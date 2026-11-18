La Asamblea Legislativa autorizó un préstamo de hasta USD 75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el programa “Dos escuelas por día” en El Salvador, una iniciativa que prevé intervenciones en centros educativos públicos de todo el país.
La autorización obtuvo 57 votos durante la sesión plenaria del martes 17 de noviembre. Con la aprobación, el Ministerio de Hacienda podrá suscribir el contrato de financiamiento con la CAF, banco multilateral de desarrollo con sede en Caracas, según consta en la iniciativa remitida al órgano legislativo.
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El proyecto tiene como destino el programa denominado “Apoyo al Programa Dos Escuelas por Día de El Salvador”. La documentación legislativa señala que los recursos se orientarán a fortalecer el acceso a la educación y a transformar la infraestructura de los centros educativos públicos mediante distintas obras e intervenciones.
Plazo de hasta 18 años y período de gracia de 30 meses
El préstamo podrá alcanzar los USD 75 millones y tendrá un plazo máximo de 18 años, que incluirá un período de gracia de hasta 30 meses contados desde la entrada en vigencia del contrato.
El decreto legislativo establece que la primera cuota de amortización se pagará 30 meses después de que el financiamiento entre en vigor. A partir de ese momento, El Salvador deberá realizar pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, por montos iguales, hasta cancelar la deuda.
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La tasa de interés será una tasa de referencia más un margen de 1,80%, con la opción de convertirla a una tasa fija o a otra alternativa disponible de conversión. Los intereses se abonarán cada seis meses, a partir del sexto mes posterior a la vigencia del contrato.
Comisiones y gastos de evaluación a cargo del Estado
El Estado también deberá pagar a la CAF una comisión de compromiso anual de 0,35% sobre los saldos que todavía no hayan sido desembolsados.
El decreto aprobado contempla, además, una comisión de financiamiento única de 0,85% sobre el monto del préstamo. Ese cobro podrá aplicarse desde la entrada en vigencia del contrato y será deducible del primer desembolso.
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A ello se suman USD 40.000 en gastos de evaluación, que deberán pagarse a más tardar al momento del primer desembolso y podrán descontarse de esos recursos.
La iniciativa dispone que el préstamo estará sujeto a las condiciones establecidas en el contrato que se firme con la CAF. Una vez suscrito, el acuerdo deberá volver a la Asamblea Legislativa para su aprobación y validez.
Solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda
La petición legislativa fue remitida a la Asamblea el 9 de noviembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, por instrucciones del Presidencia.
Hacienda sostuvo que el financiamiento permitirá continuar con el fortalecimiento del acceso a la educación nacional. El documento también plantea que las intervenciones buscan modificar las condiciones de infraestructura de los centros educativos.
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La documentación disponible no detalla qué escuelas serán incorporadas en el programa, el calendario de obras, los criterios de selección de los centros ni la distribución territorial de los USD 75 millones.
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