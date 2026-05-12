El arroz con leche ocupa un lugar destacado en la tradición gastronómica argentina, presente en almuerzos familiares, meriendas y ocasiones especiales. Este postre se caracteriza por su sabor suave y textura cremosa, resultado de la cocción lenta del arroz en leche. La preparación utiliza ingredientes simples y accesibles, y se adapta a variantes regionales que incluyen canela, cáscara de cítricos o dulce de leche.
La receta clásica se elabora con arroz de grano corto, leche entera, azúcar, cáscara de limón y canela. Se recomienda utilizar arroz no precocido, ya que este tipo libera mayor cantidad de almidón, contribuyendo a una textura más cremosa.
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El proceso comienza al colocar el arroz en una cacerola junto con la leche y la cáscara de limón. El azúcar se incorpora cuando los granos empiezan a ablandarse. La canela, en rama, puede añadirse al principio de la cocción para aromatizar la mezcla y retirarse antes de servir.
Receta de arroz con leche cremoso, rápida y fácil
Durante la cocción, es importante remover de forma regular para evitar que el arroz se adhiera al fondo y para lograr una distribución uniforme del almidón. El tiempo estimado de cocción varía entre 40 y 50 minutos, hasta que el arroz esté tierno y la preparación haya espesado. Al finalizar, se retira del fuego y se deja reposar algunos minutos. El arroz con leche puede servirse frío o tibio, según la preferencia. Es habitual espolvorear la superficie con canela molida o acompañar con una porción de dulce de leche.
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La preparación admite ajustes según los gustos personales, como modificar la cantidad de azúcar o incorporar esencias de vainilla. Este plato también se integra en celebraciones y reuniones, donde suele compartirse en grandes fuentes. Su elaboración sencilla permite que el arroz con leche conserve su vigencia y se convierta así en un clásico infaltable dentro de la cocina.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 180 g de arroz de grano corto (aproximadamente 1 taza)
- 1 litro de leche entera
- 200 g de azúcar (1 taza)
- 1 rama de canela
- 1 cáscara de limón (solo la parte amarilla)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Canela en polvo para espolvorear (opcional)
- Dulce de leche para acompañar (opcional)
Cómo hacer arroz con leche cremoso, paso a paso
- Elegir un arroz de grano corto para lograr una textura cremosa.
- Enjuagar el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara.
- Colocar la leche, la rama de canela, la cáscara de limón y una pizca de sal en una cacerola grande.
- Llevar la mezcla a hervor suave.
- Incorporar el arroz lavado a la cacerola.
- Cocinar a fuego bajo y revolver cada tanto durante 20 a 25 minutos, evitando el hervor fuerte.
- Agregar el azúcar y, si se desea, la esencia de vainilla cuando el arroz esté tierno y la mezcla espesa.
- Mezclar bien y cocinar 5 minutos más a fuego bajo, siempre revolviendo.
- Retirar la rama de canela y la cáscara de limón de la preparación.
- Servir tibio o frío, espolvorear con canela en polvo y, si se prefiere, agregar una cucharada de dulce de leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta de arroz con leche rinde aproximadamente 6 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 45 g
- Proteínas: 6 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar en heladera por hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes, aunque puede perder algo de textura cremosa al descongelar. Calentar suavemente con un chorrito de leche para devolverle cremosidad.
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