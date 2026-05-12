Monumentos históricos de Buenos Aires se iluminarán este miércoles por el aniversario de una reconocida ONG

Monumentos emblemáticos de Buenos Aires se iluminarán de cyan para celebrar los 60 años de CILSA y visibilizar la inclusión de personas con discapacidad

El miércoles 13 de mayo por la noche, quienes transiten el centro de Buenos Aires encontrarán una postal diferente. El Obelisco, el Puente de la Mujer, la Floralis Genérica, la Torre Monumental, el Palacio Lezama y el Monumento de los Españoles lucirán iluminados de cyan. La escena marcará el comienzo de los festejos por el 60° aniversario de CILSA, la organización no gubernamental dedicada a promover la inclusión de personas con discapacidad en todo el país. La ONG conmemora su aniversario iluminando íconos porteños con su color distintivo para visibilizar su misión de igualdad y derechos.

Monumentos históricos iluminados por la inclusión

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será epicentro de una acción simbólica: varios de sus monumentos más representativos adoptarán el color institucional de CILSA. La actividad, realizada en colaboración con Espacios Públicos, busca generar conciencia sobre la importancia de la plena integración de personas con discapacidad. El gesto se suma a una tradición global que utiliza la iluminación de edificios para destacar causas sociales.

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El aniversario de CILSA trasciende la iluminación de monumentos. El martes 12 de mayo, la organización presidida por Silvia Carranza recibirá el Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación. El acto, organizado por la senadora nacional Florencia López, se realizará en el Salón Azul del Senado, en la sede legislativa de la calle Hipólito Yrigoyen 1849. El reconocimiento destaca la trayectoria y el compromiso de CILSA con la inclusión y el trabajo solidario.

El miércoles 13 de mayo, íconos porteños como el Obelisco y la Floralis Genérica adoptarán el color institucional de la ONG en una acción conjunta con Espacios Públicos REUTERS/Matias Baglietto

El calendario de homenajes incluye otro acto relevante: el viernes 22 de mayo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entregará a la ONG una distinción especial, propuesta por el legislador Leandro Santoro. La ceremonia está prevista para las 17 horas en el Salón Dorado de Perú 160.

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Seis décadas de logros y resultados concretos

Desde su fundación el 14 de mayo de 1966 en la provincia de Santa Fe, CILSA mantuvo una labor continua enfocada en la igualdad de oportunidades. En estos 60 años, la organización entregó más de 70.000 sillas de ruedas y elementos ortopédicos de manera gratuita a personas con discapacidad y recursos limitados en todo el país. Además, organizó más de 118.000 charlas y talleres de sensibilización sobre discapacidad, dirigidos a escuelas, empresas y organizaciones sociales.

En el ámbito deportivo, CILSA acompañó a más de 1.400 atletas, quienes alcanzaron más de 170 títulos nacionales e internacionales. El área educativa también resultó clave: la ONG otorgó más de 19.000 becas para educación superior, formación laboral y capacitación en nuevas tecnologías a personas con discapacidad. El trabajo cotidiano involucró a 2.400 voluntarios, tanto particulares como corporativos, fortaleciendo una red de apoyo y solidaridad.

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La Legislatura porteña entregará una distinción especial a la organización en una ceremonia prevista para el viernes 22 de mayo

Los festejos por el aniversario incluyen una jornada especial en la Ciudad de Santa Fe, lugar de origen de CILSA. El jueves 14 de mayo, de 9 a 11 horas, el emblemático Puente Colgante “Ing. Marcial Candioti” será sede de actividades recreativas, deportivas y de concientización. La ONG realizará también una entrega gratuita de elementos ortopédicos, en una acción que apunta a visibilizar el trabajo diario en favor de los derechos y la inclusión.

CILSA nació con el objetivo de eliminar barreras ideológicas y sociales, buscando que ningún niño, niña, adolescente o adulto con discapacidad quede marginado. Su visión es una sociedad sin discriminación, en la que todos los individuos accedan a igualdad de oportunidades para su desarrollo. La organización sostiene que la inclusión plena no es solo un objetivo, sino una responsabilidad colectiva.

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El 60° aniversario de CILSA encuentra a la ONG con un legado de resultados concretos y múltiples distinciones, pero también con nuevos desafíos. El acto de iluminar los monumentos porteños resume una trayectoria basada en la visibilización de la diversidad, el reconocimiento institucional y la construcción de una comunidad más justa.