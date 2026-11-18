El Ministerio de Gobernación y las autoridades locales de San Marcos retomaron las mesas de diálogo para resolver el conflicto territorial entre Ixchiguán y Tajumulco. (Prensa Comunitaria)

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) y las autoridades locales del departamento de San Marcos reanudaron las mesas de diálogo solución pacífica al histórico conflicto territorial entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco.

El encuentro congregó a funcionarios del Ejecutivo, jefes ediles y representantes comunitarios con el fin de evaluar alternativas técnicas que eviten nuevos brotes de violencia en la región limítrofe de Guatemala.

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La reunión se desarrolló en el Salón Mayor de la cartera del Interior bajo la conducción del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

En la mesa de trabajo participaron el viceministro de Política de Defensa y Planificación, Jorge Lemus; el diputado distrital Mario Velásquez; el gobernador departamental de San Marcos, Henry Giovanni Bravo de León, y el director adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor González Prera, junto a delegados de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecon).

A la cita acudieron los alcaldes de Ixchiguán, Alberto Lucas, y de Tajumulco, Moisés Romero, en compañía de los jefes ediles de San José Ojetenam, Sibinal y Tacaná.

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Durante la sesión, los equipos técnicos revisaron los sectores en litigio y evaluaron el establecimiento de una línea divisoria definitiva entre ambos términos municipales.

Las autoridades analizaron además la coordinación de programas sociales para asistir a las poblaciones perjudicadas por los cierres de pasos viales.

La disputa por la delimitación territorial entre ambos municipios supera los noventa años de antigüedad tras una falta de precisión original en los linderos. (Prensa Comunitaria)

Representantes comunales recordaron que la disputa por la delimitación territorial supera los 90 años de antigüedad, una problemática originada cuando Ixchiguán adquirió la categoría de municipio sin que quedaran fijados con precisión los linderos respecto al territorio vecino.

El Gobierno advierte sobre la infiltración del crimen organizado en la zona

Las autoridades gubernamentales remarcaron que poner fin a la disputa resulta determinante para restablecer la seguridad ciudadana en el altiplano.

El ministro Marco Antonio Villeda advirtió que redes delictivas transnacionales aprovechan la controversia comunitaria para camuflar el tráfico de drogas y los sembradíos ilegales en áreas montañosas próximas a la frontera mexicana.

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El ministro Marco Antonio Villeda advirtió que grupos del crimen organizado transnacional aprovechan la controversia local para el tráfico de drogas y cultivos ilegales. (Ministerio de Gobernación)

Frente a las delegaciones municipales, el funcionario expresó: “Este es un acercamiento que permitirá definir el camino para resolver este conflicto que no se debe resolver a través de la fuerza, sino por medio del diálogo”.

El espacio de negociación dio continuidad a una sesión previa celebrada en el Congreso de la República bajo la coordinación del diputado Mario Velásquez.

En dicho acercamiento parlamentario, las autoridades locales indicaron que la falta de certeza legal sobre la propiedad de las parcelas y el aprovechamiento de los nacimientos de agua obstaculizó por décadas cualquier acuerdo sostenible.

Los equipos técnicos evalúan el establecimiento de una línea divisoria definitiva y la implementación de programas sociales para las poblaciones perjudicadas. (Ministerio de Gobernación)

Los tiroteos recientes dejaron víctimas mortales y obligaron a suspender clases

Las conversaciones se reactivan tras una seguidilla de hechos armados en el área limítrofe. Durante este año, los enfrentamientos causaron la muerte de dos agentes de la PNC y dos soldados del Ejército, según los balances oficiales.

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La violencia se agudizó en octubre, cuando un disparo de francotirador provocó la muerte del militar Isaías Valentín Ramírez Salvador en un puesto de resguardo, mientras que semanas más tarde dos uniformados sufrieron heridas de proyectil durante patrullajes en la cota montañosa 3100.

Asimismo, el 13 de octubre una intensa balacera mantuvo bajo fuego a comunidades de ambos municipios, episodio durante el cual estudiantes de la aldea Tuichán debieron resguardarse debajo de sus pupitres para protegerse de las ráfagas, hecho que motivó al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales.

Un grupo de estudiantes de una escuela en Tajumulco, Guatemala, permanece agachado y resguardado debajo de los pupitres dentro de un aula tras una ráfaga de disparos luego de la reactivación del conflicto territorial en la zona limítrofe entre San Marcos y México. (Video: Redes Sociales)

A estos sucesos se sumó en noviembre un ataque a tiros contra un vehículo en el crucero de Tajumulco, donde una mujer perdió la vida y su esposo sufrió heridas de gravedad, incidentes que aceleraron las gestiones estatales para desactivar la confrontación armada.

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