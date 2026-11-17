Alexis Mac Allister pudo dejar Liverpool en el último mercado de pases, pero eligió quedarse en el plantel inglés (Créditos: Reuters/Ian Hodgson)

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Alexis Mac Allister tuvo un buen comienzo de temporada con el Liverpool después de marcar cinco goles y una asistencia en 16 juegos del curso, pero su continuidad en la institución lo mantiene con mucha incertidumbre en su futuro. Desde un comienzo, el volante había lamentado que el club no inicie gestiones para prolongar el contrato, aunque la realidad parece haber cambiado en este cierre de 2026.

El periodista César Luis Merlo, especialista del mercado de pases sudamericano y europeo, reveló que el 20 veces campeón de la Premier League inició conversaciones con el futbolista de la selección argentina para intentar renovar el vínculo que vence en junio de 2028. La fuente citada afirmó que las próximas semanas determinarán si esta búsqueda por retenerlo avanza en vías de un acuerdo o se estanca.

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La historia comenzó el 8 de septiembre, cuando Alexis Mac Allister tomó por sorpresa a la prensa en la conferencia previa al choque de Champions League ante el Atlético de Madrid. “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me entristece muchísimo”, declaró el mediocampista.

La molestia del argentino tenía un destinatario preciso: mientras sus compañeros Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch —los tres llegaron al club en 2023— firmaron extensiones a largo plazo, a Mac Allister ni siquiera le abrieron la puerta de una conversación directa. “Veo que Dominik y Ryan renuevan sus contratos, y eso me alegra mucho porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”, expresó. El campeón del mundo admitió también que hubo ofertas concretas para salir en el mercado de verano, aunque optó por quedarse: “Tuve la opción de irme este verano, y creo que ahora mismo estoy en el club adecuado”.

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La edad de Mac Allister es un detalle a tener cuenta por Liverpool para alcanzar un acuerdo de renovación (Créditos: Reuters/Phil Noble)

A fines de septiembre, Carlos Mac Allister, padre y representante del jugador, amplió el cuadro en diálogo con ESPN. Reveló que hacía más de un año había advertido al director deportivo del club que no quería llegar al último año de contrato sin un acuerdo. “El lío se arma porque Alexis juega como juega. Si no, no hay lío. Demostró que merece ser renovado. Y si no se puede en Liverpool, será en otro lado”, afirmó. También confirmó que existieron propuestas de otros equipos, aunque descartó que fuera “el momento para irse”.

Un mes después, con dos goles en la victoria ante Villarreal por Champions League, el propio Mac Allister moderó el tono de sus declaraciones iniciales. “Cuando dije lo que dije, fue más por emoción y por lo que sentía”, admitió en la zona mixta de Anfield, en declaraciones a Amazon Prime. Y agregó: “Es decisión de ellos y está bien para mí. Voy a dar lo mejor en los partidos y en los entrenamientos”. También elogió al entrenador Andoni Iraola: “La temporada pasada había algo que no estaba bien dentro del grupo y este entrenador lo cambió. Nuestra forma de jugar es bastante diferente. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho”.

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Según el periodista Dominic King, de The Telegraph, un factor que pesa en la cautela del club es la edad: Mac Allister tendrá 29 años cuando expire su contrato, y Liverpool suele ser reticente a otorgar extensiones prolongadas a futbolistas próximos a los 30. “Ojalá sean más años, pero si son dos, disfrutarlos con mi familia, porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo”, resumió el propio jugador en declaraciones a ESPN.

Liverpool jugará el próximo domingo desde las 13:30 (hora argentina) ante Manchester United, que tendrá el estreno de Mauricio Pochettino como entrenador. Los Reds marchan en la cuarta colocación de la Premier League con 18 puntos, a 9 del líder Arsenal, están en cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra y se mantienen en puestos de clasificación directa a los octavos de la Champions League.

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