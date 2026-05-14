El chef Francis Mallmann abrirá en la Patagonia un restaurant escuela para formar jóvenes

El reconocido chef argentino Francis Mallmann abrirá en la Patagonia un restaurant escuela en Alto Río Senguer, Chubut.

Ubicado junto al río Senguer, el restaurant escuela funcionará como un centro de aprendizaje y una herramienta para estimular el empleo y la economía regional, en un entorno natural emblemático de Chubut.

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La iniciativa gastronómica se instalará en un predio municipal costero cedido en comodato. El proyecto consiste en la creación de un espacio que ofrecerá capacitación en gastronomía, hotelería y turismo a jóvenes locales, bajo la administración de una fundación.

El respaldo del Gobierno provincial y municipal fue fundamental en la aprobación de la propuesta, que atravesó casi un año de tramitaciones. El Concejo Deliberante de Alto Río Senguer avaló la Ordenanza N° 1.197/26, facultó al Ejecutivo municipal para celebrar el contrato de comodato con la fundación administradora. El municipio otorgará el uso del terreno sin transferir su propiedad.

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La iniciativa educativa de Mallmann cuenta con respaldo del gobierno de Chubut y autoridades municipales para impulsar el empleo local

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, expresó su apoyo a las gestiones del intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, para avanzar con el proyecto impulsado junto al chef Mallmann. Menna afirmó que la iniciativa cumplió con los trámites legales y administrativos, y que fue debatida durante casi un año en el Concejo Deliberante con aportes de organismos provinciales. Señaló que se trata de una inversión privada relevante, orientada a la formación profesional y a la generación de empleo.

Organismos provinciales como el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut emitieron dictámenes favorables, señalando la coherencia del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La Secretaría de Bosques determinó que el lugar cedido no posee bosque nativo, y la Secretaría de Ambiente no requirió una evaluación ambiental específica para avanzar.

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El chef Francis Mallmann abre un restaurant escuela en Alto Río Senguer para formar jóvenes en gastronomía y turismo (Christophe SIMON / AFP)

La propuesta contempla además la conformación de una Fundación integrada por vecinos, bajo órbita municipal, que será la encargada de administrar el futuro Restaurant Escuela.

El predio, antes utilizado como camping, ocupa una franja costera con vegetación y dinámica hídrica asociada al río. El comodato otorga uso exclusivo a la fundación, pero no implica privatización ni venta del bien público, conforme informaron ambas fuentes.

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Impacto en la gastronomía y el turismo

El restaurant escuela de Mallmann, que actualmente cuenta con dos propuestas gastronómicas en Mendoza y una en la Ciudad de Buenos Aires, está diseñado para brindar formación en oficios gastronómicos y turísticos a jóvenes de Alto Río Senguer y zonas aledañas, cubriendo demandas del mercado local y fortaleciendo la identidad regional.

Se espera que la propuesta atraiga visitantes, incentive el comercio y reactive los servicios turísticos del sector. El acompañamiento institucional y la participación comunitaria a través de la fundación se consideran claves para el arraigo y la viabilidad de la iniciativa, de acuerdo con ambas fuentes.

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El proyecto representa una apuesta educativa y productiva que podría mejorar las oportunidades laborales y de desarrollo en Alto Río Senguer, integrando la capacitación con el turismo en un entorno natural.

Como apuesta de inversión privada con aval estatal, la creación del restaurant escuela propone dotar a la comunidad de herramientas para el crecimiento profesional y social, con la expectativa de consolidar un nuevo perfil económico en la Patagonia.

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