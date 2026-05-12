Festival de Cannes 2026: brillo, asimetrías, escotes pronunciados y un clásico infalible

La moda y la sofisticación marcaron la primera jornada, con estilismos que acapararon la atención

La 79ª edición del Festival de Cannes abrió sus puertas este martes en la Costa Azul francesa con una alfombra roja dominada por la alta costura y la presencia de figuras internacionales. En un evento seguido a nivel mundial, la moda y la sofisticación marcaron la primera jornada, con estilismos que acapararon la atención.

El negro se reafirmó como un clásico infalible, mientras que los tonos metálicos y los detalles en blanco aportaron frescura y sofisticación. Los accesorios llamativos, como collares voluminosos y anteojos de sol de gran tamaño, complementaron los estilismos.

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Los peinados sueltos y recogidos sencillos acompañaron la apuesta por la naturalidad, consolidando a Cannes como referencia clave de la moda internacional.

Demi Moore

Demi Moore impactó con un vestido blanco de lunares multicolores y detalles abullonados

Demi Moore posó en exteriores con un vestido blanco sin tirantes, decorado con lunares multicolores y detalles abullonados en la falda. Complementó el look con gafas de sol de gran tamaño, bolso pequeño y zapatos de tacón blancos.

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Jury member of the 79th Cannes Film Festival Demi Moore poses on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Más tarde, en la alfombra roja, eligió un vestido largo plateado, ajustado y sin tirantes, confeccionado en tejido de lentejuelas, con efecto peplum a la altura de la cadera. Completó el conjunto con un collar ancho de perlas y pendientes discretos.

Heidi Klum

Heidi Klum eligió un vestido dorado de escote profundo con una gran flor rosada y falda con cola

La modelo alemana Heidi Klum posó con un vestido largo dorado, de escote profundo y drapeado en la cintura. El diseño resaltó por una gran flor rosada en el centro del busto y una falda con cola. Llevó el cabello suelto y ondulado.

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Jane Fonda

Jane Fonda optó por un vestido negro de manga larga cubierto de lentejuelas

La actriz neoyorquina Jane Fonda eligió un vestido largo negro, de manga larga, completamente cubierto de lentejuelas. Su cabello corto y rizado en tono plateado y un collar con colgante azul completaron el look, aportando un aire elegante y sofisticado.

James Franco y Izabel Pakzad

Izabel Pakzad lució un vestido negro con escote asimétrico y abertura lateral, mientras James Franco apostó por un esmoquin clásico

James Franco llegó acompañado por su pareja Izabel Pakzad que vistió un vestido largo negro con escote asimétrico y abertura lateral. El actor optó por un esmoquin negro con pajarita, gafas de sol oscuras y zapatos de charol. Ambos se mostraron sonrientes y relajados ante las cámaras.

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Maura Higgins

Maura Higgins deslumbró con un vestido negro ajustado de escote palabra de honor y amplia cola

La irlandesa Maura Higgins lució un vestido largo negro, ajustado, con escote palabra de honor y una amplia cola. Llevó el cabello recogido y sumó una chaqueta negra sobre los brazos, ofreciendo una imagen sofisticada y atemporal.

Laurent Lafitte

Laurent Lafitte se presentó con esmoquin negro, camisa blanca y moño

El actor y humorista francés Laurent Lafitte desfiló con esmoquin negro, camisa blanca y moño negro. Llevó la barba recortada y el cabello peinado hacia un lado, acompañado de un broche metálico en la solapa.

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Leïla Bekhti

Leïla Bekhti apostó por un vestido negro de tirante fino y escote asimétrico

La actriz francesa de origen argelino Leïla Bekhti apareció con un vestido negro largo, de tirante fino y escote asimétrico decorado con encaje. Llevó el cabello suelto, peinado en ondas, pendientes largos y un reloj metálico.

Mirka Howard

Mirka Howard sorprendió con un vestido plateado de corte asimétrico y pedrería

La modelo Mirka Howard desfiló con un vestido plateado de corte asimétrico, decorado con pedrería y una cola. Dejó ver una prenda negra corta debajo del vestido y usó sandalias de plataforma negras. Su cabello rubio platinado lució suelto y liso.

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Emma Thynn

Emma Thynn alternó entre un vestido negro de escote pronunciado con collar voluminoso

La británica Emma Thynn lució un vestido largo negro, de escote pronunciado y abertura lateral, acompañado por un collar voluminoso de piedras azules y verdes. También vistió un vestido blanco de escote pronunciado y detalles de flecos largos en la falda, con el cabello recogido y actitud relajada ante las cámaras.

Elijah Wood y Mette-Marie Kongsved

Mette-Marie Kongsved brilló con un vestido rojo de escote halter profundo y falda voluminosa, bolso blanco y joyas discretas, acompañada por Elijah Wood en esmoquin negro

El actor de cine estadounidense Elijah Wood llegó con esmoquin negro y solapas anchas, junto a Mette-Marie Kongsved, quien eligió un vestido largo rojo con escote halter profundo y falda voluminosa. La productora de cine de Dinamarca sumó un bolso pequeño blanco y joyas discretas.

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Anais Demoustier

Anais Demoustier eligió un vestido largo blanco con estampado floral en tonos suaves

La actriz francesa Anais Demoustier eligió un vestido largo blanco con estampado floral en tonos suaves y escote en V. El diseño incluyó mangas caídas y tirantes delgados, con un collar plateado y el cabello suelto en ondas suaves.

Kelly Rutherford

Kelly Rutherford optó por un vestido largo negro de manga larga con textura de lentejuelas, luciendo el cabello recogido en moño bajo y un collar de perlas

La actriz estadounidense Kelly Rutherford eligió un vestido largo negro, de manga larga y textura de lentejuelas. Llevó el cabello recogido en un moño bajo y un collar de perlas, logrando un look elegante y sobrio.

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Kimberley Garner

Kimberley Garner apostó por un vestido largo blanco sin tirantes, decorado con estampado floral en tonos lilas y verdes y una amplia cola

La diseñadora británica Kimberley Garner apareció con un vestido largo blanco, sin tirantes, decorado con estampado floral en tonos lilas y verdes, y una amplia cola que cubrió parte de la alfombra roja. Su cabello rubio suelto y liso acompañó la apuesta romántica.

(Fotos: REUTERS)