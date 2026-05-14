Teleshow

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

La pareja eligió compartir en redes imágenes la celebración familiar por los 29 años de la bailarina

Guardar
Google icon
Alex Caniggia con cabello rubio y Melody Luz de cabello castaño, ambos en batas blancas, se besan apasionadamente en una habitación. Globos dorados "29" y pétalos de rosa son visibles
Alex Caniggia y Melody Luz comparten un tierno beso durante la íntima celebración del cumpleaños de ella, con globos de "29" y pétalos de rosa adornando la habitación

La celebración por los 29 años de Melody Luz marcó un episodio cargado de gestos personales y emotivos, con Alex Caniggia como principal organizador de una sorpresa íntima que transformó la rutina familiar en un momento memorable. La jornada reunió a la bailarina con su pareja y su hija, en un entorno preparado especialmente para la ocasión, en el que los detalles y la dedicación fueron los protagonistas.

El mediático decidió intervenir la habitación con una decoración pensada para el festejo: globos rojos y dorados, pétalos de rosa esparcidos sobre el piso y un ramo de flores ocuparon el espacio, generando un clima de sorpresa y romanticismo. Entre los objetos destacados se encontraba una caja de regalo, una computadora portátil y una tarjeta roja, elementos que acompañaron la escena central del festejo. La cifra “29” en globos dorados colgaba visible, dejando en claro el motivo de la celebración.

PUBLICIDAD

Habitación de hotel decorada para un cumpleaños: globos con el número 29, flores, pétalos de rosa, portátil en la cama y un balcón con vista al lago
El detalle del romántico festejo sorpresa organizado por Alex Caniggia para el cumpleaños número 29 de Melody Luz

Alex no solo se ocupó de los detalles materiales, sino que compartió en su perfil de Instagram una postal del encuentro junto a un mensaje cargado de afecto: “Mi amor hermosa de mi VIDA TE AMO Pingui. Qué días tan lindos vivimos Felices 29, amor. Fueron días llenos de amor, paz, risas, comida rica y momentos inolvidables en familia, que es lo más importante. Gracias por hacer cada momento tan especial y por llenar mi vida de felicidad super mamu. TE AMO con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, amor de mi vida”. La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y allegados, que destacaron la calidez y la originalidad del gesto.

El festejo no se limitó a lo privado: la pareja eligió mostrar parte de la celebración en redes sociales, exponiendo la intimidad familiar en imágenes que recorrieron el día y el entorno. Entre las postales más comentadas, se vio a Melody Luz y a su hija Venezia compartiendo un momento de descanso en bata junto a la piscina y disfrutando de una comida al aire libre, bajo el resguardo de una pérgola y rodeados de naturaleza. El clima distendido y la cercanía entre los integrantes de la familia aparecen como elementos recurrentes en las fotografías, donde las sonrisas y abrazos refuerzan la imagen de una familia consolidada.

PUBLICIDAD

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia posando sonrientes con batas blancas junto a una piscina al aire libre, con una casa moderna de fondo
Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia posan sonrientes en un festejo íntimo de cumpleaños junto a la piscina de su lujosa residencia

La pequeña Venezia ocupó un lugar central en la celebración, acompañando a sus padres en cada una de las actividades. Las imágenes difundidas muestran a la niña compartiendo la mesa, jugando y posando para la cámara con gestos de complicidad y alegría. En una de las fotos, se observa a Alex y a su hija sonriendo juntos, mientras la niña sostiene un plato, reforzando la idea de cercanía y disfrute cotidiano.

Otro momento destacado fue la dedicatoria especial que apareció en una pizarra: “Feliz cumple super mamu, te amamos para siempre. Vene y papu. 13/05/24”. El mensaje, escrito con tiza blanca, sintetiza la participación activa de la hija y su padre en el homenaje a Melody, y da cuenta de la construcción de un espacio afectivo donde todos tienen voz.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia sentados en una mesa de madera al aire libre bajo un parasol naranja. Hay un fondue y comida
Alex Caniggia y Melody Luz festejan el cumpleaños de ella en un ambiente íntimo y familiar junto a su hija Venezia en un restaurante al aire libre

La secuencia fotográfica incluye una postal en la que Melody Luz, recostada en una reposera junto a su hija, transmite un ambiente de relajación y ternura. También se registró el instante en que la niña le da un beso a su madre, con el paisaje de fondo, subrayando el valor de los pequeños gestos familiares.

La decisión de compartir la celebración en redes sociales permitió que el público siguiera de cerca el desarrollo del cumpleaños y accediera a la intimidad familiar. Las imágenes y mensajes generaron comentarios positivos, con seguidores que celebraron la escena íntima y la dedicación de la pareja. El hecho de exponer momentos familiares en un contexto donde habitualmente prevalecen los escándalos mediáticos fue visto como una apuesta por mostrar una faceta distinta y más cercana de la vida de ambos.

Temas Relacionados

Alex Caniggia:Melody LuzVenezia Caniggia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

El referente del reggae argentino relató cómo una situación sentimental marcó el nacimiento del tema más recordado de Mystic Love

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

La periodista de TN lanzó una frase de doble sentido en plena transmisión y provocó una reacción en cadena entre los panelistas

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

En su visita a Infobae en Vivo, el cantante expuso el trabajo colectivo para alejarse del sonido la banda de Pato Fontanet. Las críticas por sus dichos políticos y las diferentes interpretaciones que puede tener una canción

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

En diálogo exclusivo con Teleshow, la periodista relató el proceso que transitó con la enfermedad y la importancia de los chequeos médicos a tiempo

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

La actriz compartió cómo, junto al célebre cantante canadiense, enfrenta la exigente tarea de mantener la pareja y criar a sus hijos ajustando rutinas mientras recorren el mundo por sus trabajos

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

DEPORTES

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

La selección de Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial: la víctima de Argentina que se queda sin revancha

La decisión que le comunicó Otamendi al Benfica y revolucionó a los hinchas de River Plate

Ancelotti extendió su contrato con la selección de Brasil a 28 días del Mundial 2026: “Queremos más victorias”

Quiénes son los 8 jugadores del fútbol argentino que fueron incluidos por Néstor Lorenzo en la prelista de Colombia para el Mundial

TELESHOW

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

INFOBAE AMÉRICA

Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Nicaragua: “Rosario Murillo no sobrevivirá en el poder a una muerte de Daniel Ortega”, afirma exguerrillera

El acceso a internet fijo crece y alcanza el 71 % de los hogares en Costa Rica en 2025

La calidad del aire mejora en la Ciudad de Guatemala durante mayo de 2026