El dictamen con las 11 firmas

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Tras largas horas de tensión y de volteretas varias, el oficialismo libertario logró sellar a aliados y dictaminó la reforma política que el Gobierno quiere, por sobre todas las cosas, para suspender las PASO 2027. Al final, no habrá colectoras y, como suele ocurrir con la actual administración, la iniciativa original llega al recinto fileteada, manoseada y, aún, con ciertas dudas de cara a una potencial sesión pensada, en principio, para el jueves 26.

Las rúbricas en cuestión -como corroboró Infobae-, fueron de los seis mileístas: Patricia Bullrich (Capital Federal), Agustín Coto (el fueguino es titular de la comisión), su comprovinciana María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez (Neuquén), Luis Juez (Córdoba) e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

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A ellos se sumaron los radicales Eduardo Vischi (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Los últimos tres fueron en disidencia: parcial del también UCR Flavio Fama (Catamarca, se fue a la tarde y volvió para firmar), y simple de los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). De diez necesarios, se arribó a once. Esto ocurrió a minutos de las 20. Todo lo anterior a ello fue humo.

La frenética jornada tuvo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al comando del operativo para salvar el asunto. De continuar por este sendero, el funcionario sumaría una segunda medalla debido a que, semanas atrás, nadie creía que saldría la ley de zonas frías en la Cámara alta. En silencio, consiguió las adhesiones y la iniciativa ya está reglamentada y vigente.

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La jefa libertaria en la Cámara alta, la porteña Patricia Bullrich (Fotos: Prensa Senado)

En concreto, el borrador final al que tuvo acceso Infobae, que luego se convirtió en el despacho de mayoría, impone en sus cláusulas transitorias del artículo 17: “Suspéndanse durante el año 2027 las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en el Título II de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización".

La designación de candidatos a cargos públicos electivos nacionales -artículo 20-, en tanto, “se llevará a cabo de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos políticos y, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 y sus modificatorias y por el Código Electoral Nacional“.

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Para Ficha Limpia, se habla de la imposibilidad a personas “condenadas por delito dolosos” en “segunda instancia o en instancia de revisión, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos UNO (1) de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

Además, “en caso de que la condena confirmada fuera dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".

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Parte de los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales

Por otra parte y, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación y de televisión por suscripción ahora estarán “obligados a ceder en forma gratuita el dos coma cinco por ciento (2,5%) del tiempo total de programación para fines electorales”. En la actualidad, es del 5%. O sea, disminuye a la mitad.

En cuanto a la definición de los parlamentarios del Mercosur, Bullrich explicó que virará ahora a que los 24 representantes por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Sin embargo, para los 19 del distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y siete, por el Senado.

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Un área con modificaciones será la del debate presidencial, recién, en el balotaje. En ese sentido, se destaca: “La Cámara Nacional Electoral organizará debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”. La duda es si será optativo u obligatorio.

Otro punto importante. En los supuestos de simultaneidad de comicios provinciales o municipales con las nacionales, “las categorías provinciales y, de corresponder, municipales, podrán incorporarse en la Boleta Única de Papel en la que se eligen categorías de cargos nacionales, debiendo mantenerse los parámetros y especificaciones técnicas establecidos por el artículo 62 bis de la Ley N° 19.945 (Código Electoral Nacional) y sus modificatorias, o las normas complementarias que dicte la Cámara Nacional Electoral".

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