Cristian Alarcón: del “periodismo con cuerpo” a la cultura digital y cómo reinventar las formas de contar historias

El reconocido periodista y escritor comparte en Infobae en Vivo su visión sobre el futuro de la comunicación, la crisis de los medios tradicionales y la búsqueda constante de nuevas formas de contar historias

Cristian Alarcón, periodista, escritor y fundador de la Revista Anfibia, pasó por el streaming de Infobae donde trazó un diagnóstico de las transformaciones profundas que atraviesa el periodismo y la sociedad argentina. A catorce años de la creación de este espacio digital de textos extensos y reflexión colectiva, Alarcón remarcó que “la disposición a una acción transformadora de uno mismo y de los demás” distingue la práctica periodística comprometida en el presente, en un país donde siete de cada diez argentinos enfrentan la condena del endeudamiento y la incertidumbre social.

En la conversación Alarcón sostuvo que el “periodismo con cuerpo”, característico de los años noventa, ha sido reemplazado por la virtualidad y la comodidad de la pantalla, afectando la capacidad de compromiso total para narrar historias relevantes. El periodista ejemplificó este cambio al recordar que en sus inicios, cubrir la realidad implicaba vivir jornadas completas en terreno, con presencia física sostenida, como cuando escribió Cuando me muera quiero que toquen cumbia: “Me levantaba a las siete, me iba a la villa, salía a las tres en San Fernando, tomaba un tren y llegaba a la redacción de Página y trabajaba hasta la noche”, contó.

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Hoy, la crisis económica impone a los periodistas y ciudadanos un desafío adicional. Según Alarcón, el aumento de la deuda bancaria para adquirir alimentos y bienes esenciales marca un cambio decisivo en el tejido social argentino: “Cuando eso ocurra, en dos años, la mitad o más de los argentinos van a tener una deuda impagable. No la van a poder pagar. O sea, las deudas nos van a comer”, afirmó. Ante esta realidad, subrayó que la gestión de la escasez por medio del crédito es ya el único mecanismo posible para vastos sectores.

Cristian Alarcón: del “periodismo con cuerpo” a la cultura digital y cómo reinventar las formas de contar historias

También reflexionó sobre la tensión entre la narrativa de futuro y la vivencia del presente para quienes ya están atrapados por la precariedad y el endeudamiento. “Setenta por ciento de los argentinos están de algún modo condenados al presente”, enfatizó. Rechazó la idea de que la población endeudada sea solo una víctima pasiva: “Hay un aprendizaje cotidiano sobre qué hacer”, añadió, señalando que en contextos de indigencia la comunidad y el intercambio solidario se vuelven formas cotidianas de resistencia.

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Alarcón abordó la necesidad de reinventar las formas de contar historias. Definió el “periodismo performático” como un cruce entre investigación rigurosa y performance teatral, una modalidad que Argentina ha aportado tomando como base su tradición en teatro documental y biodrama. “El periodismo performático implica una investigación desde cero que se hace con el rigor de un Rodolfo Walsh de Operación Masacre, pero para producir no un texto periodístico narrativo, sino un texto dramatúrgico y una performance teatral”, explicó.

A diferencia de formatos internacionales, como el “live journalism” de TED Talks, esta modalidad local se sostiene en el largo aliento de la investigación y la colaboración multidisciplinar, y se realiza en espacios escénicos donde incluso es posible cobrar entrada, logrando cierta sustentabilidad. “Argentina es tan maravillosa que uno se puede alimentar de tradiciones que no existen en ningún otro lugar del mundo para inventar otra cosa”, afirmó el escritor.

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El escritor y fundador de Revista Anfibia pasó por el streaming de Infobae donde habló del festival Futuro Imperfecto Vol. 3 y de lo que llama periodismo performático, entre otros temas (Foto: Cristina Sille)

Hasta el 15 de mayo se realiza el festival Futuro Imperfecto Vol. 3, con entrada libre y gratuita en el Teatro Picadero. Cada edición convoca a periodistas y artistas para experimentar en nuevos lenguajes. En la última convocatoria, lanzada en octubre con apenas veinte días de plazo, recibieron noventa proyectos. El impulso colectivo, la vitalidad que emerge del encuentro físico, es central también para la lectura: “Hay gente que lee. De hecho, ya casi solo leemos en el celular. Pero nosotros nacimos así, haciendo que los académicos y los científicos laburen con periodistas narrativos y creando textos que tuviesen profundidad y, al mismo tiempo, el vértigo de una novela o cuento”.

El fundador de la revista digital Anfibia resaltó en este diálogo que su plataforma nació desafiando el clickbait y apostando por la crónica extensa, la reflexión y la denuncia social. Explicó que el empeoramiento de las condiciones para ejercer el periodismo exige hoy “disposición a la acción” y transformaciones creativas, defendiendo el compromiso colectivo y el rescate de la comunidad como herramientas para narrar y resistir en la Argentina actual. También reivindicó la función del lazo social argentino, aún ante la descomposición de las instituciones y ayudas formales.

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