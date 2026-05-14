Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

Alex Caniggia y Melody Luz comparten un tierno beso durante la íntima celebración del cumpleaños de ella, con globos de "29" y pétalos de rosa adornando la habitación

La celebración por los 29 años de Melody Luz marcó un episodio cargado de gestos personales y emotivos, con Alex Caniggia como principal organizador de una sorpresa íntima que transformó la rutina familiar en un momento memorable. La jornada reunió a la bailarina con su pareja y su hija, en un entorno preparado especialmente para la ocasión, en el que los detalles y la dedicación fueron los protagonistas.

El mediático decidió intervenir la habitación con una decoración pensada para el festejo: globos rojos y dorados, pétalos de rosa esparcidos sobre el piso y un ramo de flores ocuparon el espacio, generando un clima de sorpresa y romanticismo. Entre los objetos destacados se encontraba una caja de regalo, una computadora portátil y una tarjeta roja, elementos que acompañaron la escena central del festejo. La cifra “29” en globos dorados colgaba visible, dejando en claro el motivo de la celebración.

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El detalle del romántico festejo sorpresa organizado por Alex Caniggia para el cumpleaños número 29 de Melody Luz

Alex no solo se ocupó de los detalles materiales, sino que compartió en su perfil de Instagram una postal del encuentro junto a un mensaje cargado de afecto: “Mi amor hermosa de mi VIDA TE AMO Pingui. Qué días tan lindos vivimos Felices 29, amor. Fueron días llenos de amor, paz, risas, comida rica y momentos inolvidables en familia, que es lo más importante. Gracias por hacer cada momento tan especial y por llenar mi vida de felicidad super mamu. TE AMO con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, amor de mi vida”. La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y allegados, que destacaron la calidez y la originalidad del gesto.

El festejo no se limitó a lo privado: la pareja eligió mostrar parte de la celebración en redes sociales, exponiendo la intimidad familiar en imágenes que recorrieron el día y el entorno. Entre las postales más comentadas, se vio a Melody Luz y a su hija Venezia compartiendo un momento de descanso en bata junto a la piscina y disfrutando de una comida al aire libre, bajo el resguardo de una pérgola y rodeados de naturaleza. El clima distendido y la cercanía entre los integrantes de la familia aparecen como elementos recurrentes en las fotografías, donde las sonrisas y abrazos refuerzan la imagen de una familia consolidada.

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Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia posan sonrientes en un festejo íntimo de cumpleaños junto a la piscina de su lujosa residencia

La pequeña Venezia ocupó un lugar central en la celebración, acompañando a sus padres en cada una de las actividades. Las imágenes difundidas muestran a la niña compartiendo la mesa, jugando y posando para la cámara con gestos de complicidad y alegría. En una de las fotos, se observa a Alex y a su hija sonriendo juntos, mientras la niña sostiene un plato, reforzando la idea de cercanía y disfrute cotidiano.

Otro momento destacado fue la dedicatoria especial que apareció en una pizarra: “Feliz cumple super mamu, te amamos para siempre. Vene y papu. 13/05/24”. El mensaje, escrito con tiza blanca, sintetiza la participación activa de la hija y su padre en el homenaje a Melody, y da cuenta de la construcción de un espacio afectivo donde todos tienen voz.

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Alex Caniggia y Melody Luz festejan el cumpleaños de ella en un ambiente íntimo y familiar junto a su hija Venezia en un restaurante al aire libre

La secuencia fotográfica incluye una postal en la que Melody Luz, recostada en una reposera junto a su hija, transmite un ambiente de relajación y ternura. También se registró el instante en que la niña le da un beso a su madre, con el paisaje de fondo, subrayando el valor de los pequeños gestos familiares.

La decisión de compartir la celebración en redes sociales permitió que el público siguiera de cerca el desarrollo del cumpleaños y accediera a la intimidad familiar. Las imágenes y mensajes generaron comentarios positivos, con seguidores que celebraron la escena íntima y la dedicación de la pareja. El hecho de exponer momentos familiares en un contexto donde habitualmente prevalecen los escándalos mediáticos fue visto como una apuesta por mostrar una faceta distinta y más cercana de la vida de ambos.

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