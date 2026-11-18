La actriz mostró los alrededores de su casa y mostró su preocupación

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La actriz y conductora Andrea Estévez relató la preocupación que atraviesa en Miami, ciudad a la que se mudó hace seis años junto con su madre y su hija. A través de una serie de videos difundidos en redes sociales, mostró cómo el agua avanzó hasta el fondo de su vivienda tras las lluvias que afectaron el sur de Florida y advirtió que el lago lindero estaba cerca de ingresar al terreno.

“Se acabó el paraíso, el lago del fondo de casa está a pasos de entrar ya a la parte de atrás de mi casa”, escribió Estévez sobre una imagen en la que se veía el nivel del agua junto a la vegetación y una estructura de madera ubicada en la orilla.

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En una segunda publicación, la actriz explicó que las precipitaciones intensas comenzaron durante la noche en el condado de Broward y en la zona de Miami. Según contó, el lago que suele mantenerse a decenas de metros de su casa aumentó su nivel en pocas horas.

“Está a punto de empezar a entrar a lo que es mi casa”, afirmó. También señaló que recibía alertas permanentes por la emergencia y que había viviendas donde el agua ya había ingresado.

El dramático relato de Andrea Estévez tras las inundaciones en Miami

La situación que describió coincide con el temporal que provocó inundaciones en el sur de Florida. En sectores de Broward se registraron hasta 30 centímetros de lluvia en 24 horas. El distrito escolar del condado suspendió las clases y cerró sus oficinas el miércoles 18 de noviembre, mientras se mantenía una vigilancia por inundaciones hasta el jueves por la noche.

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Estévez mostró además el frente de su vivienda y los autos estacionados en una zona elevada. “La calle se ha convertido en un río”, sostuvo al advertir que varios vehículos ubicados en partes más bajas ya tenían sus ruedas cubiertas por el agua.

La actriz enumeró entre las áreas afectadas a Dania Beach, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Plantation y Hollywood. En sus videos, dijo que esperaba una nueva tanda de tormentas eléctricas durante la tarde y pidió mantenerse atentos ante el avance del temporal.

Los registros preliminares del Servicio Meteorológico Nacional indicaron 30,9 centímetros de lluvia cerca de Plantation y 26,4 centímetros en las inmediaciones de Hollywood. La vigilancia por inundaciones abarcaba los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, con nuevas precipitaciones previstas hasta el jueves por la noche.

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El temporal anegó calles en sectores de Miami y cubrió las ruedas de vehículos estacionados en zonas bajas

“Acabo de venir hasta el auto. Fíjense que estoy en el agua”, contó Estévez, quien aseguró que algunos paredones separadores de los frentes comenzaron a ceder. “No queda otra que aguantar, resistir y estar atentos”, agregó.

La mudanza a Estados Unidos comenzó como un viaje temporal en 2020

La residencia de Andrea Estévez en Estados Unidos se inició en octubre de 2020, cuando viajó a Miami junto a su madre y su hija con la intención de cambiar de ambiente durante unos meses. La decisión llegó después de la muerte de su padre, ocurrida un mes antes de las restricciones por la pandemia de COVID-19, un período que la actriz identificó como uno de los más complejos de su vida.

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Andrea Estévez advirtió sobre la crecida del lago lindero a su vivienda tras las lluvias registradas en el sur de Florida

Antes de partir desde Argentina, cerró los dos locales de indumentaria que tenía, puso a la venta la casa familiar y guardó sus muebles en un depósito. Quince días después de instalarse en Florida, una productora independiente la convocó para integrar un programa. Como todavía no tenía autorización para trabajar, inició los trámites de una visa laboral.

Luego de aquel primer proyecto, recibió propuestas para participar en obras de teatro y otras producciones. El plan que había empezado como una estadía breve se convirtió así en una residencia permanente en Miami, donde ahora enfrenta las consecuencias de las inundaciones.