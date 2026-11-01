Los partidos presentan sus argumentos finales ante los votantes mientras se acercan las elecciones de mitad de mandato

Byron Donalds, candidato republicano a gobernador de Florida, habla durante un acto de campaña en Hialeah, Florida (REUTERS/Giorgio Viera)

Guardar

Los demócratas están acelerando con los temas de la asequibilidad y la corrupción hasta la línea de meta este fin de semana, al percibir una tentadora oportunidad de tomar el control total del Congreso si los optimistas sondeos son precisos.

El presidente Donald Trump y los republicanos utilizaron su ventaja financiera para montar una febril defensa de último minuto, acusando a los demócratas de ser peligrosos y advirtiendo sobre horrores de la guerra cultural si el apoyo al Partido Republicano flaquea en las urnas.

PUBLICIDAD

Después de pasar el sábado participando por teléfono en mítines virtuales por todo el país y organizando una lujosa fiesta de Halloween en su club privado Mar-a-Lago, Trump vuelve a ser el centro de atención más tarde el domingo con mítines en los estados antes republicanos seguros de Kansas e Iowa. Había cancelado esos mítines anteriormente, pero los reprogramó después de enfrentar críticas.

Los índices de aprobación de Trump están en mínimos históricos, pero los republicanos aún lo consideran su mejor representante. El presidente ha trazado una hoja de ruta para que los candidatos republicanos ganen que exige predicar confianza en la economía, lealtad a su agenda y hacer campaña como si el propio Trump estuviera en la papeleta. Su impronta está por todo el panorama político, desde instar a los estados del Sur a dibujar nuevos distritos congresionales favorables a los republicanos hasta seleccionar personalmente a los candidatos para las contiendas de la Cámara de Representantes y el Senado.

PUBLICIDAD

Los demócratas acogieron favorablemente el enfoque en Trump. En un mitin el sábado en el 2.º Distrito Congresional de Virginia, donde la representante Jen Kiggans (R) está enfrascada en una de las contiendas más competitivas del país, la candidata demócrata, la excongresista Elaine Luria, dijo a los voluntarios que recorren los vecindarios que comenzaran cada conversación con: “Jen Kiggans votó el 100 % de las veces con Trump”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), dijo a los votantes en el mitin que Trump había dejado un “cementerio de promesas incumplidas”, desde bajar los precios hasta mantenerse al margen de las guerras.

PUBLICIDAD

Jeffries prometió que si los demócratas ganan una mayoría en la Cámara de Representantes —lo que probablemente lo convertiría en presidente de la Cámara— trabajarán para revertir los recortes de Trump a Medicaid, poner fin a la guerra en Irán y restablecer los subsidios ampliados a las primas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Y prometió “hacer que los corruptos rindan cuentas”, al describir a la administración Trump como acosada por la mayor “corrupción, extremismo, violación de leyes [y] violación de normas que jamás hayamos visto”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), durante un mitin el sábado en Michigan con el candidato al Senado Mike Rogers y el candidato a la Cámara de Representantes Michael Bouchard, dijo a sus partidarios que los sondeos se equivocan y que el Partido Republicano desafiará la tendencia habitual de que el partido que ocupa la Casa Blanca pierda poder en el Congreso.

PUBLICIDAD

Johnson describió las elecciones en términos sombríos, con graves consecuencias si los demócratas ganan una mayoría.

Un hombre sostiene un cartel que dice "Vote Azul" mientras está sentado en un carrito de golf durante un acto demócrata en The Villages, Florida (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

“Ya no vamos a discutir sobre tasas impositivas marginales; no vamos a debatir matices de diferencia en política exterior y regulación”, dijo Johnson. “Vamos a hablar de si vamos a mantener la república, los propios cimientos de Estados Unidos. Vamos a recorrer este camino oscuro y peligroso hacia el comunismo”.

Él, como otros republicanos en todo el país, intentó desviar la atención de los votantes del aumento de los precios hacia el creciente poder de la izquierda y el socialismo democrático en el Partido Demócrata.

PUBLICIDAD

“Esta es una batalla entre la ideología socialista, marxista y comunista, o creer en el futuro de Estados Unidos en el que creían los fundadores de Estados Unidos”, dijo el senador estatal de Texas Tan Parker (R) en un mitin en Fort Worth para el candidato republicano al Senado Ken Paxton. “Esta es la lucha de nuestras vidas”.

Los demócratas, en contraste, han adoptado ampliamente la corrupción y la reforma de la ética gubernamental como un tema ganador este año, aprovechando el sentimiento contra las élites en un momento en que muchos votantes tienen dificultades financieras. El sábado, en un mitin en el centro de Houston, el candidato demócrata al Senado James Talarico, a quien Paxton llama frecuentemente “marxista”, presentó a su oponente como corrupto y subordinado a los multimillonarios.

PUBLICIDAD

“Estas elecciones tratan de si quieren a un político que ponga dinero en su bolsillo o en el suyo”, dijo Talarico entre vítores y aplausos, acusando a Elon Musk, quien ha gastado al menos 446 millones de dólares para influir en las elecciones de mitad de mandato, de intentar comprar el escaño del Senado.

Aunque los demócratas han ganado impulso en los sondeos durante el verano y hasta el otoño, los republicanos los superaron en gasto publicitario en las contiendas competitivas cada semana desde el Día del Trabajo.

Durante la última semana antes del Día de las Elecciones, el gasto total en anuncios alcanzó los 561 millones de dólares, de los cuales los republicanos representaron 305 millones de dólares y los demócratas, 256 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La economía sigue siendo el principal tema publicitario para ambos partidos. Casi dos tercios de los anuncios emitidos en contiendas competitivas la semana pasada la mencionaban.

Los republicanos también desataron una avalancha de anuncios en las elecciones generales centrados en cuestiones relacionadas con las personas transgénero, gastando 235 millones de dólares en anuncios en contiendas competitivas para el Senado, la Cámara de Representantes y gobernadores durante este ciclo electoral, y 32 millones de dólares solo la semana pasada.

Los republicanos también insistieron en los temas transgénero durante la campaña, con la esperanza de replicar el éxito de Trump y otros que los utilizaron para presentar a los demócratas como desconectados de la realidad en el tramo final de las elecciones de 2024.

PUBLICIDAD

“Durante mucho tiempo, ha habido un esfuerzo concertado para socavar las instituciones de nuestra cultura”, dijo el sábado Zach Lahn, candidato republicano a gobernador de Iowa, en un acto de campaña en Greenfield. Citó la resistencia demócrata a las leyes que prohíben a las atletas transgénero competir en deportes femeninos, así como lo que, según él, son amenazas a las fuerzas del orden, elecciones justas y fronteras seguras.

Este domingo Trump encabezará actos de campaña en Iowa y Kansas (REUTERS/Annabelle Gordon)

“Todos queremos que bajen los precios”, dijo. “Pero… si no luchamos adecuadamente para preservar lo que amamos aquí, entonces tendremos problemas mucho mayores entre manos que la asequibilidad”.

Estos temas siguen trascendiendo otras inclinaciones partidistas y atraen a algunos independientes.

En Maine, por ejemplo, Sophie Robbins dijo que no volverá a votar por la senadora republicana Susan Collins porque se opone a las posturas de la senadora sobre la guerra de Israel en Gaza y los centros de datos, y cree que Collins ha estado en el cargo durante demasiado tiempo.

Pero Robbins —una madre de 26 años que se queda en casa, de Waldoboro, favorable al medio ambiente y antiaborto, y que votó por Joe Biden en 2020 y por Trump en 2024— sigue sin estar segura sobre el oponente demócrata de Collins, Troy Jackson. Se identifica con su crianza en el norte rural de Maine, pero dijo que sus posturas sociales son demasiado liberales, particularmente sobre las atletas transgénero en los deportes femeninos.

Jackson, un exleñador, saludó a los votantes en un evento de pedir dulces en el centro de Portland el sábado por la tarde vestido como una ruma de leña de 3,62 metros cúbicos (128 pies cúbicos), en referencia a un anuncio de ataque en su contra, y empujando en un cochecito a su nieta bebé, que llevaba un disfraz de abejorro.

Sean cuales sean los argumentos en su contra, Jackson dijo que la razón por la que derrotará a Collins este año es porque “la economía está aplastando a la gente. Son los aranceles. Es el cuidado infantil. Son los altos precios del combustible. Ni siquiera hemos llegado a lo peor todavía”.

Robbins dijo que decidiría para el martes si votar por Jackson o saltarse por completo la contienda. “Quizá escriba mi propio nombre”, dijo.

© 2026, The Washington Post.