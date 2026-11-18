Nueva deuda de USD 75 millones con la CAF financiará el programa "Dos escuelas por día" (Foto cortesía Dos Escuelas Por Día)

Guardar

La Asamblea Legislativa autorizó un préstamo de hasta USD 75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el programa “Dos escuelas por día” en El Salvador, una iniciativa que prevé intervenciones en centros educativos públicos de todo el país.

La autorización obtuvo 57 votos durante la sesión plenaria del martes 17 de noviembre. Con la aprobación, el Ministerio de Hacienda podrá suscribir el contrato de financiamiento con la CAF, banco multilateral de desarrollo con sede en Caracas, según consta en la iniciativa remitida al órgano legislativo.

PUBLICIDAD

El proyecto tiene como destino el programa denominado “Apoyo al Programa Dos Escuelas por Día de El Salvador”. La documentación legislativa señala que los recursos se orientarán a fortalecer el acceso a la educación y a transformar la infraestructura de los centros educativos públicos mediante distintas obras e intervenciones.

Plazo de hasta 18 años y período de gracia de 30 meses

El préstamo podrá alcanzar los USD 75 millones y tendrá un plazo máximo de 18 años, que incluirá un período de gracia de hasta 30 meses contados desde la entrada en vigencia del contrato.

El programa "Dos escuelas por día" suma USD 75 millones a la deuda pública sin detallar qué centros intervendrá (Foto cortesía Dos Escuelas Por Día)

El decreto legislativo establece que la primera cuota de amortización se pagará 30 meses después de que el financiamiento entre en vigor. A partir de ese momento, El Salvador deberá realizar pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, por montos iguales, hasta cancelar la deuda.

PUBLICIDAD

La tasa de interés será una tasa de referencia más un margen de 1,80%, con la opción de convertirla a una tasa fija o a otra alternativa disponible de conversión. Los intereses se abonarán cada seis meses, a partir del sexto mes posterior a la vigencia del contrato.

Comisiones y gastos de evaluación a cargo del Estado

El Estado también deberá pagar a la CAF una comisión de compromiso anual de 0,35% sobre los saldos que todavía no hayan sido desembolsados.

El decreto aprobado contempla, además, una comisión de financiamiento única de 0,85% sobre el monto del préstamo. Ese cobro podrá aplicarse desde la entrada en vigencia del contrato y será deducible del primer desembolso.

PUBLICIDAD

La Asamblea Legislativa autorizó un crédito de 75 millones de dólares con un banco multilateral para transformar la infraestructura de diversos centros educativos nacionales mediante intervenciones físicas durante los próximos años (Foto cortesía Ministerio de Educación)

A ello se suman USD 40.000 en gastos de evaluación, que deberán pagarse a más tardar al momento del primer desembolso y podrán descontarse de esos recursos.

La iniciativa dispone que el préstamo estará sujeto a las condiciones establecidas en el contrato que se firme con la CAF. Una vez suscrito, el acuerdo deberá volver a la Asamblea Legislativa para su aprobación y validez.

Solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda

La petición legislativa fue remitida a la Asamblea el 9 de noviembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, por instrucciones del Presidencia.

Hacienda sostuvo que el financiamiento permitirá continuar con el fortalecimiento del acceso a la educación nacional. El documento también plantea que las intervenciones buscan modificar las condiciones de infraestructura de los centros educativos.

PUBLICIDAD

El expediente remitido por Hacienda tampoco precisa el calendario de las obras ni los criterios para elegir centros educativos dentro de la iniciativa nacional que busca mejorar la infraestructura pública y el acceso educativo (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La documentación disponible no detalla qué escuelas serán incorporadas en el programa, el calendario de obras, los criterios de selección de los centros ni la distribución territorial de los USD 75 millones.