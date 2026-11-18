Ana Josefa García Cuello, médica y exmilitar dominicana, recibirá 20 años de prisión por decapitar a su hija de seis años en agosto de 2024. Foto retomada de Diario Libre.

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Ana Josefa García Cuello, médica y exmilitar dominicana, recibirá 20 años de prisión por decapitar a su hija de seis años en agosto de 2024.

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este confirmó la condena este miércoles y rechazó el pedido de la defensa que buscaba evitarle la pena máxima.

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La sentencia se conoció en Santo Domingo, según informó la agencia EFE.

El Ministerio Público había solicitado 30 años de cárcel, pero los jueces redujeron la pena.

García Cuello fue arrestada el 15 de agosto de 2024, el mismo día en que mató a su hija. El hecho se produjo en la casa de la familia, en Santo Domingo.

La autopsia reveló la causa de muerte: decapitación. El cuerpo de la menor presentaba, además, 158 heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, según detalló EFE.

Días después de haber cometido el hecho, Ana Josefa Castillo admitió haberlo hecho y alegó que lo hizo por órdenes de Dios.

Según el Ministerio Público, ultimó a la infante en la residencia en donde residían en Hainamosa, Santo Domingo Este, causándole heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo. En la vivienda también se encontraba otro menor de cinco años, hijo de la acusada, quien resultó ileso, reportó en Diario Libre.

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La llamada previa que alertó al padre

Minutos antes de cometer el crimen, García Cuello llamó a su esposo, padre de la niña. El hombre ya había salido de la vivienda rumbo a su trabajo.

La acusada le pidió que regresara porque había problemas, sin dar más detalles. El esposo contactó entonces a una vecina para que se acercara a la casa. Fue esa vecina quien encontró el cuerpo de la niña en la cocina.

Días después de haber cometido el hecho, Ana Josefa Castillo admitió haberlo hecho y alegó que lo hizo por órdenes de Dios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa buscó la inimputabilidad y fue rechazada

El proceso judicial se extendió durante más de un año desde el arresto de la acusada. Según informó Diario Libre, diario dominicano, el 20 de agosto de 2024, cinco días después del crimen, un juez le había impuesto 12 meses de prisión preventiva.

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La defensa intentó durante el juicio que se declarara inimputable a García Cuello por problemas de salud mental. Esa solicitud ya había sido rechazada en septiembre de 2025 por una jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, de acuerdo con el mismo diario.

El tribunal que dictó la condena final volvió a desestimar ese planteo. La fiscalía había sostenido durante el proceso que la acusada actuó con premeditación y acechanza, según precisó Diario Libre.

El abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra, criticó que el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este tomara en cuenta únicamente la solicitud del Ministerio Público para rechazar la de la defensa e ignorar las pruebas médicas y evaluaciones psiquiátricas que sustentaban la inimputabilidad de Ana Josefa.

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Sin embargo, dijo que el órgano acusador pidió 30 años de prisión y los jueces le impusieron 20.

Los jueces del tribunal son Josefina Ubiera Guerrero, José Leonel Asención y Dolores Galay de la Cruz.

ARCHIVO. García Cuello fue arrestada el 15 de agosto de 2024, el mismo día en que mató a su hija de seis años. El hecho se produjo en la casa de la familia, en Santo Domingo.

Condena en el penal de Najayo Mujeres

García Cuello deberá cumplir los 20 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en la provincia de San Cristóbal, de acuerdo con lo informado por el diario.

La acusada permanecía recluida en ese mismo centro desde agosto de 2024, cuando fue arrestada tras el crimen. Durante todo ese período estuvo bajo prisión preventiva a la espera del juicio de fondo.

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El caso generó fuerte repercusión en Santo Domingo Este por la condición profesional de la acusada y la gravedad del hecho.