La ex Gran Hermano Maypi Delgado, otra víctima de la crisis del sector textil: “Cierro mis marcas”

La exconcursante de Gran Hermano, Maypi Delgado, aparece en un video sentada en un coche. La mujer lleva gafas de sol con lentes rojos y una chaqueta de cuero negra. En esta declaración, Delgado informa sobre el cierre de sus marcas de ropa, explicando que los costos de fabricación superan las ventas en el sector textil del país.

La crisis textil argentina llevó a Maypi Delgado, ex participante de Gran Hermano, a anunciar el cierre de su emprendimiento dedicado a la fabricación de prendas. La emprendedora aseguró que mantener la producción se tornó inviable y comunicó que pondrá a la venta todo el inventario al costo en su propia feria.

Maypi Delgado explicó que la decisión responde a la imposibilidad de afrontar los elevados costos de producción y a la falta de demanda que impide vender las prendas al valor necesario. Además, la modelo atravesó dificultades personales durante los últimos años, incluyendo un embarazo en soledad y conflictos con su expareja, Matías Ricciardelli, padre de su hija India.

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“Cierro mis marcas… me sale más caro fabricar que vender. No termino pudiendo vender después de que lo fabriqué. O sea, el público no compra al precio que yo lo tengo que vender. Así que por eso cierro mis marcas, por ahora”, detalló Delgado. También anticipó que en la “feria Maypi” se liquidará todo el stock, y dejó abierta la posibilidad de un futuro relanzamiento.

La ex Gran Hermano Maypi Delgado cierra su marca de ropa, liquidando inventario ante altos costos y caída de la demanda por la crisis textil argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis en la industria textil argentina

La industria textil argentina enfrenta un escenario crítico con una caída de la producción que, de acuerdo con Fundación Pro Tejer citada por Infobae —sección economía—, alcanzó el 33% interanual en febrero de 2026. El informe advierte que siete de cada diez máquinas estuvieron paradas en los últimos meses y que el empleo en la cadena textil, indumentaria, cuero y calzado se redujo en más de 20.700 puestos, lo que equivale a una baja del 17% entre 2023 y 2025.

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Más de 659 fábricas cerraron en ese lapso, equivalente al 11% de los establecimientos productivos del sector. Pro Tejer atribuye este panorama a la combinación de pérdida de poder adquisitivo, incrementos en servicios como agua y electricidad, y la apertura de las importaciones de confecciones, que aumentaron 185% en 2025.

El crecimiento de las compras internacionales mediante plataformas digitales, impulsadas por la flexibilización del régimen de envíos puerta a puerta, profundizó la crisis: los envíos por courier aumentaron un 274% respecto de 2024. La entidad destaca también la presión impositiva: “En el caso de una prenda vendida en un shopping, aproximadamente el 50% del precio final corresponde a impuestos”. Mientras persisten las ventas estancadas, los talleres de confección operan con más del 60% de capacidad ociosa y la incertidumbre acerca de reformas fiscales agrava la situación del sector.

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Maypi Delgado con su hija India

Maypi Delgado: maternidad en soledad y la conflictividad con su expareja

En paralelo a los problemas empresariales, Maypi Delgado atravesó su embarazo afrontando la ausencia de Matías Ricciardelli, padre de India. Según relató , vivió esa etapa acompañada solo por su familia y señaló que la falta de apoyo del padre de su hija influyó en su decisión de mudarse de Buenos Aires a Mar del Plata, buscando mayor contención emocional.

La modelo recordó que la relación de pareja terminó durante el embarazo por la negativa de Ricciardelli a asumir plenamente su rol de padre. Tras el nacimiento de India en abril de 2023, el padre viajó para estar presente, pero la integración a la crianza fue progresiva y limitada.

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Delgado denunció haber sufrido maltrato psicológico durante todo el embarazo y después del nacimiento. Detalló que Ricciardelli demoraba los trámites legales necesarios para viajar con su hija y solo cumplía con la cuota alimentaria tras insistentes reclamos. “Él pasa para India el 50% de los gastos de ella y le hizo un regalo para el cumpleaños, pero pidió que salga más barata”, ejemplificó la modelo sobre la relación financiera y afectiva con el padre.

Con el tiempo, ambos lograron acordar la cuota alimentaria y resolver cuestiones legales, permitiendo a Delgado encargarse completamente de la crianza de su hija y regularizar los viajes. La experiencia dejó secuelas emocionales y alteró la dinámica familiar, aunque la modelo afirma que continúa enfocada en recomenzar y en el bienestar de India.

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El cierre del emprendimiento textil y la maternidad en soledad reflejan un ciclo de adversidad para Maypi Delgado, que ha debido reconstruirse frente a dificultades económicas y personales. Enfrentar la precariedad del sector y el maltrato emocional supuso un reto constante para preservar el bienestar propio y el de su hija.