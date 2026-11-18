La Albiceleste derrotó sin problemas al combinado centroamericano

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La selección argentina cerró el año futbolístico con una goleada 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en un amistoso que sirvió de despedida del calendario para el equipo de Lionel Scaloni. El equipo nacional dominó el trámite desde el arranque ante un rival con escasa jerarquía en todas sus líneas.

Nico Paz fue la gran figura de la noche. El volante, que milita en el Como de Italia, convirtió un doblete que encaminó la diferencia en el marcador. Su primer gol llegó antes de completarse el primer cuarto de hora de juego. El segundo, a los 38 minutos, resultó el más vistoso: resistió la marca de dos rivales y sacudió un remate con su pierna hábil que se coló en el arco defendido por el arquero Patrick Sequeira.

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Julián Álvarez completó la faena ofensiva de la primera parte con dos tantos propios, que llevaron el marcador al 4-0 antes del descanso. Ya en el complemento, Franco Mastantuono tardó apenas dos minutos desde su ingreso para anotar el quinto gol y, sobre el final del encuentro, firmó su segunda conquista personal para fijar el resultado definitivo en 7-0. Alexis Mac Allister aportó el sexto gol a los 77 minutos, tras una pérdida de Costa Rica en el fondo que derivó en una recuperación rápida del local.

El amistoso también dejó espacio para debuts absolutos con la camiseta argentina. Mariano Troilo ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Lisandro Martínez, mientras que Aaron Anselmino sumó sus primeros minutos tras el cambio por Facundo Medina. Ambos jugadores se estrenaron en el equipo nacional durante los minutos finales del partido.

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La goleada ante Costa Rica permitió cerrar con una sonrisa la ventana de la fecha FIFA de noviembre, después de la derrota sufrida ante Uruguay en el inicio de la convocatoria. Con este resultado, la selección argentina se despidió del calendario 2026 y no volverá a jugar hasta la ventana del 22 al 30 de marzo de 2027, con rivales aún por confirmar, en el marco del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial.

Los festejos de Argentina y los duros titulares de los medios de Costa Rica

Para los ticos, el golpe fue estruendoso. El conjunto centroamericano quedó minimizado ante Argentina y los medios locales fueron muy críticos. “¡Penoso! Argentina humilla a la Selección de Costa Rica", tituló La Nación de aquel país. “Bryan Ruiz quería que la Selección de Costa Rica se enfrentara a los mejores, como la Selección de Argentina, para saber realmente en qué nivel estamos. ¿Y en qué nivel estamos? Ya él lo tiene claro, no en sí por el marcador estrepitoso con la caída de 7-0 contra la Albiceleste, sino por los errores que se vieron en cancha", añadió la cronista Fanny Tayver Marín.

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“Argentina humilla a Costa Rica con un escandaloso 7-0″, remarcó CR HOY. “Argentina le pasó por encima a Costa Rica, que mostró su peor cara en lo que va de la era de Bryan Ruiz. La Tricolor nunca fue rival para los campeones del mundo de 2022, que cada vez que apretaron encontraron espacios y enviaron el balón al fondo de las redes. La muestra más clara fue el contundente 7-0, un marcador que incluso pudo ser mucho más amplio”, subrayó.

“Sele sale humillada ante Argentina. Caemos aplastados 7-0 ante los sudamericanos. La Selección de Argentina aplastó 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en una noche de absoluto dominio de la Albiceleste”, analizó Diario Extra.

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“Argentina le da un baño de realidad a Costa Rica con una goleada de escándalo”, hundió el puñal El Observador. “El cuadro albiceleste paseó sobre la cancha a la tricolor, le endosó un 7 a 0 y la manda a mejorar y mucho, si quiere regresar a lo que alguna vez fue”, agregó.

Costa Rica no se clasificó al Mundial 2026. Tras el tropiezo, apostó por el argentino Fernando Batista como entrenador, pero fue despedido a fines de septiembre, tras apenas seis partidos. Ruiz asumió como interino, pero aún no logró enderezar el barco. Y, en su paso por Argentina, recibió un golpe de alto impacto.

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