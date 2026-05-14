Guatemala

La calidad del aire mejora en la Ciudad de Guatemala durante mayo de 2026

Las autoridades atribuyen el descenso de partículas contaminantes a las recientes lluvias y tormentas eléctricas en el área metropolitana, mientras advierten que la estabilidad atmosférica seguirá dependiendo de las condiciones climáticas en los próximos días

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Planta verde brota de botella de vidrio en forma de nube con remolino blanco. Sobre madera, con horizonte urbano borroso y luz solar de fondo.
Una planta verde brota de una botella con forma de nube que contiene un remolino blanco, simbolizando la mejora de la calidad del aire sobre un paisaje urbano al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del aire en la Ciudad de Guatemala presentó este jueves niveles moderados a saludables, situación que contrasta con los episodios de alta contaminación registrados a principios de año. Esta mejoría, reportada de forma conjunta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), coincide con la llegada de lluvias y actividad eléctrica en el centro y sur del país, fenómenos que, según estimaciones oficiales, facilitarán la dispersión de contaminantes en las próximas semanas.

Durante las jornadas de mayor contaminación, la concentración de PM₂.₅ en la capital de Guatemala llegó a alcanzar picos de 52 µg/m³, según datos de la plataforma AQI USA, confirmados por las estaciones automáticas del INSIVUMEH.

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Estos episodios superan los límites de seguridad sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y requieren atención sanitaria inmediata. El promedio anual en 2025 fue de 57 AQI, lo que evidencia la persistencia de la problemática y la falta de variaciones significativas frente a años anteriores, según información del MSPAS.

Varias personas, la mayoría con mascarillas faciales de diferentes colores, caminan por una calle urbana con edificios y tiendas a los lados.
Peatones con mascarillas transitan por una calle concurrida de la ciudad, adaptándose a las medidas sanitarias en el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los departamentos con mejor balance y los riesgos persistentes

De acuerdo con la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud, los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal presentan condiciones favorables en el índice de calidad del aire para partículas finas PM₂.₅.

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En Guatemala, Quetzaltenango, Baja Verapaz, El Progreso y Chiquimula se mantienen niveles moderados, mientras que Huehuetenango permanece sin datos actualizados, según el INSIVUMEH.

Las mediciones horarias muestran un panorama variable en la capital: las concentraciones de partículas finas aumentan durante la noche y la madrugada, periodos en los que el tráfico y la ventilación atmosférica influyen en el nivel de polución, y descienden durante el día.

Los valores aportados por AQI USA muestran una oscilación entre 28 y 91 puntos en el índice de calidad del aire, lo que demuestra la inestabilidad asociada a las condiciones meteorológicas y el flujo vehicular.

A nivel internacional, los registros de Air Quality Index y Plume Labs revelan que los índices en la Ciudad de Guatemala se ubican generalmente por debajo de los valores de referencia de otras capitales latinoamericanas, como Ciudad de México o Lima. Esta comparación indica que, aunque existen episodios de riesgo, el país mantiene valores promedio inferiores en la zona urbana central. La variabilidad está relacionada, principalmente, con los cambios climáticos y la intensidad del tráfico.

Un grupo diverso de ocho personas, la mayoría jóvenes, caminan hacia adelante por un camino arbolado con hojas caídas, todos con mascarillas de tela.
Un grupo diverso de individuos camina por un parque urbano soleado, todos llevando mascarillas faciales de diferentes diseños, destacando la adaptación a nuevas normas sanitarias en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos vulnerables y recomendaciones sanitarias ante la variabilidad atmosférica

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social advierte que la presencia sostenida de contaminantes como PM₂.₅, PM₁₀, ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en especial para niños, adultos mayores, personas con patologías preexistentes y quienes realizan actividades al aire libre en horas de mayor congestión.

Para estos grupos, la recomendación del MSPAS es evitar el ejercicio exterior en los horarios de mayor tráfico, específicamente de 6:00 a 9:00 y de 16:00 a 18:00, limitar la exposición prolongada al aire libre, priorizar ambientes cerrados y, si es necesario salir, utilizar mascarilla para reducir el riesgo de afecciones respiratorias o dermatológicas.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la contaminación, las autoridades sanitarias llaman a la población a acudir a los servicios médicos y consultar fuentes oficiales en tiempo real, como IQAir y el INSIVUMEH.

Los episodios de contaminación que exceden los parámetros de la OMS requieren monitoreo constante y la adopción de medidas de mitigación individuales y colectivas, ya que la exposición crónica a partículas finas puede agravar cuadros asmáticos y aumentar la prevalencia de enfermedades graves. El MSPAS destaca que el monitoreo continuo y la consulta periódica de datos oficiales representan la principal herramienta para reducir el impacto en la salud pública.

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