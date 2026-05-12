Festival de Cannes 2026: brillo, asimetrías, escotes pronunciados y un clásico infalible

La 79ª edición del Festival de Cannes abrió sus puertas este martes en la Costa Azul francesa con una alfombra roja dominada por la alta costura y la presencia de figuras internacionales. En un evento seguido a nivel mundial, la moda y la sofisticación marcaron la primera jornada, con estilismos que acapararon la atención.
El negro se reafirmó como un clásico infalible, mientras que los tonos metálicos y los detalles en blanco aportaron frescura y sofisticación. Los accesorios llamativos, como collares voluminosos y anteojos de sol de gran tamaño, complementaron los estilismos.
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Los peinados sueltos y recogidos sencillos acompañaron la apuesta por la naturalidad, consolidando a Cannes como referencia clave de la moda internacional.
Demi Moore
Demi Moore posó en exteriores con un vestido blanco sin tirantes, decorado con lunares multicolores y detalles abullonados en la falda. Complementó el look con gafas de sol de gran tamaño, bolso pequeño y zapatos de tacón blancos.
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Más tarde, en la alfombra roja, eligió un vestido largo plateado, ajustado y sin tirantes, confeccionado en tejido de lentejuelas, con efecto peplum a la altura de la cadera. Completó el conjunto con un collar ancho de perlas y pendientes discretos.
Heidi Klum
La modelo alemana Heidi Klum posó con un vestido largo dorado, de escote profundo y drapeado en la cintura. El diseño resaltó por una gran flor rosada en el centro del busto y una falda con cola. Llevó el cabello suelto y ondulado.
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Jane Fonda
La actriz neoyorquina Jane Fonda eligió un vestido largo negro, de manga larga, completamente cubierto de lentejuelas. Su cabello corto y rizado en tono plateado y un collar con colgante azul completaron el look, aportando un aire elegante y sofisticado.
James Franco y Izabel Pakzad
James Franco llegó acompañado por su pareja Izabel Pakzad que vistió un vestido largo negro con escote asimétrico y abertura lateral. El actor optó por un esmoquin negro con pajarita, gafas de sol oscuras y zapatos de charol. Ambos se mostraron sonrientes y relajados ante las cámaras.
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Maura Higgins
La irlandesa Maura Higgins lució un vestido largo negro, ajustado, con escote palabra de honor y una amplia cola. Llevó el cabello recogido y sumó una chaqueta negra sobre los brazos, ofreciendo una imagen sofisticada y atemporal.
Laurent Lafitte
El actor y humorista francés Laurent Lafitte desfiló con esmoquin negro, camisa blanca y moño negro. Llevó la barba recortada y el cabello peinado hacia un lado, acompañado de un broche metálico en la solapa.
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Leïla Bekhti
La actriz francesa de origen argelino Leïla Bekhti apareció con un vestido negro largo, de tirante fino y escote asimétrico decorado con encaje. Llevó el cabello suelto, peinado en ondas, pendientes largos y un reloj metálico.
Mirka Howard
La modelo Mirka Howard desfiló con un vestido plateado de corte asimétrico, decorado con pedrería y una cola. Dejó ver una prenda negra corta debajo del vestido y usó sandalias de plataforma negras. Su cabello rubio platinado lució suelto y liso.
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Emma Thynn
La británica Emma Thynn lució un vestido largo negro, de escote pronunciado y abertura lateral, acompañado por un collar voluminoso de piedras azules y verdes. También vistió un vestido blanco de escote pronunciado y detalles de flecos largos en la falda, con el cabello recogido y actitud relajada ante las cámaras.
Elijah Wood y Mette-Marie Kongsved
El actor de cine estadounidense Elijah Wood llegó con esmoquin negro y solapas anchas, junto a Mette-Marie Kongsved, quien eligió un vestido largo rojo con escote halter profundo y falda voluminosa. La productora de cine de Dinamarca sumó un bolso pequeño blanco y joyas discretas.
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Anais Demoustier
La actriz francesa Anais Demoustier eligió un vestido largo blanco con estampado floral en tonos suaves y escote en V. El diseño incluyó mangas caídas y tirantes delgados, con un collar plateado y el cabello suelto en ondas suaves.
Kelly Rutherford
La actriz estadounidense Kelly Rutherford eligió un vestido largo negro, de manga larga y textura de lentejuelas. Llevó el cabello recogido en un moño bajo y un collar de perlas, logrando un look elegante y sobrio.
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Kimberley Garner
La diseñadora británica Kimberley Garner apareció con un vestido largo blanco, sin tirantes, decorado con estampado floral en tonos lilas y verdes, y una amplia cola que cubrió parte de la alfombra roja. Su cabello rubio suelto y liso acompañó la apuesta romántica.
(Fotos: REUTERS)
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