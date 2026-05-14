El Salvador

Más de 5 mil salvadoreños han sido deportados en el primer trimestre del año

Las estadísticas oficiales revelan cambios notables en la composición de quienes regresan al país, ya que un mayor porcentaje cuenta con mayor nivel académico o experiencia técnica y ha permanecido más tiempo en el extranjero

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Las deportaciones de salvadoreños en el primer trimestre de 2026 aumentaron un 1.4 veces respecto a 2024, según Migración y Extranjería. (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo)
Las deportaciones de salvadoreños en el primer trimestre de 2026 aumentaron un 1.4 veces respecto a 2024, según Migración y Extranjería. (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo)

El primer trimestre del año se ha visto marcado por un incremento en las deportaciones de salvadoreños en comparación al mismo período en 2025, según datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería. Más del 90% de los deportados provenían de Estados Unidos.

De enero a marzo de este año se registran 5,351 salvadoreños que fueron deportados, cifra que supera los 2,813 registrados en el primer trimestre de 2025 y representa un aumento de 1.4 veces en comparación con 2024.

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Las estadísticas reflejan un cambio tanto en el volumen como en las características de la población deportada.

Celia Medrano, especialista en migración, explicó que el perfil de los salvadoreños deportados ha cambiado en los últimos años. Después de la pandemia, la mayoría de personas retornadas eran originarias de zonas rurales, con bajo nivel educativo y escaso tiempo de permanencia en Estados Unidos.

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Actualmente, según Medrano, quienes regresan presentan una mayor escolaridad y en muchos casos, han residido en el extranjero durante un promedio de cinco años.

“El perfil ha cambiado drásticamente, las personas que están siendo deportadas actualmente tienen una mayor escolaridad o preparación técnica, han podido especializarse en algún oficio. Además, tenían un promedio de cinco años viviendo en el extranjero”, detalló la experta a través de una entrevista radial.

Foto de archivo de un grupo de salvadoreños deportados de Estados Unidos. EFE/Armando Escobar
Foto de archivo de un grupo de salvadoreños deportados de Estados Unidos. EFE/Armando Escobar

Las cifras oficiales también muestran que durante el año fiscal 2024, el 20.4% de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos habían sido condenados por algún delito, un 5% tenían cargos criminales pendientes y el 74.3% fueron catalogados como infractores de normas migratorias.

Según Medrano, muchas personas que permanecen detenidas en Estados Unidos no son deportadas de forma inmediata o directamente a su país de origen, sino que algunas han sido enviados a terceros países bajo acuerdos específicos.

Esta práctica responde, en parte, a la externalización de políticas migratorias, pero no abarca a la mayoría de casos registrados en el país.

La especialista destacó que las actuales políticas migratorias han impactado en la composición de la diáspora salvadoreña. Ahora, las personas deportadas no solo provienen de entornos rurales, sino también de zonas urbanas y han desarrollado habilidades técnicas o profesionales durante su estadía en el extranjero.

Este cambio en el perfil migratorio ha transformado las experiencias de quienes regresan, que se enfrentan a un país con condiciones sociales y económicas diferentes a las que dejaron.

Un 20.4% de los salvadoreños deportados desde EE. UU. en 2024 tenían condenas, mientras que el 74.3% infringieron normas migratorias. (Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS/File Photo)
Un 20.4% de los salvadoreños deportados desde EE. UU. en 2024 tenían condenas, mientras que el 74.3% infringieron normas migratorias. (Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS/File Photo)

Medrano enfatizó que la decisión de migrar sigue estando influida por una multiplicidad de causas. Las razones económicas, la falta de empleo y distintas formas de violencia siguen impulsando la salida de salvadoreños en la actualidad.

La experta también subrayó que las rutas migratorias han cambiado. Las personas buscan alternativas más costosas y riesgosas para llegar a Estados Unidos sin ser detectados en los puntos fronterizos, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a delitos como la trata de personas.

Además, Medrano afirmó que las mujeres representan una proporción creciente entre quienes migran a destinos europeos, en especial España, donde el nivel educativo de los migrantes suele ser más alto.

Por último, Medrano recalcó que El Salvador ha recibido un número creciente de solicitudes de refugio y nacionalizaciones de personas de otras nacionalidades, principalmente de origen venezolano, aunque señaló que el país no cuenta con la capacidad institucional para garantizar condiciones dignas a migrantes o solicitantes de asilo.

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