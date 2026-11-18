Mala Fama, Pablo Migliore, Luck Ra, Mike Amigorena, Vicky Xipolitakis, Rocío Robles, la China Ansa y Marta Fort bailaron detrás de escena de MasterChef Celebrity al ritmo de "Mensajero de amor", de Chili Fernández y Mensajeros del Amor (Video: Instagram)

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Hernán Coronel, el vocalista y líder de Mala Fama, bailó y cantó al ritmo de “Mensajero de amor”, el clásico de Chili Fernández y Mensajeros del Amor, en los estudios de Telefe, detrás de escena de MasterChef Celebrity. Las imágenes, que circularon en redes sociales a través de un reel, lo muestran en plena celebración junto a varios de sus compañeros del programa: Pablo Migliore, Luck Ra, Mike Amigorena, Vicky Xipolitakis (panelista del canal), Rocío Robles, la China Ansa y Marta Fort. El clip se viralizó rápidamente y confirmó que, entre grabación y grabación, el ambiente fuera de las cocinas del reality gastronómico tiene su propia dosis de show.

La escena transcurrió completamente fuera del formato del programa: sin cámaras de producción, sin jurado y sin presión culinaria. Coronel, que desde su ingreso al ciclo se convirtió en uno de los participantes más carismáticos y comentados de la temporada, tomó el micrófono informal de los pasillos del canal y, vestido con la camiseta de Racing, lideró la improvisada performance con el mismo desparpajo que exhibe en los escenarios. El tema elegido, “Mensajero de amor”, fue parte del repertorio que Chili Fernández popularizó como integrante de Mensajeros del Amor a comienzos de los 2000, antes de lanzarse como solista. La canción, que sigue siendo un himno de la cumbia romántica argentina, funcionó como banda sonora perfecta para el momento grupal.

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Hernán Coronel interpretó el clásico de cumbia Mensajero de amor junto a participantes de MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe

Migliore, el exarquero de Boca, San Lorenzo, Racing y Huracán que se sumó a esta edición de MasterChef Celebrity como uno de los representantes del mundo del fútbol, se mostró completamente despojado de cualquier solemnidad deportiva. Luck Ra, que ya había pasado por una temporada anterior del programa reemplazando a su entonces pareja La Joaqui, volvió a demostrar que su vínculo con Coronel va más allá de la cocina. Mike Amigorena, que al inicio del certamen había dicho que “juntaría todos sus conocimientos porque la cocina es muy importante para él”, también se sumó al baile sin reservas.

La participación de Vicky Xipolitakis, Rocío Robles, la China Ansa y Marta Fort completó el cuadro de un grupo que, puertas adentro del canal, se mueve con una complicidad que no siempre se traslada a la pantalla. La hija de Ricardo Fort apareció en un registro completamente diferente, descontracturada y siguiendo el ritmo del clásico de la cumbia. Robles también se soltó en el detrás de escena.

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Mala Fama, Luck Ra y Mike Amigorena parodiaron el tema "Tu amor por siempre", de Axel, con la letra "Yo no quiero ser feo por siempre" (Video: Instagram)

Pero el contenido subido a las redes no se detuvo ahí. En un segundo reel, Mala Fama fue más allá y parodió “Tu amor por siempre”, el conocido tema del cantante Axel, con una letra que transformó el título original en “Yo no quiero ser feo por siempre”. En esa versión, Coronel volvió a contar con la compañía de Luck Ra y Mike Amigorena, quienes se prestaron al juego con la misma actitud que los definió durante toda la temporada. La parodia, con toda la ironía del caso, se convirtió en un segundo hit viral de la jornada.

La capacidad de Coronel para generar contenido por fuera del formato televisivo ya había quedado en evidencia semanas antes, cuando Wanda Nara le pidió que cantara dentro del propio estudio durante la grabación del programa. En aquella oportunidad, el músico convirtió las cocinas de MasterChef Celebrity en un mini recital con sus compañeros como cuerpo de baile, interpretando “La marca de la gorra” y “Cochi Niní” ante los aplausos del público presente. Esa escena, que también se propagó en redes, había consolidado su figura como uno de los grandes animadores de esta edición del reality de Telefe, más allá de lo que ocurre frente a las hornallas.

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La exposición que le dio el reality también potenció otros contenidos suyos en redes. Un reel previo lo mostraba bailando cumbia junto a Elizabeth “La Negra” Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa durante uno de los cortes de grabación, fumando, riendo y siguiendo el ritmo de la música para aliviar la tensión de la competencia. “Agitandou el avisperou”, escribió Coronel en la descripción de ese video, que acumuló cientos de comentarios celebrando el encuentro. “La China salió del barrio, pero el barrio no salió de ella”, escribió una seguidora. “Los que quedamos cuando prenden las luces del baile”, sumó otro. La escena ganó aún más repercusión cuando, durante la emisión del certamen, Germán Martitegui elogió la preparación de bife de chorizo con cabutia y batatas de Vernaci. Tras la devolución del chef, la conductora volvió a su estación y, en medio de la euforia, compartió un beso con Coronel, con quien ya había mostrado una complicidad distendida a lo largo de toda la temporada.