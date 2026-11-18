De la mano de Leandro Paredes, Boca Juniors se prepara para la final de la Copa Sudamericana

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Boca Juniors llegará a la final de la Copa Sudamericana con dos problemas físicos resueltos y una sola incógnita por despejar. Lautaro Blanco y Milton Delgado se entrenaron con normalidad este miércoles en el predio de Ezeiza y quedaron a disposición de Rodolfo Arruabarrena para el partido del sábado 21 de noviembre, a las 19:30, ante el conjunto brasileño en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El lateral izquierdo había realizado tareas diferenciadas al comienzo de la semana por una sobrecarga física que lo dejó afuera de la semifinal de Copa Argentina ante Banfield, donde fue reemplazado por Malcom Braida. Tras sumar su segunda práctica consecutiva a la par del grupo, Blanco encaminó su regreso a la titularidad y acumulará tres entrenamientos en Colombia antes del compromiso decisivo.

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La otra buena noticia llegó con Milton Delgado. El volante había abandonado la práctica del martes tras una mala pisada y fue sometido a estudios médicos que determinaron un esguince de grado uno en la rodilla derecha. Este miércoles ya trabajó junto a sus compañeros y, según el parte del cuerpo técnico, las chances de que arranque desde el inicio frente a Atlético Mineiro son altas, aunque su evolución en los próximos días seguirá bajo seguimiento en Barranquilla.

El esguince de Delgado no genera mayores preocupaciones (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El mediocampista, surgido en las inferiores del club, se instaló en el once titular tras consolidarse en una función de todocampista, en la que combina marca y llegada junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. En los últimos seis partidos completó los 90 minutos en todos ellos.

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A ambos casos se sumó la recuperación de Rodrigo Battaglia, quien había quedado afuera de los últimos compromisos por una molestia en el sóleo de la pierna derecha. El exjugador de Atlético Mineiro entrenó con normalidad desde el martes y tendrá un lugar asegurado entre los suplentes, como variante ante las dificultades físicas que arrastra Paredes para completar partidos enteros.

Con el once prácticamente resuelto en defensa y mediocampo, la última definición de Arruabarrena se concentra en el frente de ataque, donde Miguel Merentiel y Sebastián Villa tienen asegurado su lugar y resta determinar quién los acompañará. Los candidatos son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, tres futbolistas de perfiles distintos.

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Tomás Aranda pelea por un lugar entre los titulares en reemplazo de Alan Velasco

Aranda aparece como la alternativa con mayor consideración del cuerpo técnico por su capacidad técnica y su asociación con Paredes, aunque su principal limitante es la falta de continuidad tras recuperarse de una lesión en el peroné, que le permitió sumar minutos en apenas dos partidos. Velasco, por su parte, mostró condiciones en espacios reducidos en sus últimas presentaciones, mientras que Flores, pese a perder protagonismo tras un comienzo prometedor, se diferencia por su velocidad y capacidad para atacar por ambos costados.

Con esta duda, el probable equipo de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

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Más allá de las definiciones tácticas, el entrenador del Xeneize tomó una decisión que excede lo estrictamente futbolístico: convocó a los 33 futbolistas del plantel profesional para viajar a Barranquilla, una medida habitual en instancias definitorias que busca fortalecer la unión grupal. El único de los citados que no podrá disputar el encuentro es Agustín Marchesín, arquero que arrastra desde abril una lesión en la rodilla.

Entre los convocados también figuran jugadores con menor participación reciente, como Milton Giménez, y juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacigalupe. Todos compartirán la concentración en el Hotel Estelar Alto Prado durante la estadía en Colombia. Dado que el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solo permite incluir a 23 futbolistas en la planilla de partido, diez integrantes de la delegación quedarán fuera del banco de suplentes, una decisión que se comunicará recién en la charla técnica previa al encuentro.

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Los convocados de Boca Juniors para la final de la Copa Sudamericana

El plantel realizó este miércoles su última práctica en el país, almorzó en Boca Predio y partió pasadas las 15 horas hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde abordó un vuelo chárter con arribo previsto a Barranquilla alrededor de las 21, hora argentina.

Las condiciones climáticas de la ciudad colombiana, con una máxima estimada en 32 grados y alta humedad para el día de la final, llevaron al cuerpo técnico a modificar la planificación habitual. Las prácticas del jueves 19 y el viernes 20 de noviembre se realizarán a las 19:30, el mismo horario en que se jugará la final, con el objetivo de que los futbolistas se adapten a las condiciones ambientales.

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Además, Boca deberá entrenarse en el Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934, debido a que el predio de la Federación Colombiana de Fútbol estará ocupado por Atlético Mineiro. El viernes, el plantel visitará el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para reconocer el campo de juego, antes de la conferencia de prensa previa al partido.

Con este armado, Boca buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el sábado desde las 19:30, hora argentina, ante un Atlético Mineiro que llega a la final bajo la conducción de Eduardo Domínguez.