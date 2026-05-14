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Los explosivos posteos de un ex Boca Juniors que hoy juega en Rosario Central contra River Plate

Juan Cruz Komar realizó una serie de publicaciones que no pasaron inadvertidas en la previa a la semifinal del Torneo Apertura

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Rosario Central - Juan Cruz Komar
Juan Cruz Komar realizó una serie de posteos que calentaron la previa de la semifinal entre Central y River (Instagram: @juancruzkomar6)

El partido que Rosario Central le ganó 2-1 a Racing en los cuartos de final del Torneo Apertura dejó un tendal de polémicas tanto dentro como fuera del campo de juego. No solo hubo cuestionamientos a algunos fallos del árbitro Darío Herrera, sino que los protagonistas hablaron horas más tarde con distintas acusaciones que tuvieron como voceros a Diego Milito, presidente de la Academia, y Ángel Di María, figura del Canalla.

En las últimas horas se sumó Juan Cruz Komar, defensor de Rosario Central, quien publicó una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram repasando jugadas polémicas que favorecieron en el pasado tanto a Racing como a River Plate, próximo rival de su equipo en las semifinales del torneo.

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El primero de los videos compartidos por el jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors se ve un gol que Racing le marcó a Rosario Central en clara posición adelantada. El tanto fue convertido por Gastón Díaz, en el torneo de 2014, el cual terminaría en poder del conjunto de Avellaneda, dirigido por Diego Cocca y en el que jugaba Diego Milito, actual presidente de la institución. “¿Cuándo salieron campeones con este gol no estaba todo roto el fútbol?“, escribió Komar, en clara referencia al directivo racinguista, que utilizó esa palabra en sus declaraciones.

Captura de pantalla de un partido de fútbol en un estadio con césped verde, jugadores en acción y un balón cerca del arco, junto a gradas con aficionados y un marcador electrónico
Uno de los posteos de Juan Cruz Komar luego del triunfo de Central ante Racing (Instagram)

El segundo posteo fue referido a River y la famosa frase que alguna vez utilizó Marcelo Gallardo y que replicó Rodolfo D’Onofrio en sus redes sociales tras el partido Central-Racing. “Y había que tener la guardia alta”, expresó Komar con un video de la jugada en la que Javier Pinola le cometió un penal a Martín Benítez, de Independiente, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2018, en la que el Millonario fue campeón tras vencer a Boca Juniors en la final.

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La serie de publicaciones del marcador central de 29 años concluyeron con otras dos jugadas que favorecieron a River durante su paso por la Primera B Nacional entre 2011 y 2012. Una de ellas fue un penal que sancionó el árbitro Pablo Lunati ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el que el arquero Federico Crivelli le quitó limpiamente la pelota al Chori Domínguez.

Partido de fútbol en un estadio. Un jugador de River Plate con camiseta blanca y banda roja está en el suelo. Otros jugadores visibles. Marcador muestra 'RIVER PLATE 0 0 INDEPENDIENTE'
El penal de Pinola a Benítez en River-Independiente de la Copa Libertadores 2018 fue otro de los videos que subió Komar (Instagram)

La otra imagen incluyó otra jugada polémica en la que Fernando Echenique le concedió otro penal al Millonario frente a Atlanta por un supuesto agarrón a David Trezeguet. “Penalazo. No sigo, pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida”, sentenció, con ironías, el futbolista que se encuentra recuperándose de una arritmia cardíaca.

Los comentarios de Juan Cruz Komar le agregan un condimento más a la previa de las semifinales entre Rosario Central y River Plate, que se enfrentarán el sábado en el estadio Monumental, desde las 19.30. Esto se adhiere a las explosivas declaraciones de Milito por considerar que su equipo fue “robado” en el Gigante de Arroyito por los fallos de Herrera (expulsó a Maravilla Martínez y Di Césare) y que el fútbol argentino está “roto” y “no da para más”. El técnico de Central, Jorge Almirón, le respondió: “No sé qué partido vio. Ganamos bien en la cancha y en el segundo tiempo los pasamos por arriba”.

Captura de pantalla de un partido de fútbol que muestra a varios jugadores en acción, con un marcador ATL 1-0 RIV y el texto "Penalazo" arriba, con un comentario en la parte inferior
Otro de los posteos de Juan Cruz Komar con un penal que le cobraron a River contra Atlanta en la B Nacional en 2012 (Instagram)

Ángel Di María también recogió el guante y realizó un extenso posteo en sus redes sociales para dar su mirada acerca de las acusaciones contra su equipo por ser “favorecido” por los árbitros durante el campeonato. “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Caretas. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no?”, escribió Fideo. Y fue más directo aún: “Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.

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