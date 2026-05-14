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La decisión que le comunicó Otamendi al Benfica y revolucionó a los hinchas de River Plate

Según la prensa portuguesa, el defensor confirmó que no renovará el vínculo con su actual club

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Ota es un referente del conjunto portugués (REUTERS/Pedro Nunes)
Ota es un referente del conjunto portugués (REUTERS/Pedro Nunes)

El partido del sábado frente al Estoril, en la Amoreira, será el último de Nicolás Otamendi con la camiseta del Benfica. El defensor central argentino, de 38 años, comunicó a la dirección deportiva del club lisboeta en los últimos días que no tiene intención de renovar su contrato, que expira al término de la presente temporada, según informó el diario portugués Record.

La decisión pone fin a seis temporadas del capitán del Benfica en Lisboa, donde se convirtió en uno de los referentes del vestuario y levantó varios títulos. El club de la Luz había manifestado su deseo de extender el vínculo con el zaguero, anhelo que también compartía el entrenador José Mourinho, pero la última palabra correspondía al jugador, y la respuesta fue negativa.

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Con la salida confirmada, el nombre de River Plate vuelve a ocupar el primer plano. El club del barrio de Núñez, del que Otamendi es hincha declarado —“toda mi familia es de River”, llegó a decir el propio jugador—, ha sido vinculado al defensor en prácticamente cada ventana de transferencias de los últimos años. Según publicó Record, el camino hacia el conjunto argentino está abierto. El diario portugués precisó que Otamendi tiene el camino libre para marcharse a River Plate una vez concluya su etapa en el Benfica.

El interés del elenco de Eduardo Coudet no es nuevo. River inició contactos preliminares con el entorno del jugador para explorar su fichaje desde hace varios meses. El vicepresidente Ignacio Villarroel admitió en su momento que el nombre de Otamendi era “muy interesante”, aunque aclaró que no había conversaciones formales en marcha.

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El propio Otamendi había sido cauteloso con el tema. En declaraciones a Telefe, el defensor afirmó: “Tengo un año de contrato con el Benfica y después del Mundial veré qué voy a hacer”, y negó haber mantenido conversaciones con el entrenador del club de Núñez. Esa postura, combinada con su decisión de no renovar con el Benfica, traza un escenario en el que el regreso a Argentina aparece como el desenlace más probable para el cierre de su carrera en el fútbol de clubes.

“Está muy avanzado lo de Otamendi a River Plate por 18 meses”, remarcó el periodista César Luis Merlo hace una semana en Vorterix. “Para mí va”, insistió, tras ser consultado por el periodista Sebastián Varela del Río sobre “una primicia que vaya a ocurrir, que creas que va a pasar”.

El calendario también condiciona los plazos. Otamendi está en la prelista de 55 nombres para disputar la Copa del Mundo 2026 —que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México— con la selección de Argentina, de la que también anunció que se retirará tras el torneo. Así, cualquier incorporación a River se produciría una vez concluida la competición mundialista, previsiblemente en el segundo semestre del año.

Mientras tanto, el duelo ante el Estoril cerrará un ciclo de seis años en el que Otamendi se consolidó como el líder defensivo del Benfica y como capitán del equipo bajo las órdenes de Mourinho. Surgido de Vélez, el zaguero desarrolló un carrera en Europa de gran impacto: pasó por el Porto, hizo un breve regreso al continente con la casaca del Atlético Mineiro, y luego pasó por Valencia y Manchester City. ¿Será el tiempo de volver a la Argentina?

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