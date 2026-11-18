Durante una entrevista en vivo para la señal ESPN en el marco de la Copa Potrero, el futbolista argentino Éver Banega anunció su retiro definitivo de la actividad profesional.

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Éver Banega confirmó su retiro del fútbol, en medio de la disputa de la Copa Potrero. El ex volante, surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors, comunicó su decisión este miércoles, luego de que su equipo, Argentina Streamers, quedara eliminado del torneo organizado por Sergio Kun Agüero.

“Está confirmado al 100% que me retiro. Había dicho que estaba en un 80%, pero hoy jugando dije ‘ya está’, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas”, declaró Banega en diálogo con ESPN. El jugador, de 38 años, agregó que la decisión es irreversible, al punto de afirmar que, si lo llamara Lionel Messi para sumarse al Inter Miami, le diría que no.

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“Pero si te llama, por ejemplo, viene Messi y te dice: ‘Vamos a armar un cuerpo técnico o vení a jugar al Inter Miami’, ¿no?”, le preguntó el cronista, a lo que el ahora ex futbolista respondió: “No, ya está decidido que no”.

Éver Banega anunció su retiro (AP)

El volante había quedado sin club tras rescindir su contrato con Defensa y Justicia a mitad de año, equipo en el que disputó 11 partidos hasta mayo. Desde entonces, había dejado trascender en varias oportunidades que el retiro era una posibilidad concreta. Antes de su paso por el club de Florencio Varela, Banega había tenido una segunda etapa en Newell’s Old Boys, donde jugó durante dos años con un rendimiento que fue de mayor a menor. “No me muevo más, ya está”, completó el ex jugador.

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Sobre sus planes a futuro, el ex volante descartó por el momento dirigir un equipo. “Por ahora no tengo pensado ser director técnico”, señaló, y contó que se dedica al golf de manera amateur: “Le estoy dando con todo. Ahora vamos a empezar a entrenar, así que vamos a dedicarnos a eso”.

La carrera de Banega incluyó varios títulos relevantes. Debutó en Boca y fue campeón de la Copa Libertadores 2007 poco después, lo que motivó su traspaso al Valencia, de España, club con el que ganó la Copa del Rey. Continuó en el Atlético de Madrid y en 2014 llegó por primera vez a Newell’s. Luego pasó al Sevilla, donde conquistó tres Europa League, y jugó también en el Inter de Italia. En 2020 se mudó a Arabia Saudita para sumarse al Al-Shabab, equipo en el que permaneció cuatro años hasta su regreso al país.

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En la selección argentina, Banega fue campeón del Mundial Sub 20 de 2007 y, al año siguiente, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, con un plantel que incluía a Messi, Javier Mascherano, Sergio Agüero y Ángel Di María, entre otros. Debutó en la Mayor en 2008 y disputó un total de 65 partidos, con seis goles y ocho asistencias. Su único Mundial con el seleccionado fue el de Rusia 2018, torneo en el que ingresó en el empate 1 a 1 ante Islandia, fue titular en la victoria 2 a 1 frente a Nigeria y también jugó en la eliminación ante Francia, en octavos de final.