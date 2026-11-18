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Valentín Barco terminó la última fecha FIFA del año sin sumar minutos en los dos amistosos que la selección argentina disputó ante Uruguay y Costa Rica. El lateral del Chelsea, antes de abordar el avión rumbo a Londres, habló con ESPN en el aeropuerto de Ezeiza y reconoció que la situación no lo deja conforme, aunque remarcó que entiende la decisión de Lionel Scaloni por tratarse, según sus palabras, de la mejor selección del mundo.

De los 28 convocados por el entrenador de la Albiceleste, solo cinco no ingresaron en ninguno de los 180 minutos que el equipo disputó en La Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes. Además de Barco, tampoco sumaron minutos Juan Musso, Santiago Beltrán, Ezequiel Fernández y Santiago Castro. En algunos casos, como los de Fernández y Musso, ni siquiera llegaron a ingresar al banco de suplentes.

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La Selección cerró el año con una derrota por 2-1 ante Uruguay y una goleada por 7-0 frente a Costa Rica, con goles de Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Alexis Mac Allister. Scaloni realizó ocho cambios en el segundo partido, pero ninguno de esos ingresos correspondió al lateral surgido en Boca Juniors: entraron Gonzalo Montiel, José Manuel López, Mastantuono, Thiago Almada, Nicolás Tagliafico, Mariano Troilo, Gianluca Simeone y Aarón Anselmino.

Consultado sobre cómo vive la falta de rodaje en la selección, Barco fue directo: “Lo entiendo porque es la mejor selección del mundo”, expresó. Y amplió: “Obviamente soy jugador de fútbol y el jugador de fútbol siempre quiere jugar; no estás tan contento cuando no jugás”, declaró en diálogo con ESPN.

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Pese a la frustración, el futbolista de 22 años valoró la posibilidad de formar parte del proceso que conduce Scaloni. “Al ser la mejor selección del mundo, el poder estar, venir y compartir esto con mis compañeros también me pone contento”, sostuvo.

Valentín Barco no disputó minutos en ninguno de los dos juegos de Argentina en la última fecha FIFA ante Uruguay y Costa Rica (REUTERS/Rodrigo Valle)

Barco también se refirió a su presente individual y reconoció que todavía no alcanzó su techo. “Creo que puedo dar mucho más”, afirmó. El lateral recordó su etapa en el Racing de Estrasburgo para graficar esa sensación: “Estaba en un muy buen momento y sentía que no era el mejor porque sé lo que puedo llegar a dar y confío mucho en mí mismo. Así que a seguir trabajando para poder seguir creciendo”, cerró.

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Desde su debut oficial con la Albiceleste en 2024, el ex Boca acumula siete partidos y 234 minutos jugados bajo las órdenes de Scaloni. Convirtió dos goles, ante Zambia e Islandia, y repartió una asistencia frente a Burkina Faso en octubre pasado.

Antes de partir hacia Inglaterra, Barco también se refirió a la final de la Copa Sudamericana que Boca Juniors disputará el sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, en Barranquilla. “Siempre sigo a Boca, no quiero hablar mucho de la final, solo espero y deseo lo mejor para Boca”, señaló el futbolista, formado en las inferiores del club de la Ribera.

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Barco fue titular en la final de la Copa Libertadores 2023, cuando Boca cayó 2-1 ante Fluminense en el Maracaná.

Con el cierre de esta fecha FIFA, la selección argentina no volverá a jugar hasta marzo de 2027, en la primera ventana internacional del año. Todavía no hay rivales confirmados, aunque se espera que los compromisos sean amistosos ante selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol, debido a que los equipos europeos estarán comprometidos con la Nations League.