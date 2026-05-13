Panamá

Zonas francas: un nuevo polo para la atracción de inversiones en Panamá

El país es sede del XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO)

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En el marco del congreso de zonas francas, los presidentes de República Dominicana y Panamá, Luis Abidaer (izq) y José Raúl Mulino, acordaron reforzar las relaciones diplomáticas.
En el marco del congreso de zonas francas, los presidentes de República Dominicana y Panamá, Luis Abidaer (izq) y José Raúl Mulino, acordaron reforzar las relaciones diplomáticas.

Líderes empresariales y a representantes de zonas francas establecidas en todo el mundo fueron convocadas por el presidente José Raúl Mulino a aprovechar las facilidades que ofrece Panamá para invertir, expandir sus operaciones y conectar nuevos mercados.

La invitación de Mulino se dio durante la inauguración del XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), que se celebra en la nación canalera, donde están activas 17 de estas empresas.

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Al congreso asistió el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con quien Mulino conversó sobre el reforzamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, además de la agilidad migratoria.

Ampliar el intercambio de bienes, aprovechando las facilidades que ofrecen sus respectivas zonas francas, fue otro de los temas tratados, así como migración y seguridad, de acuerdo con la presidencia de la República.

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De igual manera, los presidentes dialogaron sobre la próxima elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas, la situación actual del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), e incentivos para que los turistas dominicanos que visiten Panamá.

El presidente, José Raúl Mulino, invitó a los empresarios a invertir en las zonas francas panameñas.
El presidente, José Raúl Mulino, invitó a los empresarios a invertir en las zonas francas panameñas.

Además de Abinader, el congreso contó con la participación de Martin Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas, y de Mohammed Al Zarooni, presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas.

Este último agradeció a Panamá por la visión de impulsar este modelo de desarrollo y por este importante encuentro, del cual dijo surgirán consensos para ayudar al comercio mundial a enfrentar los desafíos geopolíticos actuales y en ciernes.

“Ustedes descubrirán porqué Panamá es un país que conecta mercados, inversiones y oportunidades”, manifestó el mandatario panameño en su discurso oficial.

Agregó que el ofrecimiento no es solo para que se invierta en las zonas francas, sino también para encontrar un socio logístico para las exportaciones.

“No me canso de repetirlo: Panamá no es competencia para los demás, es el complemento para mejorar su competitividad”, afirmó.

Zona Franca de Las Américas, ubicada en Pacora, al este de la ciudad de Panamá.
Zona Franca de Las Américas, ubicada en Pacora, al este de la ciudad de Panamá.

Recientemente se informó que en lo que va de este 2026 el régimen de zonas francas mantiene un ritmo sostenido de crecimiento, con la aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de $58.5 millones.

Las zonas francas, según el presidente panameño, fortalecen la libertad económica, potencian el comercio mundial y son actores fundamentales en el progreso de las naciones.

Por ello, aseguró que su gobierno seguirá apoyando las actividades que atraigan negocios y prosperidad a los pueblos.

Refiriéndose a los inversionistas, manifestó que “aquí encontrarán un país con un sistema financiero sólido, una economía que crece a más del 4% anual, con un gobierno que ha tenido la mayor disminución del riesgo país, y la mayor baja del déficit fiscal de todo el continente en 2025”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), un indicador que refleja la mejora en la percepción internacional sobre la economía panameña es la caída del índice EMBI de Panamá, que mide el riesgo país.

Vista panoramica de la zona franca Marpesca, en las riberas del Canal de Panamá.
Vista panoramica de la zona franca Marpesca, en las riberas del Canal de Panamá.

El spread panameño se redujo de 323 a 111 puntos básicos, una compresión de 65%, convirtiendo a Panamá en el cuarto país de menor riesgo de América Latina, indica el organismo internacional.

La disminución del riesgo país, agrega, tiene implicaciones directas para la economía nacional, ya que abarata el refinanciamiento de la deuda pública y reduce los costos de intereses que debe asumir el Estado.

El Estado, según Mulino, está comprometido con un proceso de orden y simplificación que favorece, aún más, la inversión extranjera.

El XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO) 2026 congrega a líderes mundiales, responsables políticos, ejecutivos de zonas francas e inversores, con el propósito de explorar las nuevas fronteras del comercio, la innovación, las políticas públicas y el desarrollo de infraestructuras sostenibles, reseña una información oficial.

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