Ancelotti extendió su contrato con la selección de Brasil a 28 días del Mundial 2026: “Queremos más victorias”

Carlo Ancelotti extendió su contrato con la selección de Brasil hasta el Mundial de 2030 (Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti extendió su vínculo con la selección de Brasil tras renovar por cuatro años más su contrato como entrenador, acuerdo que lo mantendrá al frente del equipo hasta el Mundial de 2030, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La decisión, tomada con el respaldo de la dirigencia y avalada por el plantel, refuerza la apuesta del organismo por la continuidad y la solidez del proyecto deportivo liderado por el técnico italiano desde mayo de 2025.

“¡Brasil sigue bajo el mando de uno de los mayores entrenadores de la historia! Compromiso, continuidad y confianza para llevar a la Selección Brasileña aún más lejos. El camino continúa. Nuestro sueño también”, publicó la CBF en sus redes sociales, junto a un video que tiene el testimonio del veterano entrenador, que estará al frente del equipo en la Copa del Mundo 2026.

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Al anunciar la renovación de su contrato, Ancelotti enfatizó la meta compartida con la CBF: “Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el fútbol para este país. Durante un año, hemos trabajado para devolver a la Selección Brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”.

Por su parte, el presidente Samir Xaud calificó este paso como “un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño”, argumentando que la extensión del contrato con Ancelotti fortalece la estructura y la competitividad de la selección pentacampeona, que busca la gloria negada desde hace 24 años (Corea-Japón 2002). Según explicó, la organización apuesta por mantener a Brasil como referencia internacional, junto con el desarrollo integral del resto de selecciones y la consolidación de clubes y federaciones.

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Carlo Ancelotti seguirá ligado a Brasil por cuatro años más (Rafael Ribeiro/CBF)

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Gustavo Dias, resaltó la experiencia del entrenador y la confianza establecida entre ambas partes: “La trayectoria y el currículum de Ancelotti hablan por sí solos. Pero, además, es una persona excepcional. Estamos sumamente satisfechos con el trabajo realizado desde su llegada. Su permanencia por otros cuatro años refleja nuestra confianza en un proyecto sólido, construido con equilibrio, experiencia y visión de futuro”.

De acuerdo con la información publicada por el medio Globo Esporte, el técnico de 66 años ya percibía el salario más alto entre los entrenadores de selecciones nacionales del mundo, con un monto calculado en alrededor de los 11.7 millones de dólares anuales, y la extensión se produjo en condiciones similares, con ajustes en las primas por logros. El contrato anterior también incluía una prima de USD 5.8 millones si Brasil ganaba su sexto título mundial en 2026.

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Desde su nombramiento en mayo de 2025, Ancelotti ha dirigido a la selección verdeamarela en 10 partidos, obteniendo cinco victorias, dos empates y tres derrotas, con un saldo de 18 goles a favor y ocho en contra, conforme a los datos informados por la Confederación Brasileña de Fútbol.

El desafío del técnico multicampeón con Real Madrid será volver a posicionar a Brasil en lo más alto. Para ello, su equipo deberá sortear la primera fase en la Copa del Mundo, en la cual competirá en el Grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia. Su debut será el 13 de junio, en Nueva Jersey frente al seleccionado africano.

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