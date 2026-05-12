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Receta de arroz con leche cremoso, rápida y fácil

Un clásico renovado invita a redescubrir el placer de lo simple, con detalles que elevan la experiencia sin requerir conocimientos previos en la cocina

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El arroz con leche cremoso es un postre tradicional argentino, ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones especiales (Imagen Ilustrativa Infobae)
El arroz con leche cremoso es un postre tradicional argentino, ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones especiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con leche ocupa un lugar destacado en la tradición gastronómica argentina, presente en almuerzos familiares, meriendas y ocasiones especiales. Este postre se caracteriza por su sabor suave y textura cremosa, resultado de la cocción lenta del arroz en leche. La preparación utiliza ingredientes simples y accesibles, y se adapta a variantes regionales que incluyen canela, cáscara de cítricos o dulce de leche.

La receta clásica se elabora con arroz de grano corto, leche entera, azúcar, cáscara de limón y canela. Se recomienda utilizar arroz no precocido, ya que este tipo libera mayor cantidad de almidón, contribuyendo a una textura más cremosa.

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El proceso comienza al colocar el arroz en una cacerola junto con la leche y la cáscara de limón. El azúcar se incorpora cuando los granos empiezan a ablandarse. La canela, en rama, puede añadirse al principio de la cocción para aromatizar la mezcla y retirarse antes de servir.

Receta de arroz con leche cremoso, rápida y fácil

Durante la cocción, es importante remover de forma regular para evitar que el arroz se adhiera al fondo y para lograr una distribución uniforme del almidón. El tiempo estimado de cocción varía entre 40 y 50 minutos, hasta que el arroz esté tierno y la preparación haya espesado. Al finalizar, se retira del fuego y se deja reposar algunos minutos. El arroz con leche puede servirse frío o tibio, según la preferencia. Es habitual espolvorear la superficie con canela molida o acompañar con una porción de dulce de leche.

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La preparación admite ajustes según los gustos personales, como modificar la cantidad de azúcar o incorporar esencias de vainilla. Este plato también se integra en celebraciones y reuniones, donde suele compartirse en grandes fuentes. Su elaboración sencilla permite que el arroz con leche conserve su vigencia y se convierta así en un clásico infaltable dentro de la cocina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 180 g de arroz de grano corto (aproximadamente 1 taza)
  • 1 litro de leche entera
  • 200 g de azúcar (1 taza)
  • 1 rama de canela
  • 1 cáscara de limón (solo la parte amarilla)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Canela en polvo para espolvorear (opcional)
  • Dulce de leche para acompañar (opcional)
La receta clásica de arroz con leche se prepara con arroz de grano corto, leche entera, azúcar, canela y cáscara de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta clásica de arroz con leche se prepara con arroz de grano corto, leche entera, azúcar, canela y cáscara de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz con leche cremoso, paso a paso

  1. Elegir un arroz de grano corto para lograr una textura cremosa.
  2. Enjuagar el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara.
  3. Colocar la leche, la rama de canela, la cáscara de limón y una pizca de sal en una cacerola grande.
  4. Llevar la mezcla a hervor suave.
  5. Incorporar el arroz lavado a la cacerola.
  6. Cocinar a fuego bajo y revolver cada tanto durante 20 a 25 minutos, evitando el hervor fuerte.
  7. Agregar el azúcar y, si se desea, la esencia de vainilla cuando el arroz esté tierno y la mezcla espesa.
  8. Mezclar bien y cocinar 5 minutos más a fuego bajo, siempre revolviendo.
  9. Retirar la rama de canela y la cáscara de limón de la preparación.
  10. Servir tibio o frío, espolvorear con canela en polvo y, si se prefiere, agregar una cucharada de dulce de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de arroz con leche rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Proteínas: 6 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar en heladera por hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes, aunque puede perder algo de textura cremosa al descongelar. Calentar suavemente con un chorrito de leche para devolverle cremosidad.

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