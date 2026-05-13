Las dos condiciones que puso Mauro Icardi para seguir en el Galatasaray: “Quiere más de lo previsto”

Mauro Icardi, en los festejos del título del Galatasaray, junto a su pareja, la China Suárez

Con 33 años, 77 goles y seis títulos en cuatro temporadas, Mauro Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia y en un ícono del Galatasaray. Pero su contrato vence el 30 de junio y su continuidad en Estambul es un misterio y, a la vez, casi una cuestión de estado.

El presidente del club turco, Dursun Özbek, anticipó una negociación con el delantero argentino: “Icardi ha hecho mucho por Galatasaray. Incluso convirtió a toda una generación en galatasarayistas”, declaró. Para ello, Elio Letterio Pino, agente del jugador, viajó a la capital de Turquía para escuchar propuestas.

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En las últimas horas, se confirmó que el club le ofrece un contrato de un año con opción a otro y un salario de cinco millones de euros, la mitad de lo que percibe actualmente —diez millones, de los cuales cuatro corresponden a derechos de imagen—. “En el ofrecimiento han influido las políticas de sostenibilidad financiera, la edad avanzada del jugador y criterios de rendimiento”, indicó Fanatik.

Sin embargo, según HT Spor, “la prioridad de Icardi no son las condiciones económicas. El jugador argentino, que deja el dinero en segundo plano, planteó como condiciones un contrato de dos años y formar parte de un sistema de doble delantero junto a Victor Osimhen”. Es decir, tener la continuidad que no tuvo en esta temporada, que decantó en la conquista de la cuarta liga consecutiva.

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El elenco rojo y amarillo, para contentar al atacante ex PSG e Inter, incluyó en su oferta una cláusula que indica que, de jugar 25 partidos en el año, la renovación del contrato será automática; es decir, que no dependerá de una evaluación de la dirigencia o el cuerpo técnico.

El periodista turco Nevzat Dindar, referente en la cobertura del club y con más de 300.000 seguidores en X (antes Twitter), fue directo: “Icardi quiere más de lo previsto. Piensa que rechazó muchas cosas en su momento y prefirió al Galatasaray. Su expectativa es mayor”. Dindar también recordó que, en su momento, el delantero desestimó ofertas del doble o el triple provenientes de Arabia Saudita.

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A eso se suma otra variable: el técnico Okan Buruk planea reforzar el ataque con dos nuevos delanteros junto a Victor Osimhen, lo que reduciría el protagonismo de Icardi a un rol secundario. Justamente lo contrario a lo que plantea una de sus condiciones.

En ese escenario, varios clubes monitorean la situación. Desde América, el Fluminense de Brasil ya hizo un sondeo en febrero, aunque finalmente se inclinó por el ex Lanús Rodrigo Castillo. El América de México también tuvo interés en el delantero. River Plate aparece de forma tangencial: el técnico Eduardo Coudet prioriza a Giovanni Simeone, goleador del Torino.

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Fuera del continente, también hay opciones: el Palm City de Dubai, que la próxima temporada competirá en la Segunda División de Emiratos Árabes y busca fichajes de alto perfil, y el Amedspor, recién ascendido a la Süper Lig turca, que lo pretende como jugador franquicia.

Estas últimas dos alternativas implicarían alejarse aún más de la Argentina, su tierra natal y donde residen sus dos hijas (fruto de su relación con Wanda Nara). Además, convive con María Eugenia Suárez, su actual pareja. ¿Aceptarán mudarse más lejos? ¿Los tentarán los sondeos desde América? ¿O seguirá el idilio de Icardi con el Galatasaray?

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