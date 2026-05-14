Quiénes son los 8 jugadores del fútbol argentino que fueron incluidos por Néstor Lorenzo en la prelista de Colombia para el Mundial

El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026 (Cristian Bayona/Colprensa)

La Selección de Colombia dio a conocer su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, entre los que se destacan ocho futbolistas que militan en el fútbol argentino. Entre los citados por el entrenador Néstor Lorenzo se encuentran figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, junto con Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Jhojan Romaña (San Lorenzo), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata) y Santiago Arias (Independiente).

Las federaciones deben presentar la lista definitiva de 26 convocados a fin de mes, ya que el plazo máximo es el 1 de junio y el anuncio oficial de todos los planteles se realizará el 2 de junio, según el reglamento del torneo.

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En las últimas horas, Sebastián Villa había adelantado que estaba notificado de su inclusión en la lista de 55, a lo que Néstor Lorenzo comentó en conferencia de prensa: “Sebastián está jugando, está rindiendo, conversé con él, lo noté muy sincero”.

Lorenzo tendrá tiempo hasta el 1° de junio para depurar la lista (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Por otro lado, el entrenador argentino puntualizó sobre los casos de otros futbolistas: “A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros. Juan Cuadrado siempre se entregó a la Selección, habló seguido con él, merece estar ahí, hizo mucho para quedarse en Italia por la Selección, es un ejemplo. Y estamos regulando los minutos jugados de Luis Díaz, es un jugador fuerte, la cabeza de él, le pide jugar, va a llegar muy bien”.

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Sobre la ausencia de Radamel Falcao García (40 años), expresó: “Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre”. Y remató con toda la expectativa puesta en la Copa del Mundo: “Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente”.

El sorteo ubicó a Colombia en el Grupo K del Mundial 2026, junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut del equipo sudamericano será el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, continuará el 23 de junio contra RD Congo en el Estadio Akron de Jalisco, y cerrará la primera fase el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

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LA PRELISTA DE 55 FUTBOLISTAS COLOMBIANOS

Arqueros

David Ospina - Atlético Nacional

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

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Camilo Vargas - Atlas

Andrés Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe

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Aldair Quintana - Independiente del Valle

Kevin Mier - Cruz Azul

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Defensores

Daniel Muñoz - Crystal Palace

Jhon Lucumí - Bologna

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Álvaro Angulo - Pumas

Santiago Arias - Independiente

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Davinson Sánchez - Galatasaray

Johan Mojica - Mallorca

Yerry Mina - Cagliari

Cristian Borja - América de México

Juan Cabal - Juventus

Carlos Cuesta - Vasco da Gama

Willer Ditta - Cruz Azul

Junior Hernández - Deportes Tolima

Deiver Machado - Nantes

Yerson Mosquera - Wolverhampton

Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps

Jhojan Romaña - San Lorenzo

Andrés Román - Atlético Nacional

Mediocampistas

James Rodríguez - Minnesota

Jorge Carrascal - Flamengo

Sebastián Gómez - Coritiba

Nelson Deossa - Betis

Kevin Castaño - River Plate

Gustavo Puerta - Racing de Santander

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional

Johan Rojas - Vasco da Gama

Juanfer Quintero - River Plate

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

Jordan Barrera - Botafogo

Jhon Solís - Birmingham City

Jefferson Lerma - Crystal Palace

Richard Ríos - Benfica

Jhon Arias - Palmeiras

Wilmar Barrios - Zenit

Juan Cuadrado - Pisa

Yaser Asprilla - Galatasaray

Delanteros

Luis Díaz - Bayern Munich

Jhon Córdoba - Krasnodar

Luis Suárez - Sporting CP

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia

Neyser Villarreal - Cruzeiro

Kevin Viveros - Athletico Paranaense

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense

Edwuin Cetré - Estudiantes

Jhon Durán - Zenit

Andrés Gómez - Vasco da Gama

Rafael Santos Borré - Internacional

Jaminton Campaz - Rosario Central

Johan Carbonero - Internacional

Cucho Hernández - Betis