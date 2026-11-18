Pablo perdió el conocimiento de inmediato, los policías que llegaron al lugar creyeron que estaba muerto y pasó cinco días en terapia intensiva con un coágulo en la cabeza. El agresor huyó junto a sus acompañantes y aún no recibió imputación

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Un hombre fue a trabajar a un boliche de la ciudad de Córdoba y terminó internado en terapia intensiva durante cinco días después de recibir un golpe de puño en la mandíbula a la salida del complejo Forja. El atacante, identificado como profesor de jiu-jitsu, lo noqueó, lo dejó convulsionando en la calle y se fue. La causa está bajo investigación, pero la víctima asegura que la Justicia no actuó.

Todo comenzó en la madrugada del 27 de septiembre, a las 5.40, cuando una camioneta chocó el auto de Pablo sobre la avenida, en las inmediaciones del complejo Forja, ubicado en Mauricio Yadarola al 1700, en Córdoba capital. Lejos de derivar en un trámite de seguros, el incidente escaló de forma violenta y dejó a la víctima al borde de la muerte.

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Según relató Pablo en diálogo con El Doce, tras sentir el impacto optó por actuar con calma: estacionó su vehículo unos metros adelante, sacó fotos de ambos autos para registrar el siniestro y regresó hasta la camioneta para pedirle los datos al conductor. Lo que encontró fue otra cosa. “Me acerco a la camioneta y le digo ‘dame los datos para hacer lo del seguro’. Se baja el acompañante y me echa, me dice ‘tomate el palo’”, recordó. Instantes después, el conductor descendió del vehículo y lo golpeó sin previo aviso. “Viene el que manejaba y me pega de costado en la mandíbula, caigo y pegué la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar”, describió.

La caída fue brutal. Pablo perdió el conocimiento de inmediato. Cuando llegó la Policía Urbana al lugar, la situación era tan grave que los agentes creyeron que estaba muerto. “Pensaron que estaba muerto. No tenía pulso, nada, pegué con la cabeza”, sostuvo. Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta —incluyendo al agresor— abandonaron la escena. “Me dejaron ahí tirado”, afirmó.

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La víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias con un coágulo en la cabeza y permaneció cinco días internada en terapia intensiva (Foto: El Doce)

Fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza. Permaneció cinco días internado en terapia intensiva. “Tuve suerte porque, gracias a Dios, cuando me pegó la cabeza… por un centímetro no me morí en el momento. Estuve convulsionando, tengo un hematoma y a veces me mareo un poco, pero estoy bien”, le dijo a LN+.

Con el tiempo, Pablo pudo identificar al atacante: se trata de un profesor de jiu-jitsu. Además, señaló que uno de los acompañantes que viajaba en la camioneta se presentó en el lugar como aspirante a policía. “En vez de servir a la comunidad, agarra una camioneta y se va. No está bueno ese ejemplo”, cuestionó.

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A meses del episodio, la víctima reclamó avances concretos en la investigación judicial. “Me parece una locura. Que esté encajonado, esto no lo entiendo. Porque ya hice todo. Tengo los videos. Todo está presentado y aparentemente no hicieron nada”, cerró.

Por su parte, el fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, aseguró en diálogo con LN+ que el caso sigue bajo investigación y que uno de los agresores se presentó ante la Justicia al día siguiente del hecho para ponerse a disposición y notificar que estuvo implicado en un accidente de tránsito que derivó en una pelea.

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Además, indicó que se debe aguardar el resultado de una pericia médica para establecer cuáles fueron los daños de salud que recibió la víctima. “La participación del agresor está siendo investigada. La persona huyó en el momento. Esa actitud será evaluada al momento de resolver la situación. La recepción de prueba determinará qué imputación le va a caber”, subrayó Garzón.