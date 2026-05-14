Quiénes son los 8 jugadores del fútbol argentino que fueron incluidos por Néstor Lorenzo en la prelista de Colombia para el Mundial

La Selección de Colombia dio a conocer su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, entre los que se destacan ocho futbolistas que militan en el fútbol argentino. Entre los citados por el entrenador Néstor Lorenzo se encuentran figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, junto con Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Jhojan Romaña (San Lorenzo), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata) y Santiago Arias (Independiente).
Las federaciones deben presentar la lista definitiva de 26 convocados a fin de mes, ya que el plazo máximo es el 1 de junio y el anuncio oficial de todos los planteles se realizará el 2 de junio, según el reglamento del torneo.
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En las últimas horas, Sebastián Villa había adelantado que estaba notificado de su inclusión en la lista de 55, a lo que Néstor Lorenzo comentó en conferencia de prensa: “Sebastián está jugando, está rindiendo, conversé con él, lo noté muy sincero”.
Por otro lado, el entrenador argentino puntualizó sobre los casos de otros futbolistas: “A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros. Juan Cuadrado siempre se entregó a la Selección, habló seguido con él, merece estar ahí, hizo mucho para quedarse en Italia por la Selección, es un ejemplo. Y estamos regulando los minutos jugados de Luis Díaz, es un jugador fuerte, la cabeza de él, le pide jugar, va a llegar muy bien”.
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Sobre la ausencia de Radamel Falcao García (40 años), expresó: “Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre”. Y remató con toda la expectativa puesta en la Copa del Mundo: “Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente”.
El sorteo ubicó a Colombia en el Grupo K del Mundial 2026, junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut del equipo sudamericano será el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, continuará el 23 de junio contra RD Congo en el Estadio Akron de Jalisco, y cerrará la primera fase el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.
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LA PRELISTA DE 55 FUTBOLISTAS COLOMBIANOS
- Arqueros
David Ospina - Atlético Nacional
Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
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Camilo Vargas - Atlas
Andrés Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe
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Aldair Quintana - Independiente del Valle
Kevin Mier - Cruz Azul
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- Defensores
Daniel Muñoz - Crystal Palace
Jhon Lucumí - Bologna
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Álvaro Angulo - Pumas
Santiago Arias - Independiente
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Davinson Sánchez - Galatasaray
Johan Mojica - Mallorca
Yerry Mina - Cagliari
Cristian Borja - América de México
Juan Cabal - Juventus
Carlos Cuesta - Vasco da Gama
Willer Ditta - Cruz Azul
Junior Hernández - Deportes Tolima
Deiver Machado - Nantes
Yerson Mosquera - Wolverhampton
Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps
Jhojan Romaña - San Lorenzo
Andrés Román - Atlético Nacional
- Mediocampistas
James Rodríguez - Minnesota
Jorge Carrascal - Flamengo
Sebastián Gómez - Coritiba
Nelson Deossa - Betis
Kevin Castaño - River Plate
Gustavo Puerta - Racing de Santander
Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
Johan Rojas - Vasco da Gama
Juanfer Quintero - River Plate
Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
Jordan Barrera - Botafogo
Jhon Solís - Birmingham City
Jefferson Lerma - Crystal Palace
Richard Ríos - Benfica
Jhon Arias - Palmeiras
Wilmar Barrios - Zenit
Juan Cuadrado - Pisa
Yaser Asprilla - Galatasaray
- Delanteros
Luis Díaz - Bayern Munich
Jhon Córdoba - Krasnodar
Luis Suárez - Sporting CP
Sebastián Villa - Independiente Rivadavia
Neyser Villarreal - Cruzeiro
Kevin Viveros - Athletico Paranaense
John Steven Mendoza - Athletico Paranaense
Edwuin Cetré - Estudiantes
Jhon Durán - Zenit
Andrés Gómez - Vasco da Gama
Rafael Santos Borré - Internacional
Jaminton Campaz - Rosario Central
Johan Carbonero - Internacional
Cucho Hernández - Betis
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