El comunicado sobre la salud de Mariano Chihade: “Clinicamente estable”

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Mariano Chihade permanece internado en la sede Belgrano de Fleni y será sometido a una intervención quirúrgica, según informó el centro médico este martes. El productor y esposo de Mariana Fabbiani ingresó para completar estudios luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular.

Chihade fundó Mandarina Contenidos en 2005, después de trabajar como productor en Promofilm y de ocupar cargos de dirección artística y de contenidos en Endemol Argentina y América TV, según la biografía institucional de la empresa. También integró la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).

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El comunicado del Fleni sobre la salud de Mariano Chihade

La productora desarrolló proyectos de ficción, entretenimiento, magazines, documentales y realities para canales de televisión y plataformas. Entre sus producciones figura la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez, además de ciclos como LAM, DDM y SQP.

En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming Bondi Live, con programas conducidos por figuras del espectáculo y los medios. A fines del mes pasado, Grupo Octubre acordó adquirir el 100 % de la productora y del canal de streaming Bondi Live; como parte de la operación, el productor asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve.

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En medio de los cambios laborales, fue la propia productora quien informó a través de un comunicado de Fleni, fechado el 17 de noviembre y difundido en redes sociales por Mandarina Contenidos, que la salud del productor se encuentra estable mientras permanece en la institución médica. Según pudo saber Infobae, el productor se encuentra acompañado por su esposa Mariana Fabbiani y por el afecto de su familia.

Mariano Chihade permanece internado en la sede Belgrano de Fleni y será sometido a una intervención quirúrgica

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, informó.

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“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, detalló. “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, concluyó.

El comunicado de Fleni señaló que el paciente fue admitido en su sede de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, para estudios que ya estaban previstos. Esas evaluaciones se vinculan con una imagen nodular que había sido identificada con anterioridad durante una resonancia magnética cerebral.

El productor fue internado para completar estudios luego de una resonancia magnética de cerebro acompañado por Mariana Fabbiani

La entidad explicó que el productor continúa bajo internación mientras se completan las instancias médicas necesarias antes del procedimiento. La operación fue informada como el próximo paso de su atención, aunque el parte no consignó el tipo de intervención ni un plazo estimado para su realización. En medio de ese clima, el productor se encuentra acompañado por Mariana Fabbiani y toda su familia.

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La información fue firmada por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni. En el texto, el especialista confirmó que Mariano Chihade está estable desde el punto de vista clínico.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV: ella estaba al frente de RSM, el resumen de los medios y él se desempeñaba en la gerencia de programación del canal. Tras iniciar la relación, comenzaron a convivir.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV (Instagram)

La pareja tuvo a su primera hija, Matilda, en 2010, y cuatro años más tarde nació Máximo. En paralelo a su vínculo familiar, Mandarina Contenidos produjo ciclos conducidos por Fabbiani, entre ellos El diario de Mariana, Mamushka, Desvestida: la moda pasó de moda y DDM, el ciclo de la conductora en América TV.

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La animadora siempre destacó la experiencia de trabajar junto a Chihade y sostuvo que ambos comparten la pasión por su actividad. Por su parte, el productor se refirió públicamente a su familia en 2019, durante el cierre de una etapa de El diario de Mariana. En ese mensaje, destacó el rol de Fabbiani como madre y expresó el afecto que le tenían sus hijos. A lo largo de los años, la pareja combinó su relación personal con proyectos de televisión producidos en conjunto.