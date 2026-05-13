Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux encendieron Cannes: secretos de estilo de la pareja del momento

La pareja formada por Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux deslumbra en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 con un esmoquin clásico y un vestido de tul nude bordado (REUTERS/Marko Djurica)

Tras la ceremonia inaugural de este martes, la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 volvió a brillar hoy con una de las parejas más observadas del momento: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. La segunda jornada de la edición número 79 del certamen reunió a las figuras más buscadas del cine, la moda y el espectáculo internacional.

La aparición del piloto de Fórmula 1 y la influencer captó la atención de fotógrafos y asistentes en el emblemático Palais des Festivals et des Congrès. Todos los flahes apuntaron a unos looks deslumbrantes y una presencia que marcó la pauta estilística de la jornada.

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La pareja formada por el piloto de Fórmula 1 y la influencer acaparó todas las miradas con sus looks en el Festival de Cannes 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Charles Leclerc, conocido por su elegancia sobria, eligió un esmoquin clásico perfectamente entallado, que reafirmó su afinidad por el estilo formal y tradicional de las grandes galas. Junto a él, Alexandra Saint Mleux deslumbró con un vestido palabra de honor de la colección primavera/verano 2026 de Paolo Sebastian.

La pieza, confeccionada en tul nude y adornada con bordados e incrustaciones preciosas, combinó un bustier estructurado con una falda de volantes de pétalo en malla, decorada con hilos metalizados. Los detalles artesanales y la delicadeza del diseño consolidaron a Saint Mleux como una de las referencias de moda de la velada en la Riviera francesa.

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El glamour de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux conquista el Festival de Cannes (REUTERS/Manon Cruz)

La armonía visual de ambos no solo se limitó a la gala. A lo largo de la jornada y en diferentes escenarios, el piloto monegasco de 28 años y la influencer de 23 demostraron una versatilidad absoluta para adaptarse a los códigos de vestimenta más variados, siempre con una impronta sofisticada y contemporánea.

Además, son considerados la pareja del momento porque sorprendieron al mundo con una boda secreta celebrada el 28 de febrero de 2026.

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El piloto monegasco y la influencer sorprendieron con sus elecciones de moda (REUTERS/Manon Cruz)

La noticia de su enlace, revelada solo después de la ceremonia, generó un gran revuelo mediático y multiplicó la atención sobre cada una de sus apariciones públicas, que reforzó su magnetismo como dúo destacado tanto en el deporte como en la moda.

Más looks de Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc

La variedad y la atención al detalle fueron el hilo conductor de los estilismos de la pareja durante sus días en Cannes y en otras citas recientes.

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Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc lucen un estilo náutico bajo el sol de Cannes, combinando un vestido blanco sin tirantes y un conjunto de lino blanco

En un encuentro náutico bajo el sol, la influencer apostó por un vestido blanco sin tirantes, de textura lisa, acompañado de anteojos de sol oscuros y el cabello suelto, mientras sostenía una botella dorada. Al tono, el deportista eligió un conjunto de lino blanco de pantalón recto y chaqueta ligera, con camiseta básica, logrando una imagen fresca y pulida.

El sporty chic se adueña de la escena con Charles Leclerc en camiseta roja de Ferrari y pantalones blancos, mientras Alexandra Saint Mleux opta por un vestido marrón de lunares (REUTERS)

El sporty chic tuvo su lugar en looks pensados para la comodidad y el impacto visual. Leclerc optó por una camiseta roja de Ferrari con logotipos visibles, pantalones blancos holgados y zapatillas blancas, mientras Saint Mleux lució un vestido marrón largo cubierto de lunares blancos, sin mangas, anteojos geométricos y zapatos de tacón bajo en tono crema.

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Inspiración folclórica en el paddock de Fórmula 1: Alexandra Saint Mleux elige un vestido largo de encaje blanco con cinturón rojo en forma de corazón, junto a Charles Leclerc en una camiseta Ferrari (REUTERS/Henry Romero)

En el paddock de la Fórmula 1, la inspiración folclórica emergió a través de un vestido largo de encaje blanco, con volados y mangas cortas, complementado por un cinturón rojo en forma de corazón con detalles dorados escogido por Alexandra. Charles se mantuvo fiel a su sello deportivo con una camiseta roja de Ferrari, jeans oscuros y tenis blancos. Así, ambos pasearon en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025.

En Miami, Alexandra Saint Mleux apuesta por un minivestido rosa con bordados florales y sandalias doradas, acompañada de Charles Leclerc en un buzo rojo (REUTERS/Jakub Porzycki)

Las propuestas juveniles y artesanales también tuvieron su espacio, como el minivestido rosa claro con bordados florales en relieve y sandalias doradas de tacón que eligió la modelo en Miami, acompañado de un bolso pequeño y maquillaje natural. El piloto monegasco se sumó con un buzo rojo de Ferrari y pantalón vaquero desteñido en azul claro, mostrando una faceta relajada y espontánea.

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Alexandra Saint Mleux sorprende con un cárdigan blanco decorado con flores tridimensionales y anteojos redondas, junto a Charles Leclerc (REUTERS/Jakub Porzycki)

En otra ocasión, ella sorprendió con un cárdigan blanco de hilo decorado con grandes flores tridimensionales y anteojos de sol redondas, mientras su flamante marido lució una camiseta oficial Ferrari en rojo brillante y pantalón claro.

Elegancia y glamour en la presentación de “F1 The Movie”: Charles Leclerc elige un traje crema y Alexandra Saint Mleux deslumbra con un vestido negro largo y collar de diamantes (REUTERS/Kylie Cooper)

La sofisticación y el glamour de la alfombra roja volvieron a ser protagonistas en la presentación de “F1 The Movie”, donde Leclerc apostó por un traje de dos piezas en tono crema, camisa blanca y corbata beige con rayas diagonales; Saint Mleux eligió un vestido largo negro de tirantes, escote pronunciado y collar de diamantes, posando bajo la luz difusa y el emblema de la película.

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Momento nupcial con vista al mar: Alexandra Saint Mleux deslumbra con un vestido de novia blanco con encaje y hombros descubiertos, mientras Charles Leclerc lleva un traje claro y corbata gris

Incluso los momentos nupciales reflejaron el dominio de la pareja sobre los códigos de la moda: en una terraza con vista al mar, la influencer lució un vestido largo de novia blanco con encaje, hombros descubiertos y mangas largas, mientras el deportista llevó un traje claro, camisa blanca y corbata gris, rodeados de flores blancas y vegetación, con su perro como testigo de la escena.

El color y la energía destacan en el Gran Premio, donde Alexandra Saint Mleux camina con un vestido amarillo de manga larga y Charles Leclerc la acompaña en la clásica camiseta roja de Ferrari (REUTERS/Henry Romero)

El color y el dinamismo también se hicieron presentes durante el Gran Premio de México, con Saint Mleux caminando en un vestido corto amarillo de manga larga y volantes, zapatos fucsia y bolso pequeño, mientras Leclerc optó por la clásica camiseta roja de Ferrari, jeans claros y anteojos de sol oscuros.

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