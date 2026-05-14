Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

Un viaje a los orígenes del "rock de barrio" que conquistó multitudes. El cantante narra en primera persona la historia de perseverancia, sacrificio y sueños cumplidos que transformó a un grupo de amigos de Avellaneda en uno de los íconos del rock nacional

Rolo Sartorio se presentó en Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, para conversar sobre su historia, los desafíos asumidos junto a La Beriso y la manera en que enfrentó tanto los cuestionamientos musicales como las controversias surgidas por su posición respecto a la política y la exposición pública.

Durante la charla, el cantante y compositor abordó los comentarios recurrentes en torno al parecido de su voz con la de Pato Fontanet, líder en su momento de Callejeros, en los inicios de la banda. Frente a la consulta sobre cuántas veces le señalaron esa similitud, Sartorio fue categórico: “Los primeros dos discos. De hecho, hicimos lo imposible para que mi voz se despegue y lo logramos. Las temáticas de las canciones no se parecen en nada. Uno habla de una cosa, el otro de otra cosa. Y lo logramos”, argumentó.

PUBLICIDAD

El músico relató que separar la identidad de La Beriso respecto a Callejeros no fue una tarea individual, sino un desafío asumido por todo el grupo: “Tuvimos que afinar en un semitono abajo, yo empezar a cantar distinto. Hicimos un trabajo. No era que cambiaba mi registro. Al afinar un semitono abajo vos cantás más relajado, no exigís tan arriba. Le buscamos la vuelta y al tercer disco ya empezó a tomar otro color y ahora ya está”.

La búsqueda de un sonido propio se tradujo en un cambio progresivo que, según Sartorio, permitió a la banda afianzar su identidad en los discos posteriores. Además, aclaró que el vínculo con Callejeros y con Pato Fontanet era inexistente hasta poco antes de Cromañón: “Yo no los conocía. Los conocí un show antes de la tragedia”.

PUBLICIDAD

La Beriso - Tres mujeres y ella

El último año, un fragmento de “Imaginate”, una canción de la banda se popularizó y se transformó en la banda sonora de memes sobre trabajos fallidos en clases de cerámica. Sartorio relató cómo vivió la viralización: “Me causó gracia, obviamente. Después decís ‘¿Hasta cuándo me va a aparecer una cosa de este insoportable?’”.

El fenómeno de la viralidad llevó a que el tema se asociara con situaciones de humor involuntario, alejadas del sentido original de la letra, según lo explicó el cantante: “Lo aclaré en una gira que dije que esta canción la hice en contra de los militares. O sea, habla en contra de los militares y de repente ves algo de cerámica que se rompe y decís: ‘La puta madre que los parió’”.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más recordados de la relación de Rolo con la política ocurrió en noviembre de 2018, durante un recital de La Beriso en el estadio Vélez Sarsfield. El cantante interrumpió el show para frenar los insultos de una parte del público dirigidos al entonces presidente Mauricio Macri. El vocalista manifestó en ese momento que la banda no tiene banderas políticas y pidió respeto por la investidura presidencial, al subrayar que resulta sencillo ganarse aplausos insultando.

Esa respuesta a los insultos generó una reacción inmediata en redes sociales y medios, con posiciones encontradas sobre el gesto del músico en un contexto de fuerte tensión política en los recitales. El cantante abordó esa experiencia en la entrevista y reflexionó: “Acá ser honesto la pagás. De hecho, yo dije algo y salieron a decir otra cosa. Yo no tengo casete nunca y no me gustaron ciertas cosas que pasaron en el mundo de la música. Pero bueno, la terminás pagando”.

PUBLICIDAD

Rolo Sartorio, líder de La Beriso, estvuvo presente en Infobae en Vivo

El episodio de Vélez, según Sartorio, fue interpretado en algunos sectores como una defensa del Presidente, cuando en realidad su intención era otra: “Yo agradecí que vinieran porque el país estaba destrozado. Si yo estoy diciendo que el país está destrozado, ¿estoy defendiendo al presidente de esa época, que estaba Macri? No, estoy diciendo que el país está destrozado. Pero cuando la gente gritó eso, yo dije: ‘Yo no lo dije para que ustedes griten’, porque había artistas en ese momento que en el camarín decían ‘Che, en el tercer tema puteemos al Presidente, que la gente aplaude’. Eso no es rebeldía”.

El recorrido de Rolo Sartorio y La Beriso, narrado en los estudios de Infobae a las Nueve, pone en primer plano la complejidad de construir una identidad propia en la música, la tensión entre autenticidad y expectativas externas, y el impacto de la viralidad sobre el sentido de las obras.

PUBLICIDAD

Rolo Sartorio se presentó en Infobae a las Nueve para conversar sobre su historia y los desafíos

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

PUBLICIDAD

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

PUBLICIDAD

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.