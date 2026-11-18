Matías Alé recordó el gran gesto de Ricardo Fort que le salvó la vida

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Tras años de compartir pantalla en la televisión argentina y de cruzarse también en escenarios, Matías Alé recordó el gesto de Ricardo Fort que, según aseguró, le salvó la vida, cuando una infección en su rodilla puso en riesgo su salud. El actor reconstruyó en una charla con José María Listorti el traslado urgente desde Mar del Plata a Buenos Aires y afirmó que estuvo a horas de que le amputaran la pierna.

El cuadro comenzó luego de que Alé se fracturara una pierna mientras bailaba en un escenario junto a Carmen Barbieri. “Me había roto la pierna bailando en el escenario con Carmen. Me operan de urgencia, me empiezan a hacer kinesiología y se me activa un germen intrahospitalario que se me había hecho en la clínica”, relató en Blender.

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Según contó, Ricardo Fort solía contactarlo cada sábado para invitarlo a comer a su casa. El empresario advirtió la gravedad de la situación durante una de esas llamadas. “Y Ricardo me llamaba sistemáticamente todos los sábados para ir a comer a la casa. Hasta que un sábado me dice: ‘¿Dónde estás?’. Le digo: ‘Ricardo, estoy internado’. ‘No te creo’. Le digo: ‘Le mando una foto’. Estaba internado con la rodilla, me habían operado recién. Le digo: ‘Ricardo, estoy acá, estoy muy asustado’. Le digo: ‘No sé qué tengo en la pierna, me quiero ir a Buenos Aires’. Le digo: ‘Estoy en Mar del Plata, más allá de que estoy contenido y todo, pero nadie me deja ir’. Mi representante no me dejaba ir. Tenía que ir a hacer función. Yo estaba solito. Le digo: ‘¿Qué hago?’”.

Matías Alé reveló que Ricardo Fort le salvó la vida durante una internación

Fort lo puso en contacto con una infectóloga que estaba en Pinamar. Alé recordó la advertencia que recibió: “Y me dice: ‘Te va a llamar mi infectóloga, se llama Pierina, está en Pinamar’. Me llama: ‘Señor Ale, soy Pierina, estoy en Pinamar’. Me dice: ‘Quédese quieto’, me dice, ‘porque usted tiene un germen que si entra en el torrente sanguíneo, corre riesgo de vida’”.

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El actor dijo que, poco después, Fort dispuso un vuelo para llevarlo a la capital. “Me llama Ricardo a los cinco minutos. Me dice: ‘¿Sabés que estás complicado, no?’. Le digo: ‘Sí, Ricardo, ¿qué hago?’. Me dice: ‘Te mando a Buenos Aires, ya te pongo el avión’. A los diez minutos llegó la, la gente de seguridad de Ricardo, de verdad”.

El traslado se realizó en el avión privado de Fort, tras un recorrido en un Rolls-Royce. “Me puso el Rolls-Royce de Virginia Gallardo. Ya está en Buenos Aires y me dice: ‘Te subís al auto’, me dice, ‘mi avión está en una hora en el aeropuerto de Mar del Plata. Te subís ahí’, me dice, ‘porque te vas a morir’. Yo lloraba... mirá, estoy llorando, me emociono ahora. Me dice: ‘Te vas a morir’, me dice, ‘haceme caso’. Y era verdad. Me subí al Rolls-Royce, llego al aeropuerto, el avión en marcha. Me subo al avión, llegué a Buenos Aires, me estaban esperando dos autos de Ricardo. Bajé del avión, me llevó de urgencia, me están esperando. Llegué a las tres de la mañana, me está esperando mi mamá y seis médicos. Me empiezan a sacar pus de la rodilla y me dijeron: ‘Mirá, si no te operamos ahora y te limpiamos la rodilla’, me dice, ‘estás complicado, en serio’”.

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Ricardo Fort descubrió la gravedad del estado de Matías Alé durante una llamada telefónica de fin de semana

Ante la observación de José María Listorti sobre la llamada que desencadenó la ayuda, Alé respondió: “No, no, si no, si no, no lo cuento, negro. Por eso siempre digo: ‘Yo le agradezco mi vida a Ricardo’. Yo estuve a cinco horas de que me amputen la pierna”.

El actor detalló que atravesó varias intervenciones bajo anestesia general y que la inflamación regresaba después de cada limpieza. “Y a mí me operaban, anestesia general. Una vez. Me hacían limpieza, me mandaban a la habitación. Un día bien, al segundo día se inflamaba la rodilla de vuelta. No se asomaba el germen en el laboratorio. Me daban antibiótico de amplio espectro, pero no se asomaba. Y me enchufaron una bolsa de suero naranja caliente. Al día siguiente la rodilla no estaba inflamada”.

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Cuando Listorti le preguntó qué le habían administrado, Alé explicó: “Habían encontrado el germen y me dieron un antibiótico para el germen específicamente”. El conductor agregó que lo habían tratado y vigilado de forma intensiva, y el actor respondió: “Con todo. Pero pará. Me dan el alta, ponele, a los diez días y me dice el médico: ‘¿Vos te acordás el día que nosotros entramos todos corriendo y te pusimos el antibiótico?’. Me dice: ‘Sí’. Me dice: ‘¿Vos sabías que ese mismo día a las nueve de la noche tenías aprobado por tu familia la operación para la amputación de tu pierna?’”.

“Seis horas antes se asomó el... Me iban a amputar la pierna ese día”, cerró Alé al describir el momento en que los estudios permitieron identificar la infección y modificar el tratamiento.

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