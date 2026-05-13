Ingredientes locales, tradición callejera y creatividad: 3 destinos gastronómicos elegidos por Gordon Ramsay

El chef británico Gordon Ramsay sorprendió al revelar sus tres destinos culinarios favoritos: Laos, Vietnam y Madrid.
La lista, difundida por el portal Directo al Paladar, generó debate por su carácter poco convencional y por destacar lugares alejados de los circuitos gastronómicos tradicionales, situando a Asia y Europa en un mismo nivel de interés culinario según la experiencia personal del chef.
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Laos: ingredientes locales y herencia regional
Ramsay sitúa a Laos en primer lugar, señalando que su gastronomía se sustenta en productos autóctonos y recetas transmitidas en ámbitos rurales.
Durante sus estancias fuera de áreas turísticas, el chef descubrió una oferta centrada en verduras, carnes y pescados, además del uso frecuente de arroz y fideos. La cocina laosiana, según Ramsay, incorpora métodos y sabores originados en países fronterizos, lo que da lugar a una identidad diferenciada.
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Laos ofrece platos en los que la frescura de los ingredientes define el resultado final. Ramsay valoró la capacidad de la cocina local para preservar la esencia de sus productos, permitiendo que el sabor natural sobresalga sin necesidad de técnicas complejas.
Esta característica fue determinante en la elección del chef, quien considera que la autenticidad se encuentra en la simplicidad y la proximidad con la materia prima. Además, Ramsay destacó que la oferta de mercados locales y la convivencia de tradiciones familiares contribuyen a una experiencia culinaria única y profundamente enraizada en la vida diaria de la población.
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Vietnam: técnica y diversidad culinaria
El segundo destino elegido es Vietnam, país que Ramsay identifica por la variedad y precisión en la elaboración de sus platos. Destacó la combinación de ingredientes frescos y la importancia de las texturas, elementos que considera fundamentales para el equilibrio de la cocina vietnamita.
El chef hizo hincapié en la presencia de recetas emblemáticas como el pho y los rollitos frescos, apreciando la maestría en la cocción y la armonía de sabores. Vietnam sobresale también por la transmisión de técnicas tradicionales entre generaciones.
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Ramsay subrayó que la destreza de los cocineros locales se observa tanto en la calle como en restaurantes de mayor nivel, lo que convierte al país en un punto de referencia para quienes desean explorar la diversidad gastronómica asiática a partir de propuestas originales. La vitalidad del ambiente urbano y la popularidad de la comida callejera permiten acceder a una amplia muestra del recetario nacional en todos los estratos sociales.
Madrid: innovación y apertura internacional
La inclusión de Madrid como única ciudad en la lista responde, según Ramsay, a la evolución de su escena gastronómica en la última década. El chef valoró la capacidad de la capital española para integrar propuestas innovadoras sin perder el vínculo con las tradiciones regionales.
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Señaló que la diversidad de estilos y la llegada de jóvenes talentos han dinamizado la oferta, consolidando a Madrid como un centro de creatividad y experimentación culinaria. Además, Ramsay destacó la proyección internacional que ha alcanzado la ciudad gracias a su red de restaurantes y chefs reconocidos, lo que ha impulsado su reconocimiento en el mapa gastronómico mundial.
Esta transformación fue clave para que el chef británico la incluyera junto a destinos asiáticos de gran riqueza culinaria. La presencia en la ciudad de festivales gastronómicos, mercados gourmet y una oferta multicultural ha ampliado el atractivo para comensales internacionales y locales por igual.
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Un ranking que redefine las rutas del sabor
La selección de Gordon Ramsay, compuesta por dos países asiáticos y una ciudad europea, responde a criterios de frescura del producto, diversidad de técnicas y capacidad de reinvención.
Su decisión invita a descubrir propuestas alejadas de los destinos habituales, ampliando el horizonte de quienes buscan experiencias culinarias auténticas en escenarios menos explorados y en constante transformación.
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El impacto mediático de esta elección podría incentivar a más viajeros a considerar alternativas fuera de las rutas consolidadas en la gastronomía mundial, abriendo nuevas perspectivas para el turismo culinario.
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