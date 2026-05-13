¿Intuición o ansiedad? Cuáles son las 4 señales físicas y emocionales que permiten diferenciarlas

Expertos resaltan la importancia de diferenciar intuición y ansiedad para tomar decisiones saludables y proteger la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo de escuchar la intuición o la voz interior suele ser relevante al tomar decisiones importantes, pero diferenciar esta orientación interna de la ansiedad constituye un reto frecuente. Según especialistas citados por TIME, la mayoría de los adultos confía en su percepción interior, aunque distinguir la intuición genuina de pensamientos ansiosos es fundamental para proteger la salud mental y lograr elecciones acertadas.

Distinguir entre intuición auténtica y ansiedad puede ser desafiante, ya que ambas sensaciones suelen percibirse como advertencias internas. Los expertos consultados recomiendan analizar el origen, el tono y las evidencias que acompañan cada pensamiento. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual y ejercicios de relajación permiten identificar y gestionar ambos estados de forma segura, contribuyendo a un mejor manejo emocional.

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La confianza en la intuición es común, aunque su fiabilidad es objeto de debate. Kristen Lindquist, profesora de psicología en la Universidad Estatal de Ohio, indica que guiarse por la voz interior puede resultar útil, sobre todo cuando las opiniones externas abruman. Según una encuesta realizada en 2026 por Talker Research, el 71% de los adultos afirma escuchar su intuición al menos en ocasiones; una evidencia de la importancia de este recurso, como destaca TIME.

Pese a su popularidad, la intuición carece de una definición científica precisa. De acuerdo con Judson Brewer, director de investigación en el Mindfulness Center de la Universidad de Brown, no existe un consenso sobre su naturaleza, aunque la mayoría de las personas reconoce haber sentido, en algún momento, la guía de una “voz interna”. Debra Kissen, fundadora de Light On Anxiety Treatment Centers, señala que esta voz puede ser valiosa ante situaciones complejas, pero advierte que otorgar demasiado peso a pensamientos intrusivos puede tener consecuencias negativas.

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El análisis del origen, tono y evidencia de los pensamientos facilita identificar si la guía interna proviene de la intuición o la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas insisten en que la intuición no está exenta de errores. David Barlow, fundador del Center for Anxiety and Related Disorders en la Universidad de Boston, subraya que la intuición surge del pensamiento emocional y puede conducir a decisiones equivocadas. Lindquist añade que optar rápidamente por una corazonada puede reflejar prejuicios inconscientes. Estos matices muestran la importancia de reconocer cuándo, realmente, conviene guiarse por la intuición.

Cómo diferenciar la intuición de la ansiedad

Reconocer si una alerta interna proviene de la ansiedad o de la intuición representa un desafío frecuente y relevante en la toma de decisiones. Brewer explica que habitualmente se produce confusión, especialmente cuando un pensamiento genera urgencia o transmite amenaza. Por ejemplo, quien teme volar puede interpretar su ansiedad como intuición de peligro, cuando en realidad se trata de una reacción anticipatoria.

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Kissen sostiene que es clave preguntarse: “¿Debo escuchar esta voz sabia o estoy ante un pensamiento invasivo que podría limitarme si le cedo demasiado control?”. Los psicólogos aconsejan revisar cómo se genera la idea y cuál es la emoción que la acompaña.

La ansiedad suele acompañarse de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, tensión muscular y sensación de opresión. Judith Beck, profesora de psicología en psiquiatría en la Universidad de Pensilvania y presidenta del Instituto Beck, señala que el cerebro no siempre distingue entre amenazas reales e imaginarias, de modo que el cuerpo puede reaccionar con la “respuesta de lucha o huida” incluso en ausencia de peligro real.

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Los especialistas afirman que la ansiedad suele producir sensaciones de urgencia o amenaza difíciles de distinguir de las advertencias intuitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Brewer, los pensamientos de intuición suelen sentirse “abiertos y expansivos”, a diferencia de los ansiosos, que generan una experiencia de cierre o contracción. Emociones como la curiosidad y la amabilidad favorecen la apertura; la frustración y la inquietud, en cambio, endurecen el foco y aumentan la sensación de cerrazón. El contraste emocional puede ser decisivo al interpretar la naturaleza de la voz interior.

El sentido de urgencia es otro criterio de peso. Según Kissen, si una voz interna impulsa a actuar de forma inmediata para evitar un daño, probablemente se trate de ansiedad, no de intuición auténtica.

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Por último, los pensamientos ansiosos suelen anticipar desenlaces negativos. Beck destaca que ese carácter fatalista es un rasgo diferencial: la intuición puede manifestarse como advertencia positiva o negativa, pero la ansiedad tiende a anticipar siempre el peor resultado posible.

Señales para identificar pensamientos ansiosos

Reconocer los síntomas físicos y emocionales asociados a la ansiedad es esencial para distinguirla de la intuición. Entre las señales más frecuentes se encuentran la tensión muscular, la opresión en el pecho, el sudor y las palpitaciones, reacciones que, según Beck, preparan al cuerpo para actuar aun sin peligro real.

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Comprender los síntomas de la ansiedad física ayuda a evitar confusiones al interpretar las señales internas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado emocional también es un indicador. Brewer observa que la ansiedad se experimenta como cerrazón y contracción, mientras que la intuición genuina suele describirse como claridad y apertura. Esta diferencia permite identificar la fuente real de la voz interior.

La urgencia acompaña frecuentemente a la ansiedad, que también se manifiesta con compulsiones o pensamientos reiterativos que exigen acción inmediata. Kissen resalta que si la sola idea de no intervenir provoca nerviosismo extremo, es probable que se esté ante ansiedad. La intuición, en contraste, permite ponderar los riesgos y decidir sin angustia.

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Los pensamientos ansiosos anticipan escenarios negativos de forma casi sistemática. Beck explica que estas predicciones catastróficas son poco frecuentes en la intuición que, aunque puede contener advertencias, rara vez tiene el tono fatalista de la ansiedad. Esta distinción ayuda a decidir cuándo es recomendable confiar en la propia percepción y cuándo buscar apoyo para gestionar las emociones.

Estrategias para calmar la ansiedad y fortalecer la intuición

Si la ansiedad es persistente o resulta desbordante, la American Psychological Association (APA) aconseja recurrir a la terapia cognitivo-conductual. Esta orientación ayuda a comprender los pensamientos ansiosos y a desarrollar respuestas más eficaces, como destaca TIME.

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La respiración diafragmática es una técnica clave para reducir los síntomas físicos de la ansiedad de forma inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las técnicas recomendadas por los expertos figuran la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva. Ambas prácticas resultan útiles para reducir las respuestas físicas de la ansiedad y recuperar la calma. Beck sugiere alternar la tensión y la relajación en diferentes grupos musculares como estrategia para aliviar los síntomas físicos.

Otra medida eficaz consiste en analizar, de modo realista, el peor escenario posible. Beck propone plantearse “¿qué es lo peor que puede ocurrir y cómo lo enfrentaría?”, mientras que Barlow recomienda dimensionar los peligros de manera objetiva. Reflexionar sobre la probabilidad real y las consecuencias ayuda a reducir el temor excesivo y favorece la toma de decisiones equilibradas.

Finalmente, los especialistas aconsejan identificar y “etiquetar” los pensamientos ansiosos: Brewer explica que, al reconocer una idea como producto de la ansiedad (“quizás esto sea solo una preocupación”), las personas pueden tomar distancia y evaluar mejor si deben seguir esa voz interna o descartarla. Esta práctica fortalece la capacidad de discriminar emociones, clave para la gestión emocional en la vida cotidiana.

Observar las propias ideas con distancia permite obtener mayor objetividad y discernir con claridad cuándo conviene confiar en la propia percepción y cuándo es mejor mantener la calma ante la ansiedad.