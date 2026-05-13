Ángel de Brito se reencontró con Marcelo Tinelli y anunció la vuelta del Bailando: “El último”

El conductor dio detalles en el ciclo de Nazarena Vélez sobre el regreso del certamen para una temporada final (Video: Storytime/ Bondi Live)

La aparición conjunta de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito en redes sociales revitalizó las expectativas en torno al futuro de Bailando, uno de los certámenes televisivos más emblemáticos de la televisión argentina. La vuelta del exitoso certamen tendría su vuelta en 2026, luego de dos años sin pantalla.

La imagen que compartió Marcelo, donde ambos aparecen vestidos de negro y sonrientes, fue acompañada por el mensaje “Vuelve el Bailando”, publicado en la cuenta oficial de Tinelli. Esta declaración generó una ola de entusiasmo y especulaciones tanto entre los seguidores del ciclo como en la industria televisiva, dado que representa el primer indicio concreto sobre una nueva edición tras meses de rumores y silencio mediático por parte del conductor.

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La foto de Marcelo Tinelli y Ángel de Brito adelantando la vuelta del Bailando (Instagram)

La repercusión de la publicación fue inmediata. En cuestión de minutos, la noticia se viralizó y se posicionó entre los temas más comentados en plataformas digitales. Los seguidores de Tinelli y del certamen manifestaron su entusiasmo y comenzaron a especular sobre las posibles novedades en el formato y la composición del jurado para esta nueva edición.

En declaraciones en Storytime (Bondi Live), De Brito ofreció detalles adicionales sobre la charla mantenida con Tinelli acerca del regreso del ciclo que disparó las carreras desde Laurita Fernández, Fede Bal, Noelia Marzol y muchos más. De Brito relató: “Me dijo: ‘Quiero hacer el Bailando final’. Exactamente, me dijo: ‘The Last Dance’. El último Bailando”. Según el periodista, Marcelo ya habría tendría el primer participante confirmado. “Lo quiere hacer a fin de año. Un Bailando cortito. Una despedida. Quiere hacer un gran Bailando. Con el jurado de siempre. Con Polino, con Moria, con Pampita y quien les habla y participantes potentes. Nuevos y viejos”, detalló el periodista.

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"Me dijo: ‘Quiero hacer el Bailando final’. Exactamente, me dijo: ‘The Last Dance’. El último Bailando”, contó Ángel de Brito sobre su charla con Marcelo Tinelli

El formato propuesto apunta a una edición breve, de aproximadamente un trimestre, con el objetivo de ser una despedida significativa del ciclo. Tinelli busca reunir al jurado histórico de sus últimas temporadas, además de incluir participantes destacados tanto del pasado como nuevas figuras. Según lo relatado por el propio De Brito, el conductor se encuentra actualmente abocado a la organización de este especial, denominado “El último baile”, que marcaría el cierre de una etapa.

Marcelo Tinelli vuelve al periodismo deportivo en el Mundial 2026 para Infobae desde Estados Unidos

La vuelta de Marcelo Tinelli al periodismo deportivo será realidad en el próximo Mundial 2026, con una cobertura especial para Infobae desde Miami. El conductor, que se define como un apasionado del fútbol más allá de sus facetas televisivas conocidas, se prepara para este regreso tras ser invitado personalmente por Daniel Hadad, fundador del sitio de noticias en español más leído en el mundo.

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Tinelli reconoció que la propuesta llegó en una charla informal: “Hablando un día con él, me dice: ‘¿Vas, no vas? ¿hacés algo?’. ‘Me muero’, dije... voy a tener que laburar’”. El vínculo con Hadad es de larga data, según relató: “Un amigo de casi la misma edad y primer socio en Radio 10”.

Quienes se pregunten cómo será la cobertura encontrarán una respuesta clara: Tinelli encabezará un programa desde el estudio de Infobae en Miami, con emisiones los lunes, miércoles, viernes y domingos, cada una de una hora. El espacio servirá como eje para análisis y entrevistas, mientras que los desplazamientos seguirán a la Selección Argentina en las ciudades donde dispute la fase de grupos.

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El conductor se entusiasma con volver a sus orígenes profesionales de la mano de Infobae (Gustavo Gavotti)

La agenda ya tiene fechas y destinos definidos: Kansas el 16 de junio, Dallas el 22 y el 27. Tinelli expresó con humor su deseo de que los eventuales partidos decisivos vuelvan a jugarse en Miami: “Recemos de que los tres juguemos en Miami y no nos toque el cuarto en la otra costa porque nos agarran los tiburones ahí”.

El equipo de trabajo sigue siendo un misterio hasta el 19 de mayo, cuando se revelarán los nombres. Tinelli adelantó detalles sobre el perfil de sus acompañantes: “Periodistas deportivos muy buenos” y “jugadores muy importantes que han sido relevantes en el mundo del fútbol”, junto a algún atleta de otra disciplina que comparta la pasión futbolera.

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La decisión de aceptar este desafío estuvo marcada por la nostalgia y el entusiasmo. Tinelli confesó: “Para mí hablar de fútbol es realmente mi vida. Pero no la vida que conoce la gente, que me tiene más como el de Videomatch, los bloopers, el de Ritmo de la Noche o el del Bailando por un sueño”.

La vuelta de Marcelo Tinelli al periodismo deportivo será realidad en el próximo Mundial 2026, con una cobertura especial para Infobae desde Miami

El regreso de Tinelli al periodismo deportivo fue motivado por su deseo de volver a las coberturas en vivo tras haber asistido solo como hincha al último Mundial en Catar. Ahora, viajará cinco días antes del inicio del torneo para instalarse junto a su equipo y preparar cada detalle de la transmisión.

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A quienes preguntan por sus sensaciones, Tinelli les deja una frase que resume su estado: “Ya me volvió a agarrar una cosa. Qué lindo volver a sentir esto”.