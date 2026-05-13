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Día Mundial del Hummus: 5 recetas fáciles y saludables para sumar a tu dieta

El 13 de mayo es una oportunidad ideal para descubrir nuevas formas de incorporar este clásico de la cocina mediterránea en la mesa argentina

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Ilustración de una pareja sonriente compartiendo un tazón de hummus con pan pita y verduras frescas en una mesa. La escena es luminosa con una ventana al fondo.
Reconocido como un superalimento, el hummus combina proteínas vegetales, fibra y grasas saludables, y se adapta tanto a dietas omnívoras como vegetarianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las mesas argentinas, el hummus dejó de ser una rareza exótica para convertirse en un aliado cotidiano. Cada 13 de mayo, con la celebración del Día Mundial del Hummus, esta pasta milenaria de garbanzos y aceite de oliva cobra protagonismo y renueva su fama como un superalimento versátil, accesible y lleno de beneficios para la salud.

La licenciada Patricia Mariela Chavez, nutricionista de DIM Centros de Salud, explica que el hummus es mucho más que un simple dip: “Funciona como un multivitamínico natural”. Su aporte nutricional lo vuelve ideal para quienes buscan una alimentación equilibrada: “Aporta proteínas vegetales, fibra, hierro, fósforo y grasas de excelente calidad en cada porción”.

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El hummus, además, colabora en el control de la glucosa gracias a su alto contenido de fibra y proteínas vegetales, lo que ayuda a evitar los picos de azúcar en sangre después de las comidas y prolonga la sensación de saciedad. Para personas con diabetes, quienes buscan mantener su energía estable o quienes desean controlar el peso, este plato es un aliado valioso.

Ilustración acuarela: bandeja con zanahorias, apio, espárragos, pepino, tomates, hummus, dip de queso, yogur y kéfir.
Por su aporte de hierro, proteínas y fibra, el hummus favorece la saciedad, ayuda a regular la glucosa y es recomendado para quienes buscan una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La combinación de garbanzos y aceite de oliva es ganadora: los garbanzos aportan proteínas para la masa muscular y hierro para prevenir la anemia, mientras que el aceite de oliva suma grasas saludables que benefician directamente la salud cardiovascular, ayudando a reducir el colesterol LDL”, detalla Chavez. Por su bajo contenido de azúcares y grasas saturadas, el hummus también resulta la alternativa ideal para reemplazar manteca, mayonesa o mermelada en desayunos y snacks.

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Las ventajas no terminan ahí. Para vegetarianos, el hummus representa una fuente esencial de hierro de origen vegetal, y si se acompaña con alimentos ricos en vitamina C —como jugo de limón o morrones—, el cuerpo absorbe mejor ese hierro. Además, al ser naturalmente libre de gluten, es apto para celíacos, siempre que se elijan versiones industriales con el sello “sin TACC”.

Hummus clásico, la receta esencial

Un bowl de hummus beige, decorado con aceite de oliva y comino, rodeado de pan pita en triángulos y garbanzos enteros sobre un fondo neutro.
El hummus clásico, en su versión esencial, destaca por su cremosidad y equilibrio de sabor, combinando garbanzos, tahini y limón en una preparación simple ideal para cualquier momento del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de 1 limón
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 cucharadita de comino en polvo
  • Sal a gusto

Modo de preparación: coloca los garbanzos, tahini, ajo, jugo de limón, comino y sal en una procesadora. Procesa hasta lograr una mezcla cremosa. Agrega el aceite de oliva y procesa nuevamente. Ajusta la sal y sirve con un chorrito de aceite de oliva.

Hummus de palta, frescura y cremosidad

Un plato de hummus verde claro hecho con aguacate y garbanzos, decorado con semillas de sésamo y rodajas finas de aguacate, con bastones de zanahoria y apio al lado.
El hummus de palta suma frescura y una textura aún más suave, integrando los beneficios del aguacate a la receta tradicional para un dip nutritivo y diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 1 palta madura
  • 2 cucharadas de tahini
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Modo de preparación: tritura los garbanzos y la palta en la procesadora. Incorpora el tahini, ajo, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Procesa hasta obtener una textura suave. Sirve frío y espolvorea semillas de sésamo.

Hummus de remolacha, color y antioxidantes

Un bowl de hummus de remolacha rosa brillante, adornado con aceite, garbanzos y pimentón. Rebanadas de pan integral y garbanzos sueltos están al lado sobre fondo blanco.
El hummus de remolacha aporta un color vibrante y antioxidantes, fusionando el sabor de los garbanzos con las propiedades de la remolacha en una variante llamativa y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 1 remolacha cocida y pelada
  • 2 cucharadas de tahini
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto

Modo de preparación: coloca los garbanzos y la remolacha en la procesadora. Añade tahini, ajo, jugo de limón, aceite de oliva y sal. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea y de color intenso. Sirve con un toque de aceite de oliva y pimentón dulce.

Hummus picante, un sabor con carácter

Plato de hummus beige anaranjado con pimentón y aceite de oliva. Rodeado de pan pita, bastones de pepino, zanahoria y pimiento rojo.
El hummus picante introduce notas intensas gracias al pimentón y el comino, ofreciendo una opción con carácter para quienes buscan un sabor definido en sus entradas o aperitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 2 cucharadas de tahini
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 cucharadita de pimentón picante
  • 1/2 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta a gusto

Modo de preparación: procesa los garbanzos con tahini, ajo, jugo de limón, comino, sal y pimienta. Incorpora el aceite de oliva y el pimentón picante. Procesa hasta obtener la consistencia deseada. Sirve con un poco más de pimentón sobre la superficie.

Hummus con pimientos asados, dulzura y suavidad

Un tazón blanco de hummus color claro con pimiento rojo asado, decorado con tiras de pimiento, junto a pan pita, pepino en rodajas y tomates cherry sobre madera.
El hummus con pimientos asados incorpora dulzura y suavidad, logrando una mezcla equilibrada entre la cremosidad del garbanzo y el sabor ahumado del pimiento rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 1 pimiento rojo asado y pelado
  • 2 cucharadas de tahini
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de 1/2 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Modo de preparación: coloca los garbanzos y el pimiento asado en la procesadora. Añade tahini, ajo, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Sirve con tiras de pimiento asado por encima.

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