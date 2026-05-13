República Dominicana

Familias dominicanas pagan RD$10 adicionales por cada botellón de agua

Las familias destinan cada vez más recursos a la compra obligatoria de agua procesada ante la imposibilidad de consumir la suministrada por el acueducto nacional, reflejando una presión adicional sobre su economía doméstica

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El aumento en el precio de los botellones de agua golpea el presupuesto de las familias de República Dominicana. (Imagen: cortesía)
El aumento en el precio de los botellones de agua golpea el presupuesto de las familias de República Dominicana. (Imagen: cortesía)

El impacto del reciente aumento en el precio de los botellones de agua se ha sentido con fuerza en los hogares de la República Dominicana. El gasto mensual en este producto esencial se ha incrementado de manera significativa, mientras la mayoría de las familias sigue dependiendo de la compra de agua procesada debido a la imposibilidad de consumir el líquido que provee el acueducto nacional.

En las últimas dos semanas, los consumidores han visto cómo el precio de venta al público del botellón subió entre cinco y diez pesos (USD 0.08 a USD 0.17), según comerciantes citados por Diario Libre. En sectores como Villa Juana, Los Jardines y la avenida Los Próceres, el valor pasó de 100 a 110 pesos (USD 1.67 a USD 1.84) por unidad, y el costo del botellón para los colmados se elevó de 72 a 76 pesos (USD 1.20 a USD 1.27). El comerciante Víctor Almonte relató que, tan solo a finales de 2025, el producto costaba 85 pesos (USD 1.42) y que la última subida lo llevó a 110 (USD 1,84). Las fuentes consultadas atribuyen el alza, en parte, a una demanda intensificada por las altas temperaturas.

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Durante los últimos doce meses, el índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central registró un incremento interanual del 7.6 % en el precio del agua purificada entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Este aumento supera al de otros productos de primera necesidad y revela un problema estructural: la falta de acceso a agua potable de la red pública obliga a las familias a asumir un gasto permanente en agua embotellada.

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Rellenadoras de agua
El precio del botellón subió hasta diez pesos en sectores como Villa Juana y Los Jardines, según comerciantes. (Foto: Cuartoscuro)

En la práctica, una familia de bajos ingresos compuesta por tres personas destina cerca de 1,500 pesos (USD 25) mensuales exclusivamente a la compra de agua, según testimonios recogidos por Diario Libre.

A esto se suman los gastos en energía eléctrica y servicios de internet, que pueden alcanzar cifras similares. Para quienes optan por alternativas más económicas, el desembolso mensual en agua tras la última subida ronda los 2,000 pesos (USD 33). En hogares con mayor número de integrantes, como el caso de una madre soltera con cinco hijos, el pago por agua puede superar los 2,500 pesos (USD 42).

El ajuste de precios, que según los comerciantes “corresponde a los botellones de Planeta Azul”, se ha trasladado rápidamente al comprador final. Los vendedores explican que las variaciones dependen tanto de la marca como de la zona, y que la decisión de modificar las tarifas proviene de las propias compañías suplidoras.

El incremento reciente en el precio de los botellones de agua en República Dominicana aseguran responde a una mezcla de mayor demanda por temperaturas elevadas y ajustes de las empresas proveedoras.

Dado que el agua de la red pública no es apta para el consumo, la compra de agua en botellones se ha transformado en una obligación mensual para la mayoría de las familias, lo que ha elevado su peso en el presupuesto doméstico, especialmente en los sectores más vulnerables.

Ilustración de una familia con piel canela y cabello rizado, sentada en una mesa beige, observando un botellón de agua azul celeste con una sombra azul oscuro.
Una familia de bajos ingresos destina hasta 2,500 pesos mensuales solo a la compra de agua embotellada tras el alza reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segmento de clase media, un hogar de tres personas destina mensualmente 720 pesos (USD 12) a botellones de agua, mientras la factura eléctrica puede oscilar entre 1,600 y 2,600 pesos (USD 27 a USD 43). El servicio de internet se sitúa en 2,000 pesos (USD 33) y la telefonía, en 800 (USD 13). La subida en el precio del agua no solo genera presión sobre los bolsillos de los sectores populares, sino que afecta al conjunto de la población.

Las cifras oficiales y los testimonios de comerciantes y consumidores coinciden en que el encarecimiento del agua purificada ha sido sostenido y progresivo. El hecho pone de manifiesto la brecha creciente entre el costo de los servicios básicos y la capacidad adquisitiva de las familias.

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