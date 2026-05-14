Política

El Tesla Cybertruck del diputado de La Libertad Avanza que estaba estacionado en el Congreso fue remolcado por una grúa

La camioneta del legislador jujeño Manuel Quintar, valuada en más de 100 mil dólares y que estaba sin patente, se encuentra en viaje hacia su provincia. La explicación que le dieron a Infobae

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La camioneta del legislador jujeño Manuel Quintar valuada en más de 100 mil dólares y que estaba sin patente se encuentra en viaje hacia su provincia

El caso de la camioneta Tesla Cybertruck de un diputado de La Libertad Avanza tuvo un nuevo capítulo este jueves después de que circularan imágenes donde la pick-up era llevada por una grúa de un estacionamiento privado. El vehículo de Manuel Quintar se hizo viral ayer después de que la dejó estacionada en el Congreso de la Nación y rápidamente los videos circularon por redes sociales.

Según pudo saber Infobae, a pesar de las versiones que circulaban de que había sido remolcada por una grúa debido a que estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron a este medio que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

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Las imágenes muestran un vehículo tipo camioneta de color gris y diseño angular, identificable como un Cybertruck, moviéndose dentro de un estacionamiento subterráneo. El automóvil está asociado al diputado Manuel Quintar, integrante del partido La Libertad Avanza. Se observa el vehículo desplazándose entre columnas y otros automóviles estacionados en el garaje. La secuencia documenta la presencia del Cybertruck en un entorno urbano de infraestructura cerrada.

Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.

En ese sentido, ayer cuando se conocieron las imágenes de la pick-up, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la falta de patente que no tenía el vehículo. Según comentaron, esto se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación.

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Además, sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

Manuel Quintar Cybertruck
El diputado Manuel Quintar confirmó que envió el auto a Jujuy tras importarlo de Estados Unidos

El Tesla Cybertruck tiene tres versiones en su país de origen, con un precio que va desde los USD 69.900 a los USD 99.900, dependiendo de sus especificaciones técnicas que varían de acuerdo con su potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. La más cara, llamada Cyberbeast, es la única que tiene tres motores, mientras las Dual y la Premium tienen dos, aunque todas tienen tracción integral. Otra de las cualidades distintivas de este vehículo eléctrico es que su carrocería está construida en acero inoxidable.

Cuánto cuesta importar un Tesla Cybertruck

Importar un vehículo de este precio implica pagar al menos el 35% de arancel de importación, el 3% de tasa de estadística, el impuesto al valor agregado (IVA) del 21%, y los costos de barco, seguro y logística local, que pueden alcanzar los USD 5.000 por unidad. Y una vez puesto en la Argentina tiene costos de logística y puerto de unos USD 1.000 antes de tributar el 21% de IVA.

Así, un vehículo de USD 100.000 pasa a costar al llegar al puerto de Buenos Aires unos USD 145.000, y cuando se suma el IVA sube a USD 175.000, y finalmente un 10% de impuestos y tasas, entre Ingresos Brutos, Ganancias, Débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, con lo que el vehículo termina costando unos USD 192.000.

Si el trámite lo hace un particular, ese es su costo final, pero si lo trae un importador, a ese número hay que sumarle su margen, que si fuera de un 15% elevaría su precio a USD 220.000, pero al tratarse de este tipo de vehículos muy especiales, puede superar aún más esa cifra.

El mensaje de Manuel Quintar que confirmó que la Cybertruck es suya
El mensaje de Manuel Quintar que confirmó que la Cybertruck es suya

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales. “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

Manuel Quintar diputado de La Libertad Avanza
Quintar se define como un fanático del motocross

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

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