Presidente de Panamá defiende aumento de la planilla estatal y niega contratación de “botellas”

El Ministerio de Educación fue la entidad que más incrementó personal durante el primer trimestre de 2026. EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió el aumento de la planilla estatal registrado durante el primer trimestre de 2026 y aseguró que el crecimiento responde principalmente a necesidades operativas en sectores como educación, salud y seguridad, y no a contrataciones políticas o “botellas”.

Datos divulgados por Infobae a inicios de mayo reflejan un incremento de más de 10 mil funcionarios entre enero y marzo de este año.

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Durante la conferencia semanal de prensa, Mulino afirmó que existe una diferencia entre una planilla burocrática y una planilla vinculada directamente a la prestación de servicios públicos.

El mandatario sostuvo que la apertura de escuelas, hospitales y el aumento de unidades de seguridad obligan al Estado a contratar más personal operativo para responder a las necesidades de la población.

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“Una cosa es la planilla operativa, otra cosa es la planilla que brinda un servicio público”, afirmó el mandatario. Según Mulino, su gobierno no está promoviendo nombramientos de personas que no trabajen ni utilizando las instituciones públicas para inflar políticamente el aparato estatal.

Más de 1,500 nuevos agentes fueron incorporados a entidades de seguridad, según el gobierno panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que mi gobierno no está haciendo es un plan de urgencia ni auspiciando el nombramiento de botellas en ninguna entidad”, aseguró.

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Las cifras de la Contraloría General muestran que la planilla estatal cerró marzo de 2026 con 263,627 funcionarios, lo que representa un aumento de 7,527 trabajadores frente a marzo de 2025 y de 5,724 funcionarios en comparación con febrero de este año.

El informe revela además que el Estado destinó $451.7 millones al pago de salarios en marzo, con un incremento anual de 6.1% en el gasto bruto de planilla.

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Según el informe de la Contraloría, las entidades que más aumentaron personal fueron el Ministerio de Educación, con 2,841 funcionarios adicionales; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,726; el Ministerio de Salud, con 1,041; y el Órgano Judicial, con 525 nuevos trabajadores.

José Raúl Mulino defendió el aumento de la planilla estatal y aseguró que responde a necesidades operativas del país. AP

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, explicó que el crecimiento responde principalmente a la apertura de nuevas infraestructuras públicas y ampliación de servicios estatales.

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La funcionaria mencionó la rehabilitación de más de 53 centros educativos, la apertura de hospitales y centros de salud, así como el fortalecimiento de la fuerza pública mediante la incorporación de más de 1,500 nuevos agentes en entidades como la Policía Nacional, SENAN, SENAFRONT, SPI y Migración.

“Estamos atendiendo la necesidad y el clamor del país por mejor educación, mejor salud y mayor seguridad”, señaló Luque. La viceministra sostuvo además que el gobierno sí mantiene un proceso de revisión de planillas para detectar áreas donde exista exceso de personal o estructuras sobredimensionadas.

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También hubo incrementos relevantes en otras entidades durante el primer trimestre. La Asamblea Nacional pasó de 3,144 funcionarios en enero a 4,150 en marzo, es decir, 1,006 trabajadores adicionales; la Universidad Tecnológica de Panamá subió de 2,953 a 3,463, con 510 nuevos funcionarios; el Ministerio de Gobierno aumentó de 3,231 a 3,555, con 324 más; el Ministerio de Ambiente pasó de 1,407 a 1,684, con 277 adicionales; y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario creció de 2,181 a 2,414, con 233 trabajadores más entre enero y marzo.

La planilla estatal cerró marzo de 2026 con 263,627 funcionarios, según cifras de la Contraloría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Contraloría también muestra que el crecimiento no estuvo concentrado únicamente en funcionarios permanentes. Los trabajadores eventuales aumentaron 7.7% en comparación con marzo de 2025, superando el crecimiento de 2.6% registrado en la planilla permanente. Esto refleja una fuerte recuperación de contrataciones temporales durante el primer trimestre del año.

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De acuerdo con el reporte, el Gobierno Central concentra actualmente 170,010 funcionarios, equivalentes a más del 64% del total de la planilla estatal. El Ministerio de Educación se mantiene como la institución con mayor cantidad de trabajadores, con 64,385 funcionarios registrados en marzo.

Le siguen la Caja de Seguro Social, con 35,391 trabajadores; el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,369; y el Ministerio de Salud, con 20,179 funcionarios.

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En términos salariales, Educación también encabeza el gasto estatal. Solo esa institución acumuló $327.8 millones en salarios durante el primer trimestre del año, mientras que la Caja de Seguro Social pagó $208.9 millones y el Ministerio de Seguridad Pública desembolsó $136.6 millones.un

El gasto en salarios del sector público superó los $1,300 millones durante el primer trimestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mulino insistió en que el aumento de la planilla debe analizarse dentro del contexto operativo del Estado y no únicamente desde una óptica política. Según dijo, mientras Panamá continúe ampliando infraestructura pública y servicios esenciales, la cantidad de funcionarios seguirá creciendo en áreas estratégicas.

Sin embargo, el incremento sigue generando preocupación entre analistas económicos y calificadoras de riesgo, especialmente por el impacto de la masa salarial sobre las finanzas públicas. El gasto acumulado en salarios del Estado superó los $1,306 millones entre enero y marzo de 2026, un aumento de $42.7 millones frente al mismo período del año anterior.

El debate sobre la planilla estatal se ha convertido nuevamente en uno de los temas centrales de la discusión fiscal panameña, en momentos en que el gobierno intenta sostener inversiones públicas, ampliar servicios y al mismo tiempo contener el déficit y las presiones sobre la deuda pública.