La construcción de la Cárcel El Triunfo en Izabal superó el 23 por ciento de avance tras la preparación del terreno. (Archivo/Ministerio de Gobernación)

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La construcción de la Cárcel El Triunfo, el futuro centro de máxima seguridad de Guatemala, superó el 23% de avance tras la finalización de buena parte de los trabajos de movimiento de tierras y preparación de plataformas.

El Ministerio de la Defensa Nacional prevé iniciar la fase estructural de la obra en un plazo de dos o tres semanas.

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El proyecto está ubicado en el departamento de Izabal y tendrá capacidad para albergar a más de 2 mil privados de libertad, incluidos internos considerados de alta peligrosidad.

La meta oficial es entregar el complejo al Ministerio de Gobernación a finales de 2027, para que el Sistema Penitenciario asuma su administración.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó durante una conferencia de prensa en Zacapa que las tareas actuales se concentran en acondicionar el terreno sobre el que se levantarán las instalaciones penitenciarias.

El Ministerio de la Defensa Nacional prevé iniciar la fase estructural del penal en un plazo de dos o tres semanas. (Archivo/Gobierno de Guatemala)

“Al día de hoy, tenemos un poco más del 23% de avance en la obra. Estamos finalizando todo lo que es el movimiento de tierras, todo lo que son las plataformas para empezar la fase constructiva”, afirmó el funcionario.

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La obra acumuló retrasos por un amparo y por las lluvias

El avance del proyecto estuvo condicionado por un amparo promovido desde la Municipalidad de Morales, en Izabal, que obligó a suspender temporalmente los trabajos. Según Sáenz, esa medida provocó un retraso de entre tres y cuatro meses en el calendario previsto.

La Corte de Constitucionalidad autorizó posteriormente la continuación de las obras. Tras esa resolución, el Ministerio de la Defensa retomó las labores de preparación del terreno y las plataformas para la construcción de los edificios.

Las lluvias también afectaron las tareas en el predio. El ministro explicó que, aunque la temporada tuvo períodos con menor frecuencia de lluvia, hubo episodios de fuerte intensidad que dificultaron el avance de los trabajos sobre el suelo.

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Las lluvias en el departamento de Izabal, en Guatemala provocaron inundaciones y varios daños. (Arhivo/Conred)

El 25 de octubre, Sáenz había señalado que la etapa constructiva comenzaría en enero de 2027. En su actualización más reciente, indicó que esa fase podría comenzar dentro de dos o tres semanas, una vez que concluya el movimiento de tierras.

El recinto tendrá paredes de hormigón y tres anillos de seguridad

La Cárcel El Triunfo fue diseñada como una prisión de máxima seguridad, con infraestructura destinada a reforzar el aislamiento y la vigilancia de los internos. El plan contempla paredes de hormigón fundido, sistemas tecnológicos de control, monitoreo permanente y vigilancia constante.

El complejo también contará con tres anillos de seguridad externos. El primero estará bajo responsabilidad del Ministerio de la Defensa Nacional; el segundo corresponderá a la Policía Nacional Civil (PNC), y el tercero será operado por una nueva guardia del Sistema Penitenciario.

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La distribución de funciones busca establecer controles diferenciados sobre el perímetro y el interior del centro penitenciario. Una vez que la construcción concluya, el Ministerio de Gobernación deberá organizar el funcionamiento del establecimiento y definir los traslados de reclusos.

El penal contará con paredes de hormigón fundido y tres anillos de seguridad distribuidos entre el Ejército, la Policía y guardias penitenciarios. (Archivo/Gobierno de Guatemala)

Las autoridades prevén que este sea el primer recinto de máxima seguridad construido en Guatemala en más de 40 años. La obra forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar la capacidad penitenciaria, reducir el hacinamiento y reforzar los controles sobre personas privadas de libertad vinculadas con estructuras criminales.

La finca fue recuperada por el Estado mediante extinción de dominio

El terreno donde se construye la prisión pertenecía a la finca El Triunfo, que pasó a manos del Estado mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. La propiedad había sido vinculada al narcotraficante Mario Ponce.

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La resolución fue emitida por el Juzgado de Extinción de Dominio, donde el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se desempeñó como juez. El Estado destinará ahora el predio a la construcción de infraestructura penitenciaria para reclusos de alta peligrosidad.