis divulgado por The Washington Post determinó que sumar media hora de caminata al día añade entre cinco y siete años de vida a los adultos sedentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Períodos breves y regulares de actividad vigorosa se han asociado con beneficios para la salud y con una menor incidencia de enfermedades. La diferencia está en incorporar el movimiento de forma regular, no únicamente en concentrarlo en una jornada aislada.

El cálculo que hizo el medio estadounidense combinó tres bases de datos:

El registro de actividad física de aproximadamente 3.800 adultos de Estados Unidos mayores de 40 años, medidos con dispositivos de seguimiento del movimiento, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2003 a 2006.

Investigaciones previas que relacionan los niveles de actividad física con el riesgo de muerte, entre ellas un metaanálisis que reunió datos de ocho cohortes y analizó actividad medida con acelerómetros.

Datos nacionales de mortalidad y esperanza de vida de Estados Unidos, elaborados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud y correspondientes a 2017.

En ese caso, al probar los cuatro niveles para una persona de 40 años, la herramienta mostró la diferencia entre los escenarios. Para el nivel de menor actividad —menos de una hora de caminata diaria— proyectó una esperanza de vida de 75 años. La cifra subió a 81 en el nivel “un poco activo”, a 84 en el grupo regularmente activo y a 86 para quienes superan las dos horas diarias de caminata o un equivalente.

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Las tareas domésticas, los traslados a pie y el pedaleo ligero suman tiempo de movimiento válido durante la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la simulación para una persona de 50 años, los valores fueron de 76 años en el grupo con menos actividad a 82 con cerca de una hora diaria de caminata, 85 con entre una y dos horas y 87 en el nivel más activo.

Para los 60 años, la proyección partió de 79 en el escenario de menor movimiento. Subió a 84 con aproximadamente una hora diaria, a 86 con entre una y dos horas y llegó a 88 años entre quienes superan las dos horas diarias de caminata o una actividad equivalente.

Entre los extremos, la brecha alcanzó 11 años en los cálculos para los 40 y los 50 años. En el caso de los 60, la distancia se reduce a 9 años. El resultado ilustra la lógica del modelo, aunque se construye con promedios de población y no determina cuánto vivirá una persona en particular.

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La ganancia estimada cae cuando la rutina ya es activa

El epidemiólogo David Rehkopf remarcó que las proyecciones estadísticas no sustituyen el impacto de factores como la genética o el descanso en cada biografía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección resultó más marcada entre quienes empiezan desde los niveles más bajos de actividad. Ese punto ayuda a leer el resultado de cinco a siete años con cautela: no se trata de una promesa idéntica para cualquier persona que salga a caminar media hora, sino de una diferencia promedio que el modelo observa al comparar escenarios poblacionales.

Para alguien que ya realiza entre una y dos horas de caminata diaria o una actividad equivalente, el margen que arroja la calculadora es menor. En los niveles más altos, el beneficio adicional continúa, pero deja de crecer con la misma rapidez. El modelo muestra rendimientos decrecientes a medida que aumenta el tiempo de actividad.

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Esa diferencia también evita una lectura extrema de los resultados. Correr grandes distancias o realizar sesiones exigentes no garantiza una vida más larga de manera proporcional. El hallazgo apunta, en cambio, a la distancia que puede haber entre una jornada predominantemente sedentaria y otra que incorpora pausas, traslados a pie o ejercicio de forma sostenida.

La herramienta compara promedios, no predice una biografía

El modelo estadístico evidencia que las ganancias adicionales de tiempo de vida disminuyen en personas que ya mantienen rutinas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio es observacional. Esto significa que identifica una asociación entre moverse más y vivir más tiempo, pero no demuestra por sí solo una relación directa de causa y efecto. Las personas que se ejercitan más pueden tener, al mismo tiempo, otras condiciones que influyen en su salud y que las investigaciones no siempre pueden aislar por completo.

La alimentación, la genética, el acceso a atención médica, el descanso, los vínculos sociales y otros hábitos pueden modificar de forma sustancial la salud y la longevidad. Por eso, la edad que arroja el sistema funciona como una referencia estadística y no como un pronóstico personal.

David Rehkopf, epidemiólogo social de la Universidad de Stanford que no participó en el trabajo, destacó que la propuesta permite pensar el ejercicio como tiempo que puede recuperarse en salud. Aun así, remarcó que los estudios no controlan todos los elementos que intervienen en la duración de la vida de cada persona.