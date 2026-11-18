Nicki Nicole participó en Telefé Noticias como meteoróloga para promocionar sus nuevos lanzamientos musicales (Video: Instagram)

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Nicki Nicole cambió el micrófono por un puntero meteorológico y se coló en un noticiero de televisión para anunciar, con lluvia de jazmines incluida, el lanzamiento de sus dos primeras canciones nuevas. Este miércoles, la cantante rosarina protagonizó una participación en el Instagram de Telefe Noticias en la que, disfrazada de pronosticadora del tiempo, anticipó que el 19 de noviembre Argentina entera amanecería bajo “chubascos de pétalos” y una “tempestad jazminera”. La excusa era musical: ese jueves, a las 21, estrena en simultáneo “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”, los dos primeros cortes de Jazmines para ti, su álbum de estudio más ambicioso hasta la fecha.

La aparición televisiva combinó parodia y anuncio con una eficacia calculada. Parada frente al mapa del país, con una campera negra y una visera con estrellas doradas, la artista presentó el pronóstico con referencias poéticas en lugar de isobaras: jazmines sobre Buenos Aires, jazmines sobre el norte, jazmines sobre la Patagonia. “Hay jazmines por todo el país”, sentenció, en tono de conductora de noticiario.

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El álbum Jazmines para ti reúne quince canciones distribuidas en tres actos conceptuales

El gesto actoral no fue casual sino parte de una campaña de lanzamiento que apela a la participación directa del público. En los días previos al estreno, la rosarina organizó transmisiones en vivo en su canal de YouTube en las que reveló, con un libro de gran formato (más alto que ella misma y con un jazmín dibujado a mano en la tapa) la arquitectura conceptual del disco. Cada canción, explicó, está asociada a una experiencia personal y a un concepto emocional preciso.

Jazmines para ti es el proyecto que sucede a Naiki, el álbum que Nicki publicó en 2024 y que ese año recibió una nominación al Grammy a mejor álbum de música urbana. El nuevo trabajo llega dos años después y propone una estructura que la artista describió como narrativa: 15 canciones organizadas en tres actos titulados “Las trampas”, “El despertar” y “Las enseñanzas”. La flor elegida como símbolo no es decorativa. “Por eso para mí el jazmín es el símbolo del amor propio”, afirmó durante el vivo de YouTube, en referencia a la tensión entre fragilidad y fortaleza que, según explicó, define el recorrido emocional del álbum.

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El proyecto musical sucede a Naiki, trabajo discográfico que recibió una nominación al premio Grammy en 2024

El primer acto, “Las trampas”, reúne siete canciones y aborda distintas formas en que una persona puede alejarse de su propia identidad. Las dos que se conocen este jueves son las únicas cuyo contenido conceptual la artista develó en detalle, y lo hizo subrayando que se pensaron como un par inseparable: “Tanto ‘Rayo de Sol’ como ‘Eterna Soledad’ se retroalimentan, por eso salen dos canciones en vez de una”, explicó.

La primera de las canciones está asociada a lo que Nicki llamó el “efecto Narciso”. La referencia mitológica le sirvió para describir un período en que confundió el aislamiento con una forma de amor propio. “Cuando empecé a sumergirme en este despertar del amor propio, empecé a creer que un gran acto de amor propio era aislarme, estar sola, alejarme de todo lo que me haga mal”, contó. Con el tiempo advirtió que ese encierro no era conquista personal sino, en sus términos, “egocentrismo” puro.

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“Rayo de Sol”, en cambio, parte de la represión. La cantante relató que durante ese período silenciaba lo que sentía hasta que la rabia se volvió ineludible: “Empecé a darme cuenta que yo callaba lo que sentía y la rabia en un momento se sintió inevitable”. Esa mezcla de enojo externo e interno (con el pasado, con la incapacidad de liberarse) es el material del que está hecha la canción. La decisión de estrenar ambos temas el mismo día responde exactamente a esa complementariedad: “Eterna Soledad” es el diagnóstico del aislamiento; “Rayo de Sol”, el de la represión que lo acompaña.

La canción Eterna Soledad analiza la confusión entre el aislamiento personal y el egocentrismo mediante el efecto Narciso

El segundo acto del disco está representado por una única canción aún sin título revelado, que la artista definió como “el umbral que divide el disco en dos”: antes de ella, busca el amor en lugares equivocados; después, lo busca dentro de sí misma. El tercer acto, “Las enseñanzas”, vuelve a las siete canciones y gira en torno a un concepto que Nicki resumió con precisión: “Es reconocer tu valor sin necesitar que alguien más te lo confirme”.

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Ese proceso de autovaloración también se tradujo en la decisión de abrir el proceso creativo al público, algo que, admitió, hace dos años le habría resultado impensable. “Yo hace dos años, si me decían: ‘Mostrá tu proceso creativo’, respondía ‘ni en pedo’”, recordó con humor. Lo que cambió, aclaró, no fue su trabajo sino ella misma: “No cambió lo que hago: simplemente cambié yo”.

La frase que condensa todo el recorrido del álbum la pronunció también durante esa transmisión: “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”. Desde que era una adolescente que publicaba freestyles en Rosario hasta convertirse en una de las voces del urbano latinoamericano con mayor proyección internacional, Nicki Nicole siempre articuló su música con una mirada sobre sí misma. Jazmines para ti lleva esa operación a su forma más explícita y estructurada. La fecha de lanzamiento del álbum completo no fue anunciada. Por ahora, el jueves, con “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”, el público entra al primero de sus tres actos.

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