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El presidente Javier Milei atribuyó la menor velocidad de la desinflación a la guerra en Medio Oriente y al “riesgo kuka”, además de sostener que el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) está depositado en una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Suiza.

Según el mandatario, la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero”. Explicó que esa situación puede originarse por una suba de la cantidad de dinero o por una caída de su demanda, lo que, afirmó, provoca una pérdida de poder adquisitivo de la moneda y un alza de los precios expresados en esa unidad.

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Milei señaló que la emisión monetaria tiene un efecto diferido. “Al emitir, hay un rezago. El impacto se ve en 26 meses”, afirmó en una entrevista en A24. Añadió que los controles de precios habían mantenido “artificialmente caro” el precio del dinero, lo que, según su planteo, también demoró la reducción del proceso inflacionario.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno había logrado una baja marcada de la inflación hasta mediados del año pasado. “Veníamos bajando muy fuertemente la inflación: a mediados del año pasado tocó 1,5%”, dijo. También sostuvo que ese proceso se llevó adelante con correcciones tarifarias y respeto por los derechos de propiedad.

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Milei vinculó el “riesgo kuka” con una caída de la demanda de dinero

El Presidente afirmó que la evolución de la inflación cambió durante el segundo semestre del año pasado por factores políticos. “A mediados del año pasado, vino el ataque bestial de los orcos y los kukas”, dijo, en alusión a sectores opositores.

Milei sostuvo que ese escenario provocó ventas de bonos argentinos, una caída de sus cotizaciones, subas de las tasas de interés y un incremento del riesgo país. Según su explicación, una tasa más alta reduce la demanda de dinero y presiona sobre el nivel de precios.

Al ser consultado sobre los motivos que enlentecieron la desinflación, el jefe de Estado enumeró “el ‘riesgo kuka’ que nos impactó en el segundo semestre” de 2025 y por la guerra en Medio Oriente que elevó el precio del petróleo.

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El mandatario añadió que la suba del crudo agravó ese cuadro. “Ahora nos encontramos con el shock externo del petróleo. Es una contracción de oferta que hace saltar los precios. Saltó la tasa de inflación en todo el mundo”, expresó.

En la misma línea, había señalado que el precio del barril pasó de USD 60 a USD 120. A su criterio, esa variación eleva costos, contrae la oferta y genera una aceleración de los precios en el corto plazo.

El Presidente dijo que la inflación general viaja al 30%

Milei defendió el desempeño de los indicadores inflacionarios y diferenció entre la medición general, la inflación núcleo y los precios mayoristas. “Hoy la inflación, si no la quiere limpiar de ningún efecto, está viajando al 30%. Si la quiere mirar en la núcleo, está viajando al 20%. Y si la quiere mirar en mayorista, está viajando al 10%”, aseguró.

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“Usted se da cuenta de que la inflación la derrumbamos”, agregó. También vinculó ese resultado con la reducción del déficit fiscal y la rebaja de impuestos.

El Presidente afirmó que el Gobierno devolvió USD 100.000 millones a los argentinos por la baja del impuesto inflacionario y USD 25.000 millones por año mediante reducciones tributarias. “Cada vez que mejora el superávit fiscal, nosotros bajamos impuestos. Eso es una política de Estado”, sostuvo.

Milei también se refirió al empleo. Aseguró que, si se considera el total de los puestos de trabajo, hubo un aumento de 500 mil empleos. Dijo, además, que la nueva ley laboral generó 80 mil puestos y calculó que esa cifra equivale a unos 320 mil en términos anualizados.

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Milei afirmó que el oro del BCRA está en Suiza

Sobre el destino del oro de las reservas, Milei afirmó que el activo está depositado en Suiza, bajo custodia del Banco de Pagos Internacionales (BIS). “El oro está en Suiza, en la cuenta del BIS”, expresó.

El Presidente rechazó las críticas a las operaciones financieras realizadas con ese metal. “La otra mentira que dicen es la de la estafa por las opciones”, afirmó.

Según Milei, la evaluación de una posición de trading debe contemplar los resultados positivos y negativos. “Ganamos 3.500 y perdimos 1.000. ¿Cuánto ganamos? 2.500”, dijo.

Milei explicó que el BCRA implementó una estructura de opciones que fija un límite para las ganancias y otro para las pérdidas. Afirmó que el objetivo fue proteger las reservas ante las oscilaciones del precio del oro.

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“El oro es un activo financiero que tiene mucha volatilidad”, sostuvo. Por ese motivo, dijo que se fijó un techo para las ganancias potenciales que permitiera, a la vez, establecer un piso para las pérdidas.

“El resultado de la operación es: en el techo ganamos 3.500 y en el piso perdimos 1.000. ¿Cuál fue el resultado? 2.500 palos verdes arriba. ¡Vamos!”, afirmó.

Al referirse a las críticas, Milei cuestionó a quienes, según dijo, otorgaban préstamos con una tasa del 16% en un escenario de inflación del 28%. “Le licuaban todo el dinero a los jubilados”, expresó.

Además, acusó a esos sectores de haber dejado las reservas internacionales en terreno negativo por USD 12 mil millones.

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