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Especialistas explicaron cómo el agotamiento emocional y la hiperactivación mental alteran los mecanismos naturales del sueño

Neurocientíficos y psicólogos consultados por Science Focus analizaron por qué algunas personas permanecen en estado de alerta incluso después de jornadas extenuantes y cómo ese fenómeno impacta en el funcionamiento cerebral y la capacidad de conciliar el descanso nocturno

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Hombre caucásico con barba de tres días y camiseta gris, con la mano en la cabeza, recostado en una cama oscura junto a un reloj que marca 3:14 AM.
La presión de sueño, regulada por sustancias como la adenosina, puede bloquearse si el cerebro no logra reducir su actividad nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir cuando el cuerpo lo exige debería ser automático. Sin embargo, para millones de personas, el agotamiento físico y mental no solo no garantiza el descanso, sino que puede convertirse en su mayor obstáculo.

Según una investigación publicada por Science Focus, existe un fenómeno ampliamente documentado en bebés, pero mucho menos reconocido en adultos, que explica por qué el cerebro puede sabotear el sueño precisamente cuando más se necesita: el cansancio excesivo.

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Este estado no se trata de simple fatiga. Cuando las emociones del día no logran procesarse de forma adecuada, el cerebro entra en hiperactivación, una condición en la que las regiones cerebrales permanecen en alerta máxima incluso al momento de intentar dormir.

Mujer Argentina de unos 45 años, vestida con camisa gris y pantalón, apoyada contra una pared clara con la cabeza inclinada y expresión de cansancio.
El cansancio extremo puede impedir que muchas personas concilien el sueño, agravando el insomnio y la fatiga diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un ciclo que se retroalimenta. Cuanto más cansado está el organismo, más difícil resulta desconectarse, y cuanto peor se duerme, más vulnerable se vuelve el cerebro ante los pensamientos perturbadores de la noche siguiente.

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Qué ocurre en el cerebro cuando el cansancio se vuelve un problema

El sueño depende, en parte, de la acumulación de presión de sueño, un proceso en el que sustancias como la adenosina se acumulan en el cerebro durante la vigilia y generan la necesidad de descansar. Pero este mecanismo puede verse bloqueado cuando el cerebro no logra reducir su actividad.

Matt Jones, profesor de neurociencia en la Universidad de Bristol, explicó a Science Focus que las neuronas de la corteza cerebral tienden a activarse con mayor frecuencia cuanto más tiempo permanece una persona despierta. “Una teoría clave es que dormir restablece la presión del sueño: dormir evita que el cerebro se vuelva cada vez más excitable y, metafóricamente, explote”, señaló Jones.

El punto crítico de este proceso ocurre en el locus coeruleus, una pequeña región del tronco encefálico cuya actividad debe reducirse para que el sueño sea posible. Durante la hiperactivación, esa zona permanece en un estado de actividad anormalmente elevada, lo que interfiere directamente con los mecanismos que facilitan conciliar el sueño.

Vista macro de neuronas humanas en render 3D, con conexiones y destellos eléctricos azules y puntos naranjas. Fondo oscuro con desenfoque hacia los bordes.
La hiperactividad de ciertas neuronas puede interferir con los mecanismos que permiten conciliar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de noches mal dormidas agrava el problema. Un estudio reveló que las personas con insomnio tienen una probabilidad mayor de rumiar situaciones embarazosas durante la noche.

Una investigación citada por los expertos añadió otro dato: quienes padecen este trastorno pueden volverse hipersensibles incluso al sonido de sus propios latidos, lo que prolonga el estado de vigilia.

“Los cerebros descansados son buenos para ignorar cosas que suceden constantemente pero que no tienen consecuencias reales. Pero si se padece insomnio, resulta más difícil desprenderse de la información irrelevante”, explicó Jones a Science Focus.

El papel de las emociones sin procesar

El Dr. Alex Scott, profesor de psicología en la Universidad de Keele, apunta a la regulación emocional como el eslabón débil de este ciclo. Según explicó a Science Focus, la vida cotidiana deja poco espacio para procesar lo que ocurre durante el día, y esa deuda emocional se cobra por la noche.

Mujer sentada en su cama, angustiada tras despertar de una pesadilla. La escena transmite la dificultad de enfrentar problemas de sueño como el insomnio, y cómo estos afectan la salud mental y el bienestar. La imagen destaca la importancia de un descanso adecuado y la gestión de trastornos del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)
El ciclo de pensamientos repetitivos y la autorreflexión obsesiva suelen aumentar cuanto mayor es el cansancio y la carencia de sueño reparador (Imagen ilustrativa Infobae)

“Al final del día, nos quedamos incapaces de pensar en nuestras emociones de forma positiva. En cambio, exageramos las cosas y nos quedamos dándole vueltas a nuestras preocupaciones en la cama”, afirmó Scott.

El ciclo de pensamientos repetitivos es la respuesta más frecuente ante esa acumulación emocional. Scott advirtió que se trata de una estrategia que da una ilusión de control, pero que no resuelve nada.

“Cuanto más cansados estamos, más probabilidades tenemos de recurrir a estrategias poco saludables para afrontar nuestras preocupaciones, como la reflexión obsesiva o culpar a los demás”, señaló.

Tres estrategias para interrumpir el ciclo

Science Focus reunió tres recomendaciones del Dr. Scott para combatir el cansancio excesivo desde su raíz emocional. La primera consiste en abandonar el intento de forzar el sueño. Cuanto más se intenta dormir de manera voluntaria, más difícil resulta lograrlo. El psicólogo subrayó que el sueño es un proceso automático y que el esfuerzo consciente por alcanzarlo suele ser contraproducente.

Hombre en cama, cubierto por edredón beige, escribe en diario personal con bolígrafo. Lámpara de mesa encendida ilumina el dormitorio.
Entre las estrategias recomendadas para combatir el insomnio destacan abandonar el esfuerzo por dormir, registrar preocupaciones en un diario y establecer una rutina relajante antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda estrategia es el diario de preocupaciones. Antes de acostarse, anotar las preocupaciones del día, laborales, de salud, sociales, ayuda a darles una dimensión más realista y, en algunos casos, permite trazar un plan de acción para abordarlas al día siguiente.

Si los pensamientos persisten durante la madrugada, recomendó levantarse de la cama y repetir el ejercicio en otro espacio. “Una de las peores cosas que puedes hacer es quedarte en la cama dando vueltas”, advirtió. Esta práctica apunta al control de estímulos: evitar que el dormitorio quede asociado con la ansiedad y la vigilia.

La tercera medida es programar una rutina previa al sueño, idealmente una hora antes de acostarse. Leer, practicar la atención plena o escribir en el diario son actividades que facilitan la transición hacia el descanso.

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