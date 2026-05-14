Ciencia

Cómo son los anillos inteligentes que interpretan la lengua de señas en tiempo real

La inteligencia artificial aplicada a dispositivos portátiles permitiría traducir el lenguaje de señas en texto instantáneo. El sistema desarrollado por científicos de Corea del Sur reconoce palabras y frases con una precisión cercana al 88%

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Dos personas se comunican mediante lengua de señas en una mesa de madera clara. La mujer, con el pelo rizado, lleva camisa azul; el hombre, camiseta gris. Ambos señalan con un dedo.
La inteligencia artificial interpreta los gestos y los convierte en texto instantáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores surcoreanos desarrolló un sistema de traducción capaz de convertir en texto instantáneo los movimientos realizados con las manos en lengua de señas, mediante siete anillos equipados con sensores. El mecanismo, denominado WRSLT, fue presentado en la revista Science Advances y alcanzó una precisión de reconocimiento superior al 88% tanto en la Lengua de Señas Americana como en la Lengua de Señas Internacional.

Este avance surge en un contexto de alta demanda de soluciones inclusivas: para millones de personas sordas, la lengua de señas constituye el principal canal de comunicación. Sin embargo, la complejidad gramatical y la diversidad —existen más de 300 lenguajes de señas diferentes en todo el mundo, según la Federación Mundial de Sordos— dificultan el entendimiento con quienes no dominan estos sistemas. Los métodos actuales, como guantes con sensores o dispositivos cableados, suelen ser incómodos y poco prácticos para el uso cotidiano.

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El nuevo sistema utiliza anillos inteligentes totalmente inalámbricos y ligeros, permitiendo la traducción de gestos naturales y eliminando la necesidad de calibración individual. La información recopilada por los sensores es procesada por una inteligencia artificial, que traduce los movimientos en tiempo real y muestra el texto en un teléfono o computadora.

¿Cómo funcionan los anillos inteligentes para traducir lengua de señas?

Anillos inteligentes
La tecnología fue desarrollada por investigadores surcoreanos y publicada en la revista Science Advances (Foto: Science Advances)

El WRSLT se compone de siete anillos inalámbricos que se colocan en dedos específicos, cada uno equipado con un acelerómetro miniaturizado similar al que usan los teléfonos inteligentes para detectar la orientación de la pantalla. Estos sensores registran tanto la posición como el movimiento de cada dedo respecto a la gravedad, capturando la complejidad de los gestos propios de la lengua de señas.

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Los datos generados por los anillos se transmiten mediante tecnología Bluetooth multilink a un dispositivo móvil o computadora. Allí, un sistema de inteligencia artificial analiza la secuencia de movimientos y los convierte en texto escrito de forma casi instantánea. Este enfoque permite que las señas se realicen de manera natural, sin restricciones derivadas de cables o calibraciones previas.

Según los desarrolladores, el sistema reconoce 100 palabras en Lengua de Señas Americana (ASL) y 100 en Lengua de Señas Internacional (ISL), habilitando la traducción de frases completas gracias a un marco de detección secuencial que interpreta los signos en contexto.

¿Qué resultados obtuvo el WRSLT en pruebas con usuarios?

Un hombre y una mujer sentados se comunican usando las manos con anillos azules luminosos en sus dedos, en un entorno de oficina brillante.
El sistema utiliza sensores inalámbricos para registrar y traducir los movimientos de la lengua de señas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento del WRSLT fue evaluado en un grupo de usuarios que no participaron en el entrenamiento inicial del sistema. De acuerdo con los resultados publicados en Science Advances, logró una precisión del 88,5 % para la Lengua de Señas Internacional y 88,3% para la Lengua de Señas Americana. Los investigadores destacaron que la plataforma demostró una alta robustez, ya que mantuvo su capacidad de reconocimiento pese a las diferencias individuales en la alineación de los sensores y los estilos personales de seña.

“A pesar de la variabilidad entre usuarios y las posibles diferencias en la alineación de los sensores, el sistema logró una alta precisión de reconocimiento, lo que valida la generalización y la robustez de la plataforma propuesta”, señalaron los responsables del estudio.

Estos resultados posicionan al WRSLT como una alternativa versátil y adaptable para la traducción de lengua de señas en tiempo real, con potencial para facilitar la comunicación en entornos cotidianos y profesionales.

¿Qué innovaciones introduce frente a tecnologías anteriores?

Dos manos, de piel clara, realizan diferentes señas del lenguaje de señas, una con el pulgar y meñique extendidos, la otra con el índice y pulgar extendidos sobre un fondo claro.
El dispositivo alcanza una precisión de reconocimiento superior al 88 % en pruebas con usuarios no entrenados previamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El WRSLT representa una mejora frente a los dispositivos previos, como guantes voluminosos o conjuntos de sensores con cables, que restringen los movimientos y requieren calibración para cada usuario. La arquitectura modular e inalámbrica de los anillos permite una movilidad total de los dedos y una experiencia de uso cómoda, acercando la tecnología a la vida diaria de las personas sordas o con dificultades auditivas.

A diferencia de los sistemas tradicionales, el WRSLT no solo detecta gestos estáticos, sino que también interpreta movimientos dinámicos de la mano, aumentando la precisión y la naturalidad en la traducción. Al no necesitar calibración individual, el sistema puede ser utilizado por diferentes personas sin ajustes personalizados, un avance clave para su masificación.

Esta solución responde al reto de una comunicación accesible en un mundo donde la diversidad de lenguas de señas plantea obstáculos para la inclusión. Según la Federación Mundial de Sordos, más de 70 millones de personas utilizan alguna forma de lenguaje de señas, lo que subraya la importancia de tecnologías interoperables y adaptables.

¿Cuáles son los próximos desafíos para el desarrollo de esta tecnología?

Hombre con gafas y bata de laboratorio interactúa con una pantalla holográfica que muestra un artículo científico digital. Al fondo, equipo de laboratorio y frascos.
El equipo planea ampliar el número de palabras reconocidas y miniaturizar aún más los sensores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación surcoreano trabaja ahora en miniaturizar aún más los anillos y en ampliar el vocabulario que reconoce la inteligencia artificial, con el objetivo de incluir más palabras y sumar otros lenguajes de señas a la plataforma. La intención es optimizar la portabilidad del sistema y aumentar su aplicabilidad global, facilitando que un mayor número de personas sordas puedan acceder a una herramienta de comunicación inmediata y precisa.

La evolución de sistemas como el WRSLT abre nuevas perspectivas para la inclusión y la accesibilidad en la comunicación, y marca un avance en la integración de inteligencia artificial y dispositivos portátiles en la vida cotidiana de quienes dependen de la lengua de señas.

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