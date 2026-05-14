El Gobierno aprobó dos nuevos proyectos mineros bajo el RIGI por USD 2.130 millones

El régimen de incentivos para grandes inversiones ya suma 16 proyectos aprobados y casi USD 30.000 millones comprometidos

El Gobierno confirmó la aprobación del ingreso de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con compromisos de inversión por USD 2.130 millones y la generación de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, el yacimiento de cobre a cargo de Minera San Jorge y la ampliación del complejo de litio Caucharí Olaroz recibieron el visto bueno del ministro de economía, Luis Caputo.

De esta manera, en total, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen que suman casi USD 30.000 millones. Según adelantó Caputo en su cuenta de X, “hay otros 20 en evaluación".

PUBLICIDAD

Uno de los dos proyectos aprobados corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.

Así, la minera conformada por Lithium Argentina, Ganfeng Lithium y la empresa estatal jujeña Jemse, tendrá una producción de alrededor de 85.000 toneladas anuales. Desde su entrada en producción en 2023, EXAR evidenció un rápido crecimiento, pasando de 6.000 toneladas en su primer año, a las 25.000 toneladas producidas para 2024. De acuerdo con datos de la empresa, en 2025 tenía previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, en línea con la demanda global e incrementando la participación argentina en el mercado de recursos estratégicos.

PUBLICIDAD

En tanto, el ingreso de la Minera San Jorge al RIGI con el proyecto PSJ en Mendoza marca un hito institucional para la provincia, que fue la primera en recibir el visto bueno nacional en el marco de estos incentivos fiscales. La inversión, que alcanza los USD 891 millones tras haberse elevado desde el presupuesto original de USD 559 millones, cuenta con exenciones impositivas por 30 años y anticipa la creación de 3.900 empleos durante la construcción y 2.400 en operación, entre directos e indirectos.

La ampliación de Cauchari Olaroz duplicará la capacidad de producción de litio en Jujuy y eleva la participación argentina en el mercado global

El emprendimiento prevé, en una fase posterior, la construcción de un parque solar de hasta 300 megavatios para robustecer la infraestructura energética destinada a la producción de cobre.

PUBLICIDAD

El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.

Proyectos energéticos y previsiones de exportación

“Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi USD 30.000 millones”, confirmó Caputo. Dentro de esos 16 proyectos, nueve corresponden al sector minero.

PUBLICIDAD

Esta semana, de hecho, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra de USD 550 millones encabezada por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo de Buenos Aires a partir de 2027 y prevé la generación de 7.535 empleos durante su construcción.

A comienzo de la semana, también se oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, de la canadiense AbraSilver, con una inversión inicial de USD 481 millones —que podría escalar hasta los USD 764 millones— para construir una mina de oro y plata en la frontera de Salta y Catamarca. Este emprendimiento prevé 2.013 puestos de trabajo y un potencial exportador de USD 417 millones, de acuerdo a los datos publicados por el ministerio.

PUBLICIDAD

El proyecto de cobre en Mendoza prevé la construcción de un parque solar y la generación de más de 6.000 empleos durante su desarrollo y operación

Con una gran cantidad de proyectos ya avanzados, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que en 2026 las exportaciones del sector alcancen USD 9.000 millones, lo que supondría un crecimiento cercano al 49% respecto al año pasado, empujado por mejores precios internacionales del oro y el litio.

Según el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, la actividad cerró 2025 con exportaciones de USD 6.056 millones, con un aumento del 30% en relación a 2024, y anticipó que “si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

PUBLICIDAD

La minería representa cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario argentino, según la CAEM, y tiene fuerte incidencia en provincias como Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta. Las proyecciones dan cuenta de una participación creciente de estas jurisdicciones, con porcentajes que van del 44 al 93% del producto sectorial provincial. Actualmente, aún quedan proyectos pendientes de aprobación por USD 67.000 millones bajo el régimen de incentivos, lo que ilustra la magnitud del ciclo de inversiones que se abre para el sector extractivo argentino.