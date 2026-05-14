Los hermanos Coria le pusieron color al Sudamericano Sub 14 de Rosario

El Mago recorrió las instalaciones del Jockey Club de Rosario, compartió charlas y fotos con los jugadores y revivió recuerdos de su etapa juvenil durante el Campeonato Sudamericano Sub 14

El polvo de ladrillo del Jockey Club de Rosario fue escenario de algo más que tenis juvenil. Mientras las futuras figuras del continente se preparaban para disputar cada punto, Guillermo Coria y Federico Coria dijeron presente en el Campeonato Sudamericano Sub 14 en una jornada atravesada por la pasión, por el orgullo y los recuerdos imborrables.

Guillermo, el Mago, tiene motivos muy especiales para sentirse identificado con este tipo de competencias. Exactamente tres décadas atrás, junto a David Nalbandian y Antonio Pastorino, levantó el título mundial de la categoría en Nagoya, Japón, en la primera consagración argentina en esa instancia. Un recuerdo que sigue intacto con el paso del tiempo.

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“Cuando nos encontramos con David o con Tony, hablamos de esos momentos. No de un ATP o de experiencias en el circuito profesional, sino de lo que vivimos representando al país a esta edad”, recordó en charla con Infobae, mientras observaba de cerca el clima que rodeaba a los más chicos.

Ese regreso al tenis juvenil inevitablemente despertó viejas sensaciones. “Se me vienen a la memoria cosas que uno creía olvidadas. Son momentos espectaculares y por eso les decía a los chicos que disfruten, porque les van a quedar para siempre”, remarcó.

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Durante su recorrida por el club, Coria compartió charlas con los jugadores, se sacó fotos y dejó un mensaje que fue más allá de lo deportivo: “No juegan solamente por ellos: juegan por el compañero y por el país. La responsabilidad y el compromiso son distintos”.

El santafesino también buscó poner en contexto el valor de esta etapa formativa. “Ser campeón hoy no te garantiza nada en el profesionalismo. Esto es una etapa de aprendizaje, de seguir mejorando año tras año para llegar lo mejor preparados posible”. Y antes de irse, dejó una reflexión sobre la actualidad del tenis argentino: “Fuimos, somos y seremos potencia. El tenis argentino siempre saca muy buenos jugadores”.

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A pocos metros, Federico Coria transitaba emociones similares. El rosarino, que trabaja para recuperarse de una lesión con la ilusión de llegar a Roland Garros, no dudó en acercarse al torneo apenas supo que se disputaba en su ciudad. Además de disfrutar del ambiente del certamen, aprovechó la jornada para generar contenido para su canal de streaming y compartir momentos con los protagonistas del evento.

El tenista se dio el gusto de vivir el torneo en su ciudad y compartió momentos inolvidables con los jóvenes jugadores.

“Me genera mucha nostalgia porque me acuerdo cuando tuve la oportunidad de jugar el Sudamericano. Trataba de transmitirles que disfruten, que no se presionen y que se apoyen entre ellos, porque representar al país es de las cosas más lindas que hay”, contó.

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Además de recorrer el torneo y compartir tiempo con los jugadores, la visita también tuvo un costado muy personal para los hermanos Coria. Antes de llegar al club, Guille, Fede y su familia compartieron un asado que sirvió como punto de encuentro en una jornada atravesada por los recuerdos. “Con Guille, mi papá y toda mi familia vivimos siempre muy ligados al tenis. Cuando supe que el Sudamericano era acá, hice todo lo posible para venir”, relató la Mojarra, que también se sacó fotos y charló con las futuras promesas.

Activo en redes sociales y en la generación de contenidos para las nuevas generaciones, el menor de los Coria reconoció que todavía lo sorprende el cariño que recibe. “Sigo sorprendido por el cariño que me dan, incluso chicos de otros países. Ojalá todo termine de la mejor manera para los nuestros”, cerró.

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Una jornada especial en Rosario, donde el Sudamericano Sub 14 terminó convirtiéndose, para los hermanos Coria, en un viaje directo a sus propios comienzos.

Guillermo y Federico Coria compartieron una jornada llena de recuerdos imborrables