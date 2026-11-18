Valtteri Bottas fue confirmado por Cadillac para 2027

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Cadillac anunció este miércoles que Valtteri Bottas continuará como piloto titular de la escudería durante la temporada 2027 de Fórmula 1, junto a Sergio Pérez. El comunicado, difundido en la víspera del Gran Premio de Las Vegas, pone fin a semanas de especulación sobre el futuro del finlandés y descarta, al menos por ahora, el ascenso del piloto de pruebas estadounidense Colton Herta.

“Podemos confirmar que Valtteri Bottas permanecerá con el equipo durante la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, informó la escudería estadounidense. “Este anuncio brinda continuidad y estabilidad mientras Cadillac construye sobre su primera temporada en la parrilla”.

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El piloto de 37 años, subcampeón del mundo en 2019 y 2020 con Mercedes, reaccionó con un video arriba de un auto en el que atendió el celular y del otro lado se ve “Asiento 2027″. El finlandés dijo “es un muy buen asiento” y luego remató con cara desafiante: “A quien le corresponda, me quedo”.

Ya en el comunicado de prensa de la escudería norteamericana que debutó este año, el nórdico expresó que “estoy entusiasmado por continuar este viaje con Cadillac hacia 2027”, agregó. “Sabíamos que construir un equipo de F1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es exactamente lo que hace especial este desafío”.

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Valtteri Bottas correrá su segundo año en Cadillac (REUTERS/Jean Carniel)

Bottas, ganador de diez Grandes Premios y con 265 largadas en la categoría, completó su declaración con una mirada hacia adelante: “Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir. Tengo hambre de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia recién empieza”.

El director ejecutivo de Cadillac F1, Dan Towriss, explicó los motivos detrás de la decisión. “La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo”, señaló. “La continuidad nos da una plataforma sólida mientras seguimos desarrollando el equipo y trabajando hacia nuestras ambiciones en la Fórmula 1”.

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“En la víspera del Gran Premio de Las Vegas, todos en el equipo estamos contentos de tener a Valtteri asegurado para 2027 junto a Checo, y esperamos con ansias la próxima etapa de nuestro viaje juntos”, completó Towriss, en referencia al apodo habitual de Pérez.

La definición representa un revés para Herta, de 26 años, nueve veces ganador en IndyCar, que había completado los 40 puntos de superlicencia de la FIA necesarios para competir en F1 tras su participación en la primera práctica libre del Gran Premio de San Pablo. El piloto californiano, respaldado por el sector TWG Motorsports de la propiedad del equipo, había disputado sesiones de FP1 en las últimas tres carreras -Estados Unidos, México y Brasil- en busca de ese objetivo.

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Colton Herta deberá seguir esperando para correr en F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Cadillac no hizo mención alguna sobre el futuro inmediato de Herta en su comunicado, aunque adelantó que los pilotos reserva y de pruebas para 2027 “se anunciarán en su debido momento”. Según trascendió, el estadounidense mantendría ese rol, mientras que el neoyorquino Ugo Ugochukwu, campeón de Fórmula 3 en 2026, se sumaría como piloto junior.

Bottas y Pérez habían firmado acuerdos multianuales al incorporarse al proyecto de Cadillac para su temporada debut en 2026, el undécimo equipo en sumarse a la parrilla de F1. Mientras el mexicano aseguró su continuidad con una extensión de contrato hasta 2029, el asiento del finlandés quedó bajo creciente escrutinio luego de que el finlandés mostrara dificultades para igualar el ritmo de su compañero mexicano a lo largo de la campaña.

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La decisión final, según trascendió en medios especializados, reflejó un consenso entre Towriss y el jefe del equipo, Marcin Budkowski, que llegó al cargo en agosto tras el reemplazo de Graeme Lowdon. Ambos directivos habrían coincidido en que la experiencia de Bottas resulta más beneficiosa para el desarrollo del equipo en 2027 que una incorporación prematura de Herta, cuya primera temporada en Fórmula 2 estuvo marcada por resultados irregulares.

Con la confirmación de Valtteri Bottas, solo queda una butaca libre para la F1 en 2027 y que aún no fue informada de forma oficial. Se trata de la del otro team norteamericano, Haas, que informó la llegada del brasileño Rafael Camara (correrá en Las Vegas su segunda carrera) y resta saber quién será su compañero de equipo, aunque todo apunta que Ollie Bearman conservará su lugar. Solo falta la mera formalidad del anuncio.

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